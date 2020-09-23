Трудовые мигранты объявили голодовку в Ереване

23 сентября 2020, 13:09

Премьер-министр Никол Пашинян принял участников акции протеста в Ереване, которые потребовали открыть границы с Россией. Власти не отменяют введенный из-за эпидемии режим ЧС, а за границей остались семьи и работа, объяснили сегодня протестующие.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 сентября жители Армении уже выходили на акцию протеста, на митинге они потребовали возобновить транспортное сообщение с Россией.

Армения закрыла свои границы весной из-за пандемии коронавируса, карантин в республике продлен до января 2021 года. На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой по коронавирусу на Южном Кавказе. Информация с динамикой распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Жители Армении вышли на акцию "Хочу в Россию" 22 сентября в 22.00 по местному времени (21.00 мск) перед зданием правительства в Ереване. Протестующие потребовали от властей Армении открытия границ с Россией, где после введения ограничений по коронавирусу у них остались семьи и рабочие места, сообщил сегодня "Sputnik Армения".

Участники акции остались ночевать на площади. Чтобы привлечь внимание властей, они объявили голодовку. Утром 23 сентября их принял премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Он нас принял рано утром. Был очень любезен и объяснил, что ситуация сложная из-за темпов распространения коронавируса. Тем не менее, премьер пообещал решить вопрос в кратчайшие сроки и обсудить на заседании Евразийского межправительственного совета (которое состоится 8 октября в Ереване, – прим. "Кавказского узла"). Однако мы сказали, что столько ждать не можем", – привело издание слова одного из участников акции "Хочу в Россию" Артура Восканяна.

Митингующие намерены продолжать голодовку до тех пор, пока власти Армении не удовлетворят их требования. Участники акции разложили на площади матрасы и одеяла, а также плакаты с изображениями Владимира Путина и Никола Пашиняна во время их встречи, следует из фоторепортажа "Sputnik Армения".

Протестующие заявили, что готовы оставаться около здания правительства Армении сутками, сообщило сегодня издание Arcakh24.

Напомним, что 1 сентября об аналогичной акции сообщалось на страницах блога "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле". "Собралось человек 40, должно было больше людей, но кто-то не успел, кто-то решил издали посмотреть, чем это закончится. Эти люди не граждане России, а граждане Армении, которые давно уже проживают в России. У них там дом, работа, они приехали на неделю, на месяц и застряли в Армении из-за пандемии коронавируса. Дорога закрыта, вот и не могут уехать", – написал автор публикации.

Он отметил, что закрытие границ из-за эпидемии для мигрантов стало неожиданностью. "У кого-то дети остались в России, у кого-то мать и отец, надо было приехать, они и приехали, кто-то к больной сестре, кто-то к матери, а уехать не получается. Они не рассчитывали, что приедут и застрянут в Армении на полгода. Здесь у них нет ни дома, ни работы, деньги за полгода закончились, а жить надо. Возникает вопрос – как?" – отметил блогер.

На видео, размещенном в блоге, около 20 митингующих в медицинских масках проводят акцию в Ереване. "По-моему, мы все тут граждане Армении, так вышло по воле судьбы, что у нас в России есть своя работа, свои семьи остались, поэтому все хотят уехать", – пояснила одна из участниц акции.

С митингующими встретился министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. Он заявил, что проблема ему известна, и пообещал оказать им помощь. Министр попросил составить список желающих выехать в Россию, а также указать, в чем именно они нуждаются, так как некоторым из них приходится или жить у родственников, или снимать квартиру, что не каждому по карману, сказано в блоге.

21 сентября Армения стала лидером по числу новых смертей от коронавируса среди стран Южного Кавказа. За сутки с 20 на 21 сентября в стране от коронавируса скончались шесть пациентов. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".