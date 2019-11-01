На месте ДТП с участием трех машин на трассе у дагестанского села Коркмаскала. Фото: пресс-служба МВД по р. Дагестан

01 ноября 2019, 09:53

Шесть человек стали жертвами ДТП в Дагестане

Один человек погиб, еще пять пострадали в ДТП с участием трех машин на трассе у дагестанского села.

ДТП произошло на 798-м километре трассы "Кавказ" в 21.00 мск 31 октября. Неподалеку от селения Коркмаскала столкнулись три автомобиля, сообщило МВД по Дагестану.

В результате аварии один человек погиб, пять пострадали, говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Instagram.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 27 октября жертвами ДТП в Левашинском районе стали пять человек: двое погибли, еще трое попали в больницу.

Примечание:

"Человек пострадал в ДТП с участием поезда в Дагестане", "Трое паломников из Дагестана стали жертвами ДТП в Саудовской Аравии", "Ребенок погиб после падения машины в обрыв в Дагестане".

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