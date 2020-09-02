Сотрудники медицинского центра в Каспийске. Фото пресс-службы минздрава Дагестана

02 сентября 2020, 11:33

Дагестан стал лидером в СКФО по числу новых смертей от COVID-19

Четыре смерти от коронавируса зафиксированы за сутки в Северо-Кавказском федеральном округе, три из них пришлись на Дагестан. Лидерство по приросту новых заражений COVID-19 сохранилось за Ставропольем, тесты на коронавирус подтвердились у 127 жителей региона.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 августа лидером среди регионов СКФО по числу новых смертей от коронавируса стало Ставрополье. За сутки с 28 на 29 августа в регионе от COVID-19 скончались шесть пациентов с коронавирусом.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки в СКФО зафиксированы четыре смерти от коронавируса, три из них – в Дагестане и одна – на Ставрополье, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от коронавируса за время эпидемии в округе достигло 1029. Из них больше всего приходится на Дагестан – 502, на втором месте Ставрополье – 241, на третьем Кабардино-Балкария – 79. После нее идут Ингушетия – 76, Северная Осетия – 67, Чечня – 38 и Карачаево-Черкесия – 26, следует из данных Роспотребнадзора.

За сутки в СКФО зафиксировано 339 заражений коронавирусом. Больше всего новых больных COVID-19 на Ставрополье – 127, на втором месте Дагестан – 72, на третьем Карачаево-Черкесия – 53. Затем расположились Ингушетия – 30, Кабардино-Балкария – 28, Северная Осетия – 23 и Чечня – 6, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

В Дагестане многим пациентам ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, сообщил Минздрав Дагестана. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, сообщается в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Общее число заражений в округе за время эпидемии возросло до 46 868. Из этого числа больше всего в Ставропольском крае – 12 237, на втором месте Дагестан – 11 145, на третьем Кабардино-Балкария – 6570. Далее следуют Карачаево-Черкесия – 5216, Северная Осетия – 4966, Ингушетия – 4454 и Чечня – 2280, сообщается на сайте.

Лидером по числу выздоровевших является Дагестан. В регионе от коронавируса излечились 9745 пациентов. На втором месте Ставрополье – 8262, на третьем Кабардино-Балкария – 6124. Затем расположились Северная Осетия – 4453, Карачаево-Черкесия – 4420, Ингушетия – 3947 и Чечня – 1628. Общее число вылечившихся от COVID-19 в СКФО возросло до 38 579, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

На 10.45 мск 2 сентября в СКФО зафиксировано 7260 болеющих коронавирусом пациентов. Больше всего приходится на Ставрополье – 3734, на втором месте Дагестан – 898, на третьем Карачаево-Черкесия – 770. После нее идут Чечня – 614, Северная Осетия – 446, Ингушетия – 431 и Кабардино-Балкария – 367, следует из данных Роспотребнадзора.

Самым крупным по численности населения в СКФО является Дагестан – там проживают 3,11 миллиона человек, на втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей, следует из данных Росстата на 1 января 2020 года. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Водители из Ставрополья и Дагестана указали на усиление контроля при въезде в Чечню", "Муфтият Чечни ужесточил меры самоизоляции в мечетях на Курбан-байрам", "Власти усилили контроль за соблюдением мер безопасности из-за COVID-19 в Чечне".

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