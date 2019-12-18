18 декабря 2019, 23:45

Два человека погибли при ДТП в Дагестане

Водитель легкового автомобиля и пассажир скончались в результате ДТП с грузовиком в Левашинском районе.

Автоавария произошла сегодня на дороге "Леваши-Акуша" в Левашинском районе.

"Житель селения Цухта, управляя автомашиной ВАЗ-217030, не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованной на обочине дороги автомашиной КамАЗ, принадлежащей жителю селения Наскент", - сообщило МВД по Дагестану.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 29-летний пассажир от полученных травм скончались на месте, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что 31 октября один человек погиб, еще пять пострадали в ДТП с участием трех машин на трассе у дагестанского села.

Примечание:

"Двое полицейских пострадали при ДТП в Дагестане", "Задержан скрывшийся после наезда на ребенка дагестанский водитель", "Восемь человек пострадали при ДТП с пассажирской "газелью" в Дагестане".

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