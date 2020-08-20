Требование Даудова отбирать машины за отсутствие маски вызвало возмущение в Чечне

20 августа 2020, 12:06

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов потребовал изымать автомобили у водителей, которые не надевают защитные маски, следует из опубликованного видеоролика. Пользователи Instagram и жители республики сочли неоправданным требование о конфискации имущества за нарушение масочного режима.

Как писал "Кавказский узел", в конце июля Рамзан Кадыров возмутился тем, что во время прогулки по Грозному не встретил людей в масках. После этого глава МВД республики Руслан Алханов потребовал от подчиненных еще строже следить за соблюдением масочного режима. При этом сам Рамзан Кадыров и его приближенные демонстративно игнорируют масочный режим, что заметно раздражает население, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

На главной странице "Кавказского узла" не реже чем шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Видео, на котором Магомед Даудов, возглавляющий оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Чечне, требует изымать машины у водителей, нарушающих масочный режим, размещено в ночь на 20 августа в Instagram-паблике «ЧП/Чечня», насчитывающем 149 тысяч подписчиков. "Соблюдайте масочный режим", - говорится в аннотации к ролику.

На кадрах видео Даудов показан в интерьере зала, в котором проходят заседания оперштаба. "Маски должны быть обязательно. Когда едешь, в машине у кого-то бывают маски, у кого-то нет. Говорили и предупреждали. Дальше уже [нужно] вести меньше разговоров. "Тебе говорили? Слышал, как говорили? Иди теперь ставь (машину)", - и поставить. Если мы 3-4 дня усиленно будем над этим работать, клянусь, чеченец, чтобы у него не отобрали машину, даже ночью, ложась спать, ее (маску) не снимет", - говорит на видео Даудов, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Когда сделано видео, в публикации не уточняется. К 11.50 мск видео набрало 37,4 тысячи просмотров, под ним размещено 260 комментариев. Авторы многих из них негативно отреагировали на слова председателя парламента. "Если один едет в машине, зачем маску нужно одевать? Понимаю, когда заходишь, выходишь куда-то", – написал, в частности, djaval_666. "Интересно, как они объясняют, что в машине одному надо с маской ездить? Хотя бы людям объясняли бы логику, а то приучают к рабскому понятию «сказали - надо делать»", - выразил недовольство musafir__world.

"За любое нарушение сразу – отобрать машину! Без маски – отобрать машину! Постоянно – "отобрать машину", - возмутился sayfullah_l_r_g_095. "Машины забирать - нет такого закона", - написал bekaev_sssr. "Как у них все просто! Взял и машину отобрал!" – поделился возмущением ms_11114444.

Несколько пользователей указали на отсутствие защитной маски у самого Даудова. "Не видит, что на себе (маски) нет?" – написал, в частности, salman_islamgiriev, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". "На себя надень маску", - порекомендовал Даудову nohcho_berlin. "А где твоя маска?" - задал Даудову вопрос michail_6699. "Где твоя (маска)?" – заочно обратился к Даудову adam.za.zaz, слова которого перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

Жители Чечни неоднократно критиковали местных чиновников за двойные стандарты в вопросе соблюдения карантина. Так, 6 июня Рамзан Кадыров и другие высокопоставленные чиновники на пятничной молитве в мечети, в отличие от других верующих, были без масок. 9 августа Кадыров на встрече с группой блогеров был без маски, как и его гости. Пользователи соцсети упрекнули главу Чечни за пренебрежение правилами, выполнения которых требуют от жителей республики.

Требование Даудова изымать у нарушителей масочного режима автотранспорт вызвало критику и у некоторых местных жителей. "В Чечне руководствуются не законами, а установками руководства и своим видением ситуации. И это уже стало своего рода нормой. Требование Даудова изымать машины за нарушение масочного режима - лишнее тому подтверждение. По большому счету, власть пользуется юридической безграмотностью подавляющего большинства населения. [...] В данном случае я бы рекомендовал водителям требовать соблюдения законов, добиваться составления протоколов с указанием, за какое именно нарушение у них изъяли транспортное средство. Если это не подействует и машину все же отберут, то жаловаться в надзорные органы на неправомерные действия сотрудников. Они должны будут отреагировать", - сказал, в частности, корреспонденту "Кавказского узла" юрист Султан.

Напомним, требование изымать машины у нарушителей не раз озвучивали как представители силовых структур Чечни, так и глава республики. Так, 13 июня Рамзан Кадыров на заседании оперштаба подверг жесткой критике нарушителей ограничений на число машин в свадебном кортеже и сообщил, что дал указание отбирать у них автомобили. "Я сказал отбирать у них машины. Отобрать, продать машины. Медработникам, на медицину отправьте [эти] средства", - сказал глава Чечни.

В январе силовики заставили жителей Курчалоевского района за вождение в пьяном виде убирать территорию мечети. Один из руководителей РОВД назвал таких нарушителей "террористами" и также пригрозил отбирать у них машины.

В декабре 2019 года, когда МВД России предложило начать изымать автомобили у тех, кто повторно садится за руль в нетрезвом виде, Кадыров объявил, что это и его идея. "Я также говорил, что нужно принять эффективные меры, лишающие такого нарушителя возможности повторно садиться за руль. А именно - конфискацию автомобиля", - написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Любое изъятие имущества возможно только по решению суда, указала ранее юрист Правозащитного центра "Мемориал" Марина Агальцова. Если у кого-то из жителей Чечни действительно конфискуют автомобиль, это может грозить чиновникам уголовным преследованием по статье о превышении полномочий, подчеркнула она. "За подобное, в целом, возможна уголовная ответственность", - сказала "Кавказскому узлу" Марина Агальцова.

Конфискация имущества без решения суда – это прямое нарушение закона, согласился московский адвокат Евгений Черноусов. "За нарушение карантина невозможно лишать человека своего имущества. В этом случае незаконные действия чиновников можно будет оспаривать в суде и добиться наказания за превышение должностных полномочий", - рассказал ранее "Кавказскому узлу" юрист.