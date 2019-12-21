21 декабря 2019, 19:20
Шесть человек стали жертвами ДТП в Дагестане
Три человека погибли и трое доставлены в больницу в результате аватоаварии в Буйнакском районе.
Авария произошла сегодня на автодороге Буйнакск-Кизилюрт. Водитель автомобиля Аudi A6, 30-летний житель Буйнакска выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с ВАЗ-21099, сообщило МВД по Дагестану.
"Водитель автомашины ВАЗ-21099 и двое его несовершеннолетних пассажиров от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, также в медицинское учреждение доставлены еще три человека с травмами различной степени тяжести", - сообщается на странице ведомства в Instagram.
"Кавказский узел" ранее писал, что 18 декабря два человека погибли при ДТП в Дагестане. Водитель легкового автомобиля и пассажир скончались в результате аварии с грузовиком в Левашинском районе.
"Двое полицейских пострадали при ДТП в Дагестане", "Задержан скрывшийся после наезда на ребенка дагестанский водитель", "Восемь человек пострадали при ДТП с пассажирской "газелью" в Дагестане".
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