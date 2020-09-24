Васильев заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 вопреки статистике

24 сентября 2020, 23:32

Количество поступающих в больницы Дагестана с диагнозами коронавирус и пневмония за сентябрь снизилось в 1,3 раза, увеличилось число выписок из медучреждений, сообщил глава республики Владимир Васильев. При этом, по данным сайта «Стопкоронавирус.РФ», который публикует статистику Минздрава и Роспотребнадзора, число новых случаев заражения коронавирусом в регионе не уменьшается, за последние два дня количество смертей стало максимальным с конца августа.

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что в республике нет необходимости в дополнительных ограничениях из-за распространения коронавируса, достаточно соблюдать уже введенные меры. 23 сентября стало известно, что на дистанционный режим обучения в республике переведены 22 класса, где у учителей выявлены коронавирус и внебольничная пневмония.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 и пневмонией в Дагестане на сегодня начинает стабилизироваться, заявил глава республики Владимир Васильев на совещании. «Волна заболеваний идет на спад. Если в первой декаде сентября ежедневно поступало в больницы в среднем 350 человек, то во второй - этот показатель снизился в 1,3 раза и составил порядка 265 человек. Заметно увеличилась выписка из больниц. Только за последние два дня выписано 928 человек при поступивших в больницы 428. Мест в больницах сейчас хватает, 35% коечного фонда свободные под COVID-19. Лекарств и средств индивидуальной защиты достаточно. Как лечить, наши врачи знают, практика наработана», - приводятся слова Васильева на сайте главы региона.

Васильев также отметил, что число тестируемых каждый день превышает 5 тысяч человек, что, по его словам, позволяет вовремя начинать лечение. «Сегодня гораздо меньшее количество тяжелобольных, находящихся на искусственной вентиляции легких и количество смертных случаев тоже сокращается», - констатировал руководитель региона на совещании 23 сентября.

В связи с этим Васильев заявил о возможности не ужесточать ограничения деятельности учреждений, организаций хозяйственно-социальной сферы при сохранении масочного и перчаточного режима, а также ограничении миграции, где это необходимо. Глава Дагестана поручил также создать необходимые условия желающим вступить в брак: банкетные залы могут работать, но только при соблюдении требований Роспотребнадзора.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, сообщил Минздрав Дагестана. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, сообщается в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

В этот же день, 23 сентября, глава Табасаранском районе Дагестана Магомед Курбанов, что «в последнее время (местные жители) немного расслабились и санитарно- эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции ухудшилась как в республике, так и в районе, растёт заболеваемость внебольничной пневмонией». «В связи с этим решением оперативного штаба с 28 сентября возобновляются ограничительные меры, рекомендованные Роспотребнадзором», - говорится на сайте райадминистрации по итогам совещания с главой района.

Возобновление ограничений не значит их ужесточение, пояснил сотрудник администрации района.

«У нас действует масочный режим в магазинах, в общественном транспорте, а также в организациях и учреждениях. А еще ограничено проведение массовых мероприятий, в том числе свадеб и похоронных обрядов в закрытых помещениях. Эти меры и раньше действовали, но в последнее время люди чуть расслабились, теперь возобновляем. Но детские сады у нас еще закрыты», – приводит слова представитель администрации Табасаранского района издание «Молодежь Дагестана».

Согласно статистическим данным, опубликованным на сайте «Стопкоронавирус.РФ»,начиная с 9 сентября количество новых случаев заражения коронавирусом в республике не опускалось ниже 80 человек, при том что 26 августа в регионе было зафиксировано 65 новых случаев. 23 и 24 сентября количествно новых смертей от COVID-19 в регионе составило по семь человек - это наивысший показатель, начиная с 26 августа. По данным на 24 сентября, в Дагестане зафиксировано 12933 случая коронавируса с начала эпидемии, умерло 571, выздоровело 11 110 человек.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".