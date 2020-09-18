18 сентября 2020, 19:37
Дагестан получил первую партию вакцины от коронавируса
Первая партия вакцины от коронавируса, доставленная в Дагестан, состоит из 42 доз, их планируется распределить между медицинскими работниками из группы риска.
Как писал "Кавказский узел", 2 сентября Дагестан стал лидером по числу смертей от COVID-19 в СКФО. По состоянию на 18 сентября в республике зафиксировано 84 новых заражений, общее число заболевших достигло 12 тыс 429 человек.
На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".
Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".
Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".