Вспышка COVID-19 зафиксирована в двух районах Волгоградской области

16 августа 2020, 07:41

В Светлоярском и Камышинском районах Волгоградской области за сутки зафиксировано по 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В селе Ельшанка прошли похороны главы Камышинского района Владимира Ерофеева, скончавшегося от COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", к 12 августа от COVID-19 в Волгоградской области умерли 75 человек, а общее число случаев заражения составило 10 281. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался глава Камышинского района Владимир Ерофеев.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. Динамика распространения коронавируса, в том числе в Волгоградской области, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки с 14 на 15 августа в Светлоярском и Камышинском районах выявлено по 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекций районы, сообщил со ссылкой на оперативный штаб региона "Волгоград-онлайн". По числу новых заражений районы опережает лишь Волгоград, где зафиксировано 39 новых инфицированных, отмечает оперштаб.

Всего за сути в регионе подтверждено 96 новых случаев заражения, общее число инфицированных с начала эпидемии составило 10576 человек, из них 78 скончались, говорится в сообщении регионального оперативного штаба на сайте администрации Волгоградской области.

За сутки вспышки коронавируса зафиксированы в Светлоярском и Камышинском районах региона. В больницах с подозрением на COVID-19 находятся 2634 пациента, из которых 70 - дети, с подтвержденным диагнозом в стационарах лечатся 3665 человек, в том числе 217 детей, отмечает оперштаб.

Общее число зараженных в Камышинском районе с начала эпидемии достигло 660 человек, в Светлоярском - 153, следует из данных карты оперштаба на сайте администрации региона.