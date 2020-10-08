11 пострадавших при ДТП в Кизлярском районе остаются в больнице

08 октября 2020, 09:34

Из 14 раненых в столкновении пяти машин в Дагестане 11 остаются в стационаре, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Авария произошла после выезда грузовой машины на встречную полосу, предположили правоохранители.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 октября в Кизлярском районе приблизительно в 17.00 мск, на 339 километре автодороги "Кавказ", произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в том числе "Газели", предназначенной для перевозки детей, трех большегрузов и LADA XRAY. Три человека погибли, еще 14 получили ранения.

В больнице остаются 11 пострадавших в ДТП, сообщил сотрудник мэрии Кизляра. "В центральной больнице города Кизляра остаются 7 детей и четверо взрослых. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести", – привело сегодня его слова РИА "Новости".

Предположительно, авария произошла из-за выезда грузовика на встречную полосу, сообщил начальник УГИБДД МВД Дагестана Александр Шалагин. "По предварительной информации, водитель грузовика совершал обгон транспортных средств, в результате не успел завершить его и врезался в остальные автомобили", – привело сегодня РИА "Новости" слова Шалагина.