Шесть человек стали жертвами ДТП в Дагестане

01 ноября 2019, 09:53

Один человек погиб, еще пять пострадали в ДТП с участием трех машин на трассе у дагестанского села.

ДТП произошло на 798-м километре трассы "Кавказ" в 21.00 мск 31 октября. Неподалеку от селения Коркмаскала столкнулись три автомобиля, сообщило МВД по Дагестану.

В результате аварии один человек погиб, пять пострадали, говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Instagram.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 27 октября жертвами ДТП в Левашинском районе стали пять человек: двое погибли, еще трое попали в больницу.