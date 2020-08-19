Сын Масхадова связывает давление на родственников в Чечне со своей критикой властей

19 августа 2020, 06:17

Противодействие пропаганде чеченских властей привело к давлению на родственников президента Ичкерии*, заявил проживающий в Норвегии сын Аслана Масхадова. Воздействие на членов семей критиков власти в Чечне практикуется для подавления публичной активности, отметили проживающие в Европе чеченские беженцы.

Как информировал "Кавказский узел", президент Чеченской Республики Ичкерия* Аслан Масхадов 8 марта 2005 года был убит в результате спецоперации в селе Толстой-Юрт. В октябре 2013 года ЕСПЧ отказался пересматривать свое решение по жалобе родственников Аслана Масхадова, которые требовали признать Россию ответственной за его смерть. До этого, в июне 2013 года, ЕСПЧ постановил, что Россия не несет ответственности за саму смерть Масхадова, и что расследование обстоятельств его гибели было адекватным. При этом суд счел нарушением, что Россия отказалась выдать родственникам тело Масхадова для захоронения, и обязал власти страны выплатить его семье 18 тысяч евро. Сын Аслана Масхадова Анзор Масхадов 13 августа 2020 года заявил, что его родственники в Чечне подвергаются давлению. В частности, по его словам, племянника и соратника Аслана Масхадова Висхана Хаджимурадова заставили выступить в Чечне на камеру. Гостелекомпания "Грозный" в тот же день анонсировала интервью с Хаджимурадовым, в котором тот раскритиковал эмигрировавших в Европу сторонников независимости Чечни.

Чеченская Республика Ичкерия* - непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в ходе второй чеченской кампании. Выборы, победу на которых одержал Масхадов, состоялись в январе 1997 года. Подробнее о правлении Масхадова, а также военных действиях в Чечне рассказывается в справке "Кавказского узла" "Чеченская Республика Ичкерия"*.

Анзор Масхадов, проживающий в эмиграции в Норвегии, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что долгое время не вел публичной деятельности. "Сам я не числюсь в каких-то политических организациях, но по приглашению приезжал и выступал на конференциях", - сказал он.

По его словам, более года назад он стал высказываться на Youtube, в результате чего родственники в Чечне оказались под давлением. "История началась более года назад. Внезапно вспомнили про меня и начали на своих официальных встречах говорить про меня. Поняли, что я какая-то угроза для них. Насколько я выяснил, Кадыров и Даудов начали говорить обо мне, поливать грязью... Это было примерно в марте-апреле прошлого года. Во время встречи в мечети они обсудили моего отца и меня лично. Я не вытерпел и выступил публично", - рассказал Масхадов.

В итоге, по его словам, в марте 2020 года произошло дальнейшее "обострение". "Я сам записал видео с таким посылом: "Лучше вам не дергаться, а то я всю вашу ложь выложу". Я открыл канал на Youtube с попытками противостоять их лжи. Им это вообще не понравилось, и они начали доставать родственников по материнской линии. По материнской линии у меня много родственников осталось в Чечне. Моя мать со мной, в Норвегии. И начали доставать ее родственников, чтобы в итоге она обратилась ко мне с просьбой: "Перестань Анзор, не надо". Приходили, запугивали, предупреждали. Задержаний или арестов не было, все делается в более аккуратной форме - приходят и предупреждают: "Если вы его не остановите, если он что-то будет говорить, то мы разберемся с вами, неужели он не знает, что вы тут находитесь?" - отметил Масхадов.

Эмиграцию как выход родственники, оставшиеся в Чечне, не рассматривают, пояснил он. "Всем уехать сложно. Обычно наши домашние не хотят уезжать: родная земля, вокруг родственники. Кроме того, нужны загранпаспорта, какая-то уверенность, что в Европе будет спокойно. В общем, они не хотят уезжать", - сказал Анзор Масхадов.

Сын Масхадова назвал интервью его родственника на государственном канале вынужденным

17 августа государственная телекомпания "Грозный" выложила в Youtube анонсированное 13 августа интервью с Висханом Хаджимурадовым. К 05.00 мск 19 августа видео набрало 8386 просмотров, комментарии к нему отключены.

Сама программа "Актуальный разговор", которая длилась 36 минут, в эфире ЧГТРК вышла 14 августа. В интервью Хаджимурадов, слова которого с чеченского языка перевел корреспондент "Кавказского узла", обвинил находящихся в Европе представителей бывших властей Ичкерии* в предательстве. По его словам, последние "убежали в Европу", оставив Аслана Масхадова "в лесу". Также он обвинил Анзора Масхадова в том, что тот выступает от имени тех, "кто предал его отца". Также Хаджимурадов указал на то, что Анзор не был рядом со своим отцом во время второй военной кампании несмотря на то, что "имел возможность вернуться".

Висхан Хаджимурадов во время гибели Аслана Масхадова находился с ним в селении Толстой-Юрт Грозненского района. Висхан Хаджимурадов, бригадный генерал Вахид Мурдашев и другие лица из окружения Масхадова тогда сдались. Хаджимурадов был осужден на семь лет, а Мурдашев - на 15, он лишь в марте 2020 год вышел на свободу и вернулся к близким в Гудермесский район. По официальной версии, озвученной в суде, Масхадов был убит из пистолета, принадлежавшего его племяннику. Сам Хаджимурадов на суде не отрицал, что пистолет принадлежал ему, но не мог вспомнить, стрелял он из него или нет.

По словам Анзора Масхадова, что перед съемками этого интервью его родственнику позвонили, предложили встретиться, а затем забрали, отвезли в село, где был убит Аслан Масхадов, и там записали видео, которое "долго не выставляли".

"Потом передача вышла. Мессидж ее такой: "Вот, вы уехали в Европу" - имеются в виду, Закаев, Идигов, "вы оставили президента на войне", "вы сбежали, вы трусы". И потом этот родственник говорит про меня на записи: "Анзор, ты зачем за ними последовал, как ты можешь с этими трусами работать вместе, лучше перестань". Ну, это ему приходится говорить. О моем отце Аслане Масхадове в сюжете ЧГТРК прозвучали такие изречения: "Командиры его не слушали", "Это он виноват в том, что война началась". Логика состоит в том, чтобы принизить отца и возвысить роль Кадырова-старшего: "Он остановил войну, сделал все для народа, и в республике все спокойно", - сказал Масхадов.

Нынешние власти Чечни активно продвигают свою версию вооруженного конфликта между Москвой и сторонниками независимости республики. Так, в 2019 году спикер парламента Чечни Магомед Даудов вступил в заочный диалог с блогером Тумсо Абдурахмановым, затронув, в частности, проблему гражданства президента Аслана Масхадова. Как констатировал Тумсо, чеченские чиновники при этом не привели доказательств, что Масхадов пользовался российским паспортом. Материалы о противостоянии блогера с чеченскими властями публикуются на специальной тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

Жители Чечни, опрошенные "Кавказским узлом", также сочли вынужденным участие племянника Аслана Масхадова в программе на ЧГТРК "Грозный".

"Почему именно сейчас понадобилось это интервью с Хаджимурадовым, который был с Масхадовым в день его гибели, непонятно. Это можно было сделать еще несколько лет назад после того, как его выпустили из тюрьмы... Он сделал так, как ему сказали", - считает Шахран.

"Видел часть эфира с участием этого бывшего охранника Масхадова. Как обычно, полный пропагандистский набор: полевые командиры, которые чуть ли не поголовно все предатели... и спасители чеченского народа Ахмат и Рамзан Кадыровы. Это уже настолько все приелось, что неинтересно и неубедительно. Кто кем был, и кто чем занимался во времена Ичкерии* и военных кампаний, здесь хорошо помнят и знают. Во всяком случае представителям старшего поколения это известно", - отметил Султан.

"Анзор Масхадов в последнее время заметно активизировался, комментирует те или иные ситуации, делает какие-то заявления. Видимо, это не понравилось нашему руководству, вот и развернули соответствующую кампанию против него и его родных", - полагает Адлан.

Анзор Масхадов объяснил, как противостоит пропаганде чеченских властей

Анзор Масхадов рассказал о своих блогах в Интернете. "Свои блоги я стал переводить с чеченского на русский язык. Видео адресованы и новому поколению, которое уже знает историю с чужих слов. Сегодня, 18 августа, я выставил новое видео - архивная съемка моего отца, где он говорит об участии чеченцев в войне Абхазии против Грузии в начале 90-х. Он выступал и говорил, что "это была наша ошибка – не надо было чеченцам ехать туда воевать против грузин, потому что это была провокация, все это шло из Москвы", - привел Масхадов пример своих публикаций.

По его словам, современные власти зомбируют население, подчеркивая роль Кадыровых в том, что остановлена война, а жизнь в республике стала свободной и спокойной. "На самом деле жизнь не нормальная, используют молодежь в своих целях, переписывают историю... Даже Кадыров-старший часто упоминал меня, мою мать, нашу семью: "Вот, они уехали, бросив народ. Отец отправил своего сына за границу, а другие сыновья воюют и погибают". Говорил, что я вообще не участвовал в войне. Они любят так говорить, чтобы молодежь это подхватывала. Мало кто знает, что я когда-то был участником первой войны, был с отцом рядом", - рассказал Масхадов "Кавказскому узлу".

"Усиление репрессий против моих родственников можно связать с тем, что власти Чечни замечают, что авторитет Масхадова выше, чем у кого бы то ни было - Кадырова, а также Закаева. Я как сын жив и здоров, у меня есть архивы отца, я что-то знаю и помню. И власти Чечни рассуждают так: а вдруг я создам какую-то партию и люди за мной пойдут?" - добавил он.

По словам Масхадова, через посредников ему было известно об угрозах блогерам накануне убийства в Вене Мамихана Умарова, однако от своей публичной деятельности отказываться не намерен.

"Буквально накануне убийства Анзора Венского (Мамихана Умарова) со мной связывались через посредников со следующим сообщением: "Ситуация в Европе скоро изменится. Мы не позволим этим людям (блогерам) выступать и говорить то, что они хотят". Шло запугивание. И я, получается, такой же блогер сегодня. Но продолжать вести блог – мой публичный долг. Я написал: "Даже такими методами вы не сможете меня остановить".

Противников и критиков чеченских властей убивают даже за пределами Чечни. Так, 4 июля в пригороде Вены был застрелен уроженец Чечни, блогер Мамихан Умаров, известный как "Анзор из Вены". 1 февраля 2020 года стало известно, что тело выходца из Чечни Имрана Алиева, блогера, известного как Мансур Старый, было найдено с ножевыми ранениями в отеле французского города Лилль. Французские следователи считают основной версией смерти убийство по политическим мотивам, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза". 26 февраля было совершено нападение на блогера Тумсо Абдурахманова. 3 марта стало известно, что шведские правоохранители подозревают в попытке убийства блогера гражданина России Руслана Мамаева.

"Конечно, в Норвегии я предпринимаю определенные меры безопасности. В день убийства Анзора Венского я разговаривал с ним по телефону утром и предупреждал его об угрозах, переданных через посредников блогерам. Я говорил ему: "Как-нибудь помягче выступай, жизнь свою сохранишь, они ж тебя не оставят. Будь осторожен, опасайся тех людей, которые входят в твое окружение - обычно так и делаются расправы". О том, что он в тот день едет на встречу, я не знал. До этого мы периодически общались, он расспрашивал меня об истории, спрашивал совета, как ему поступить", - рассказал Анзор Масхадов.

В 2010 году Анзор Масхадов написал книгу на норвежском языке "Борец за свободу. Мой отец, чеченский президент". На сайте норвежского издателя Spartacus сообщается, что в книге многие ранее неизвестные аспекты войны представлены впервые. Кроме того, в книге отмечается, что Аслан Масхадов был сторонником переговоров. "Аслан Масхадов, в первую очередь, не был солдатом, он защищал свою страну... Пока он был жив, он был занят переговорами. Ни при каких обстоятельствах он не позволял солдатам безжалостно наступать. И что бы ни делала другая сторона, он возвращал военнопленных их матерям", - говорится в предисловии норвежского издателя, переведенного корреспондентом "Кавказского узла".

"Книгу об отце я написал на норвежском языке и не переводил, поэтому я не знаю, насколько она известна среди чеченцев. Так получилось, что ее сократили - не из-за того, что я писал что-то резкое, а из-за формата, который был нужен издательству - 300 с чем-то страниц. А я написал много. И сейчас я решил сделать новую публикацию уже на русском языке", - заявил Анзор Масхадов.

Норвежский психолог Зоя Гранес, работающая с чеченской диаспорой, сообщила "Кавказскому узлу", что хорошо знакома с Анзором Масхадовым, и он присылал ей свою книгу об отце. "То, что в итоге родственников Анзора Масхадова преследуют, меня не удивляет. Преследуют многих, кто уже здесь, в Европе, хоть что-то сказал или написал. Норвежские в целом власти хорошо это знают и следят за ситуацией", - отметила она.

По словам Анзора Масхадова, на "кампанию дезинформации" против него могло повлиять выступление бывшего советника президента России Андрея Илларионова в 2016 году. Илларионов тогда в интервью "Радио Свобода" рассказал, как Аслан Масхадов пытался проехать в Беслан для освобождения заложников.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в школе №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из них – дети. Еще 810 человек получили ранения, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" статье "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)". Также на "Кавказском узле" можно узнать о хронике теракта и последовавших за ним событий.

"Еще несколько лет назад на конференции чеченцев в Финляндии ко мне подошли представители "Голоса Беслана". Они специально приехали, чтобы встретиться со мной. Мы спокойно поговорили. Они хотели услышать что-то новое, скажем так, для их дела в ЕСПЧ. Я, конечно же, рассказал, что отец со мной связывался. Отец передавал, что он был готов поехать в Беслан, если будут минимальные гарантии безопасности, но на самом деле он был уже по пути в Беслан. В Кремле узнали об этом - им это было совершенно не надо. И тогда сразу захватили всех наших родственников и вывезли на вертолете в Ханкалу. Но мой отец все равно не отказался от своей идеи. Вскоре начался штурм", - заявил Анзор Масхадов.

Масхадов в марте 2020 года один из эфиров на своем канале в Youtube посвятил теме теракта в Беслане. Это видео к 19.30 мск 18 августа собрало более 50 тысяч просмотров.

Беженцы из Чечни назвали интервью родственника Масхадова частью кампании по давлению на критиков власти

Чеченские власти пытаются воздействовать на Анзора Масхадова через его родственников, оставшихся на родине, считает проживающий в Финляндии чеченский беженец, общественный деятель Муса Ломаев.

"В случае Анзора Масхадова на него пытаются воздействовать через родственников... Анзор Масхадов, понимая, что его родственникам грозит давление, очень долго не выходил на путь публичности. Надеюсь, ему хватит мудрости пройти по этому пути. С ним неуместен тон угроз, поскольку у него есть авторитет, его нельзя обвинить в оскорблениях и так просто очернить. Я уверен, что его просто умоляют прекратить публичную активность – используют другой тон, нежели со всеми остальными", - заявил Ломаев "Кавказскому узлу", комментируя интервью Висхана Хаджимурадова чеченскому государственному телеканалу.

Ломаев рассказал, что недавно тоже начал вести оппозиционный блог и уже ощутил давление. "От меня родственники давно отказались, нужны другие методы. И вот я с удивлением узнаю, что некий блогер... ранее не замеченный в интересе к теме Чечни, посвятил полтора часа моему "разоблачению" - "убежал с поля боя, ноет из-за границы о пытках, которых не было". Также он писал платные комментарии во время моих эфиров на Youtube… были оскорбления, которые я заметил только после эфира, полез смотреть, кто их написал, и обнаружил 1,5-часовой явно заказной эфир по поводу меня", - отметил он.

По его словам, сейчас задача контролировать блогеров за границей поставлена Адаму Делимханову и Шаа Турлаеву. "Делимханов теперь отвечает и за подавление блогеров. Тупых угроз больше нет, но, например, вбрасываются нарративы "бандиты в масках блогеров", - сказал Ломаев.

Анзора Масхадова пытаются заставить молчать, считает проживающий во Франции беженец из Чечни, журналист Муса Таипов.

"Сын Аслана Масхадова не занимал [в руководстве Чеченской Республики Ичкерия*] никакой должности, активной роли не играл, но его хотят заткнуть или запугать, потому что он занял активную гражданскую позицию. Ничего нового нет – это еще царская Россия делала. Царская Россия захватывала аманатов - заложников - с каждого селения по несколько человек, и в случае чего их расстреливали", - сказал он "Кавказскому узлу".

Таипов отметил, что посмотрел интервью Хаджимурадова чеченскому госканалу. "Он (Хаджимурадов) рассказывал о том, что все, выехавшие из Чечни – предатели, вещаем на деньги каких-то западных спонсоров... На кого мы тут работаем? Хотел бы узнать, кто мой работодатель, но никто до сих пор никак не проявился", - с иронией сказал журналист.

По мнению Таипова, Анзор Масхадов хочет выполнить долг перед отцом. "Не успел проявить активную позицию - тут же домашних прессуют. Он не пишет ни одного оскорбления, ведет себя корректно, просто рассказывает об истории и преступлениях режима", - пояснил журналист.

По его словам, на него также через родственников оказывают давление чеченские власти.

"Доходит до курьезов. Например, когда Кадыров вызвал Емельяненко на бой, я написал что-то в Интернете. Емельяненко - профессиональный боец с перебитым болевым порогом... Никто не поверит, если он проиграет Кадырову. Я написал юмористическую заметку - предложил на территории нейтральной страны, скажем, Турции, устроить бой: "Я буду ставить на тебя, а выигранные деньги перечислю в фонд нуждающимся". Никаких оскорблений в моей заметке не было. Часа два не прошло, как мне из дома мать с сестрой звонят: "Срочно убери". Уже пришли и шуганули их. Я убрал, конечно. А что я сделаю?" - рассказал Таипов.

Александр Емельяненко, который в 2016-2018 годах выступал за бойцовский клуб "Ахмат", дружит Рамзаном Кадыровым. В декабре 2019 года глава Чечни вызвал Александра Емельяненко на бой - второй после того, как в 2017 году Емельяненко демонстративно проиграл Кадырову в дружеском поединке. Согласие Александра Емельяненко на поединок вызвало у пользователей соцсетей сомнение, что и этот поединок будет честным. Болельщики указали, что Емельяненко уронил честь профессионального спортсмена, приняв вызов главы Чечни. Кадыров пообещал нокаутировать соперника "единственным и первым ударом".

"К моей матери дважды приходили. Она сказала: "Я вот перед вами, можете меня убить". Но она сестра Джохара Дудаева (я – его племянник), вот и не стали... [В Чечне] выстроена система унижений под видом "наших традиций", "ислама", но как можно называть традициями, когда Ислам Кадыров пытал женщину электрошокером? И это только то, что нам показали открыто. Ситуация в Чечне, как насыщенный воздух перед грозой", - считает Таипов.

Ранее в Чечне вызвало большой резонанс видео, на котором Ислам Кадыров, будучи мэром Грозного, применяет электрошокер к женщине. Позднее Ислам Кадыров извинился, объяснив свое поведение последствиями тяжелых травм. Глава Чечни Рамзан Кадыров, которому бывший мэр Грозного приходится родственником, заявил, что тот "перестарался", говорится в материале "Кавказского узла" "Чечня-2019: электрошокер для благих целей, как Путин защитил Кадырова от Сокурова и что случилось на границе с Дагестаном".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* органы власти Чеченской Республики Ичкерия внесены в списки террористических организаций, участие в их деятельности является уголовно наказуемым деянием.