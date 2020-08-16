Тест на коронавирус. Фото REUTERS/Akhtar Soomro

16 августа 2020, 07:41

Вспышка COVID-19 зафиксирована в двух районах Волгоградской области

В Светлоярском и Камышинском районах Волгоградской области за сутки зафиксировано по 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В селе Ельшанка прошли похороны главы Камышинского района Владимира Ерофеева, скончавшегося от COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", к 12 августа от COVID-19 в Волгоградской области умерли 75 человек, а общее число случаев заражения составило 10 281.  От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался глава Камышинского района Владимир Ерофеев.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. Динамика распространения коронавируса, в том числе в Волгоградской области, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки с 14 на 15 августа в Светлоярском и Камышинском районах выявлено по 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекций районы, сообщил со ссылкой на оперативный штаб региона "Волгоград-онлайн". По числу новых заражений районы опережает лишь Волгоград, где зафиксировано 39 новых инфицированных, отмечает оперштаб.

Всего за сути в регионе подтверждено 96 новых случаев заражения, общее число инфицированных с начала эпидемии составило 10576 человек, из них 78 скончались, говорится в сообщении регионального оперативного штаба на сайте администрации Волгоградской области.

За сутки вспышки коронавируса зафиксированы в Светлоярском и Камышинском районах региона. В больницах с подозрением на COVID-19 находятся 2634 пациента, из которых 70 - дети, с подтвержденным диагнозом в стационарах лечатся 3665 человек, в том числе 217 детей, отмечает оперштаб.

Общее число зараженных в Камышинском районе с начала эпидемии достигло 660 человек, в Светлоярском - 153, следует из данных карты оперштаба на сайте администрации региона.

Главу Камышинского района Владимира Ерофеева похоронили 15 августа в селе Ельшанка. Церемония погребения прошла на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции, сообщила "Волгоградская правда".

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, приведены в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", опубликованной на "Кавказском узле". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина — в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Адыгея стала лидером в ЮФО по числу новых смертей от коронавируса", "Власти Калмыкии разрешили открыть рестораны на фоне продления карантина", "Дагестан сравнялся со Ставропольем по приросту смертей от коронавируса в СКФО".

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