Директора школ в Дагестане отчитались о высокой явке учеников 1 сентября

01 сентября 2020, 21:55

В День знаний на занятия пришли почти все ученики, а чтобы снизить риск их заражения коронавирусом, пришлось отменить праздничные линейки, перестроить расписание занятий и усилить санитарные меры, сообщили директора школ в Дагестане. Очное обучение школьников предпочтительнее, хоть и не исключает вероятности заболеть, указали опрошенные "Кавказским узлом" родители учеников.

Как писал "Кавказский узел", 21 августа в Роспотребнадзоре и Минобрнауки Дагестана заявили, что учебный год в республике начнется в обычном формате. Родители дагестанских школьников сказали, что боятся отпускать детей в школы из-за угрозы коронавируса и выразили желание в случае роста числа зараженных вернуться к дистанционному обучению. Опрошенные "Кавказским узлом" директора школ рассказали, что учебный год в школах Дагестана начнется с соблюдением всех санитарных норм, однако родители дагестанских школьников усомнились, что они будут соблюдаться во время занятий.

За сутки с 31 августа по 1 сентября в Дагестане зафиксировано 74 новых заражения коронавирусом, умерли два человека. Общее число случаев COVID-19 за время эпидемии в регионе достигло 11 073, скончались 499. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, а также на юге России. Информация о динамике распространения вируса опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

Несмотря на рост заболеваемости пневмонией в Дагестане карантинный режим решено не ужесточать, сообщила сегодня пресс-служба главы региона. "Простые [требования] - помыть руки, надеть маску - практически никто, кроме полиции, не соблюдает. В редких случаях увидишь горожан в масках […] Мы будем требовать соблюдения правил Роспотребнадзора, особенно строго - в транспорте, где дистанция не соблюдается", - приводятся слова главы Дагестана Владимира Васильева. Васильев также отметил, что недопустимо отказываться от вакцинации, которая, в первую очередь, начнется с учителей и врачей, следует из сообщения на сайте главы Дагестана.

По поручению главы Махачкалы Салмана Дадаева работники муниципального бюджетного учреждения "Махачкала-1" провели дезинфекцию территорий и помещений столичных школ и детских садов, сообщила сегодня пресс-служба мэрии Махачкалы. Обработке подверглись дверные ручки, выключатели, поручни, перила, контактные поверхности. В детсадовских группах, учебных кабинетах, актовых и спортивных залах регулярно обеззараживается воздух с помощью бактерицидных установок: кварцевых ламп, аппаратов "Дезар", говорится в сообщении на сайте администрации города.

Дагестанские школы отказались от традиционного празднования Дня знаний

Первое сентября в школах Дагестана прошло без традиционных праздничных линеек, рассказали опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" директора школ.

"Линейку мы отменили, но в каждом классе провели мероприятия, чтобы дети почувствовали атмосферу праздника. Все прошло очень организованно. В первый день пришло почти 80 процентов от общего количества учеников. Было видно, что и дети, и их родители действительно соскучились по школе", - рассказала директор махачкалинского лицея №22 Саламат Анатова. По ее словам, в школе обучаются порядка 2500 детей, и для того, чтобы ограничить контакты между классами, был составлен "скользящий" график. Обучение в школе проходит в три смены: в первую уроки начинаются в 08.00 мск, во вторую – в 11.20 мск, в третью - в 13.00 мск, пояснила директор.

"В школу у нас три разных входа - для начальной школы, для среднего и для старшего звена. Перед занятием три медсестры измерили температуру всем, обработали руки. Учащиеся в сопровождении классного руководителя прошли в свои кабинеты. Это ограничило контакты между детьми", - пояснила Анатова.

За неделю до начала учебы весь персонал школы прошел тестирование, у четверых была выявлена коронавирусная инфекция, которая протекала бессимптомный, рассказала директор. "Мы пригласили специалистов диагностического центра, которые взяли тесты у всех сотрудников. У четверых тест оказался положительным, но у них не было никаких признаков. Тем не менее мы их отпустили домой, они сейчас на изоляции", - рассказала она.

Лицей накануне первого сентября был полностью продезинфицирован, по три раза в день в нем проводится уборка, отметила директор. "У каждого ребенка есть индивидуальные средства защиты. Учителя обеспечены масками и перчатками. Необходимое количество [кварцевых] ламп приобретено", - добавила Анатова.

Средняя общеобразовательная школа №59 Махачкалы в этом году приняла 210 первоклашек, процесс зачисления в классы еще продолжается, сообщил директор Ибрагим Байсонгуров. "Первое сентября в этом году прошло у нас необычно. Линейку мы не проводили, а все первые классы были приглашены в разное время с промежутком в 15 минут. Каждому классу отведен отдельный кабинет", - отметил он.

По словам директора, школа большая, в школе имеется 18 входных дверей, и через каждую смогут входить по два класса. Он рассказал, что первый урок для всех учеников был посвящен 75-летию со Дня Победы, а на втором уроке всем ученикам рассказали об основных правилах поведения в условиях пандемии.

"Обучение у нас проходит в две смены. Школа позволяет каждый класс разместить в отдельном кабинете", - пояснил Байсонгуров. Всего в школе обучается 1468 учеников, практически все они пришли на занятия 1 сентября, добавил он. При медосмотре сегодня никто с повышенной температурой замечен не был, также сказал директор он.

В Левашинской средней школе обучается 224 ученика, поэтому расписание занятий менять не потребовалось, сообщил директор Чупан Чупанов. "Линейку мы не организовывали. Для первоклассников и их родителей провели отдельную небольшую встречу с соблюдением всех санитарных правил", - отметил он.

По словам директора, каждому классу определили отдельный кабинет, чтобы дети не переходили из одного в другой. "Все уроки [у каждого класса] будут проходить в одном кабинете. У нас два выхода, и во время перемен будут использоваться оба. В школе не так много детей, и поэтому скопления учеников как такового не происходит", - пояснил он.

Маски носят учителя и родители, когда заходят в школу, сказал Чупанов. "Вчера (31 августа) провели полную дезинфекцию и генеральную уборку [в школе]. Антисептические средства есть в достаточном количестве, масок и перчаток тоже хватает. Сегодня прошло все в штатном режиме. Дети были довольны. Они почти полгода отдыхали, и видно было, что соскучились по учебе", - заметил директор.

Родители высказались за очное обучение школьников

Очное обучение невозможно заменить дистанционным, считают опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" родители школьников в Махачкале.

Отец двух учеников второго и четвертого классов Осман уверен, что при дистанционном обучении детей сложно нацелить на учебу. "Последние месяцы учебы показали, что дети скатились, совсем расслабились. Очное обучение непременно лучше", - заявил он. В школе, которую посещают его дети, соблюдаются все требования Роспотребнадзора. "Антисептики на входе, и в классе они есть. Маски носят только учителя. Чтобы дети не пересекались с остальными классами, у них звонки в разное время. Вход в школу не один, несколько, это тоже уменьшает скопление детей в начале дня и после уроков", - пояснил Осман.

Мать троих детей Джамиля, младшая дочь которой ходит в седьмой класс, считает, что от болезни в любом случае невозможно спрятаться. "Про дистанционное обучение я впервые услышала в этом году. Но так и не поняла, в чем его преимущества. Дети просто предоставлены самим себе. Обучение в школе ничем не заменить. И это не только обучение, но и еще общение. Конечно, есть риск подхватить вирус в школе, потому что дети в основном и являются носителями и переносчиками. Но я все-таки считаю, что коронавирусом в итоге многие переболеют рано или поздно", - отметила она.

Проведенный опрос жителей Дагестана не носит репрезентативный характер и отражает исключительно личную позицию респондентов.

Наряду со смертями, вошедшими в официальную статистику как летальные исходы от коронавируса, в Дагестане фиксируется всплеск смертей от внебольничной пневмонии. По данным Минздрава республики, в первой половине 2020 года от нее умерли 1194 человека, что более чем в 40 раз превышает показатель первой половины 2019 года (29 умерших). При этом к 30 июня в Дагестане было зафиксировано 374 смерти от коронавируса. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности умерли от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России, принятых властями мерах и влиянии пандемии на условия жизни людей "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".