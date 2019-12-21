21 декабря 2019, 19:20

Шесть человек стали жертвами ДТП в Дагестане

Три человека погибли и трое доставлены в больницу в результате аватоаварии в Буйнакском районе.

Авария произошла сегодня на автодороге Буйнакск-Кизилюрт. Водитель автомобиля Аudi A6, 30-летний житель Буйнакска выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с ВАЗ-21099, сообщило МВД по Дагестану.

"Водитель автомашины ВАЗ-21099 и двое его несовершеннолетних пассажиров от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, также в медицинское учреждение доставлены еще три человека с травмами различной степени тяжести", - сообщается на странице ведомства в Instagram.

"Кавказский узел" ранее писал, что 18 декабря два человека погибли при ДТП в Дагестане. Водитель легкового автомобиля и пассажир скончались в результате аварии с грузовиком в Левашинском районе.

Примечание:

"Двое полицейских пострадали при ДТП в Дагестане", "Задержан скрывшийся после наезда на ребенка дагестанский водитель", "Восемь человек пострадали при ДТП с пассажирской "газелью" в Дагестане".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

21 декабря 2019, 21:00

21 декабря 2019, 20:15

21 декабря 2019, 18:31

  • 1 Жители Ростова-на-Дону провели акцию в поддержку политзаключенных

    В Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону 20 декабря прошли одиночные пикеты с требованием освободить политзаключённых. Ростовчане вышли на акцию с плакатами в поддержку Владислава Мордасова и Яна Сидорова, осужденных по делу "Артподготовки"*, и активистки Анастасии Шевченко.

21 декабря 2019, 17:39

21 декабря 2019, 16:04

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи