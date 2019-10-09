09 октября 2019, 19:25
Три человека погибли при ДТП с грузовиком в Дагестане
Водитель легкового автомобиля и два пассажира погибли в результате автоаварии на трассе "Кавказ" в Дербентском районе.
По данным МВД, авария произошла сегодня на 914-ом километре федеральной автодороги в селении Салик. "21-летний водитель автомашины "ЗиЛ", по предварительной информации, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, после чего допустил столкновение с автомобилем марки "Нива" под управлением 46-летнего водителя", - сообщило ведомство.
В результате ДТП водитель "Нивы" и два пассажира от полученных травм скончались на месте, сказано в сообщении на сайте ведомства.
"Кавказский узел" ранее писал, что в августе в результате автоаварии на федеральной автодороге "Кавказ" в Кумторкалинском районе Дагестана четыре человека погибли и трое были госпитализированы.
"Человек пострадал в ДТП с участием поезда в Дагестане", "Трое паломников из Дагестана стали жертвами ДТП в Саудовской Аравии", "Ребенок погиб после падения машины в обрыв в Дагестане".
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