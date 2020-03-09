Соратник Масхадова вышел на свободу после 15 лет в колонии

09 марта 2020, 13:34

Бывший соратник Аслана Масхадова Вахид Мурдашев, осужденный на 15 лет колонии за участие в незаконном вооруженном формировании, вышел на свободу и вернулся к близким в Гудермесский район, сообщили его родственники.

Как писал "Кавказский узел", "бригадный генерал Ичкерии*" Вахид Мурдашев и охранник Аслана Масхадова был задержан после спецоперации 8 марта 2005 года в селении Толстой-Юрт Грозненского района и 1 декабря того же года приговорен к 15 годам колонии по обвинению в участии в незаконном вооруженном формировании, организации вооруженного мятежа и незаконном ношении оружия.

Президент Чеченской Республики Ичкерия* Аслан Масхадов 8 марта 2005 года был убит в результате спецоперации в селе Толстой-Юрт, говорится в биографии Масхадова, размещенной на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии".

Вахид Мурдашев освободился из колонии, где отбывал 15-летний срок заключения, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" родственник Мурдашева.

"Вахид вышел на свободу, полностью отбыв назначенный ему в 2005 году срок заключения в 15 лет. Он находится у своих родных", - сказал мужчина, добавив, что родственники Вахида Мурдашева живут в селе Ойсхара (Новогрозный) Гудермесского района.

О том, что Вахид Мурдашев освободился из колонии, сообщил сегодня со ссылкой на свои источники и "Кавказ. Реалии".

Мурдашев во время первой чеченской кампании был командиром отряда, напомнил житель селения Ойсхара Рамзан. "А после войны получил звание бригадного генерала, награды Ичкерии*, и работал в администрации Масхадова. Во вторую войну он практически все время находился рядом с Масхадовым, а родственники не знали, где он и что с ним. Это стало известно после того, как его взяли во время спецоперации против Масхадова", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Рамзан.

Вахид Мурдашев после первой чеченской кампании был начальником отдела кадров Масхадова, а во вторую чеченскую кампанию "почти все время находился рядом с Масхадовым", рассказал ранее бывший спецпредставитель Аслана Масхадова Ахмед Закаев.

По его словам, в день гибели Масхадова в доме находились, кроме Аслана Масхадова, Вахид Мурдашев и племянник Масхадова. "Масхадова никогда не сопровождали вооруженные отряды, он передвигался в сопровождении двух-трех человек. Это было в целях безопасности, чтобы не привлекать внимания: республика маленькая, все друг друга знают", - привел 14 марта 2005 года слова Закаева "Коммерсант Власть".

Масхадов "не был предупрежден, что в такое-то время и в таком-то населенном пункте возможно проведение спецоперации", подчеркнул Ахмед Закаев. "Его обнаружили в том доме, где он находился второй день. Он погиб в перестрелке, и это вся правда", - привело его слова издание.

По официальной версии, озвученной в суде, Масхадов был убит из пистолета, принадлежавшего его племяннику Висхану Хаджимуратову. Сам Хаджимурадов на суде не отрицал, что пистолет принадлежал ему, но не мог вспомнить, стрелял он из него или нет.

Напомним, что в октябре 2013 года ЕСПЧ отказался пересматривать свое решение по жалобе родственников Аслана Масхадова, которые требовали признать Россию ответственной за его смерть. До этого, в июне 2013 года, ЕСПЧ постановил, что Россия не несет ответственности за саму смерть Масхадова, и что расследование обстоятельств его гибели было адекватным. При этом суд счел нарушением, что Россия отказалась выдать родственникам тело Масхадова для захоронения, и обязал власти страны выплатить его семье 18 тысяч евро.

* органы власти Чеченской Республики Ичкерия внесены в списки террористических организаций, участие в их деятельности является уголовно наказуемым деянием.