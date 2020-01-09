09 января 2020, 23:48

Два человека погибли при ДТП в Дагестане

Водители Porshe Cayenne и "Камаза" погибли в результате автоаварии на федеральной дороге "Астрахань-Махачкала".

"37-летний житель Махачкалы, управляя автомашиной Porshe Cayenne, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной "Камаз-53215", под управлением 29-летнего жителя селения Доргели Карабудахкентского района", - сообщило МВД Дагестана.

По данным ведомства, ДТП произошло на 420 километре трассы в Бабаюртовском районе поздно вечером 8 января. В результате автоаварии водители обеих машин скончались на месте происшествия, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МВД.

"Кавказский узел" ранее писал, что 21 декабря 2019 года шесть человек стали жертвами ДТП в Буйнакском районе. Три человека погибли и трое были доставлены в больницу в результате столкновения Аudi A6 с ВАЗ-21099. По данным МВД, авария произошла после того, как водитель Аudi A6 выехал на встречную полосу.

Примечание:

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