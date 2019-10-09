Три человека погибли при ДТП с грузовиком в Дагестане

09 октября 2019, 19:25

Водитель легкового автомобиля и два пассажира погибли в результате автоаварии на трассе "Кавказ" в Дербентском районе.

По данным МВД, авария произошла сегодня на 914-ом километре федеральной автодороги в селении Салик. "21-летний водитель автомашины "ЗиЛ", по предварительной информации, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, после чего допустил столкновение с автомобилем марки "Нива" под управлением 46-летнего водителя", - сообщило ведомство.

В результате ДТП водитель "Нивы" и два пассажира от полученных травм скончались на месте, сказано в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе в результате автоаварии на федеральной автодороге "Кавказ" в Кумторкалинском районе Дагестана четыре человека погибли и трое были госпитализированы.