Шесть человек стали жертвами ДТП в Дагестане

21 декабря 2019, 19:20

Три человека погибли и трое доставлены в больницу в результате аватоаварии в Буйнакском районе.

Авария произошла сегодня на автодороге Буйнакск-Кизилюрт. Водитель автомобиля Аudi A6, 30-летний житель Буйнакска выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с ВАЗ-21099, сообщило МВД по Дагестану.

"Водитель автомашины ВАЗ-21099 и двое его несовершеннолетних пассажиров от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, также в медицинское учреждение доставлены еще три человека с травмами различной степени тяжести", - сообщается на странице ведомства в Instagram.

"Кавказский узел" ранее писал, что 18 декабря два человека погибли при ДТП в Дагестане. Водитель легкового автомобиля и пассажир скончались в результате аварии с грузовиком в Левашинском районе.