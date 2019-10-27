Два человека погибли в автоаварии на дагестанской дороге

27 октября 2019, 23:59

Жертвами ДТП в Левашинском районе стали пять человек: двое погибли, еще трое попали в больницу.

По данным МВД, 18-летний водитель автомобиля "Лада Приора" пересек сплошную линию и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Ладой Вестой".

"От полученных телесных повреждений водители обоих автомобилей скончались. Трое пассажиров "Лады Приоры" с различными травмами доставлены в медучреждение Левашинского района", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МВД по Дагестану.

"Кавказский узел" ранее писал, что 9 октября три человека погибли при ДТП с грузовиком в Дагестане. Жертвами аварии в Дербентском районе стали водитель легкового автомобиля и два пассажира.