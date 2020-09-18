Дагестан получил первую партию вакцины от коронавируса

18 сентября 2020, 19:37

Первая партия вакцины от коронавируса, доставленная в Дагестан, состоит из 42 доз, их планируется распределить между медицинскими работниками из группы риска.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября Дагестан стал лидером по числу смертей от COVID-19 в СКФО. По состоянию на 18 сентября в республике зафиксировано 84 новых заражений, общее число заболевших достигло 12 тыс 429 человек.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Иммунизация обеспечит максимальную защиту медиков от возможного инфицирования новым коронавирусом и поможет предотвратить возникновение тяжелых последствий" , — приводятся сегодня слова министра здравоохранения региона Джамалудина Гаджиибрагимова в релизе, размещенном на сайте ведомства.

В релизе минздрава по региону также уточняется, что в ближайшие дни в Дагестан поступит новая партия препарата "Спутник V", для этого власти республики приобрели 60 микропроцессорных морозильников и распределили их между медучреждениями. При этом прививку "будут делать только по желанию", утверждают в минздраве.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".