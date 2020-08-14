Фетва о женском обрезании не станет обязательной для верующих в Дагестане

14 августа 2020, 15:14

Верующие не обязаны соглашаться с фетвой против женского обрезания, которую готовит Духовное управление мусульман Дагестана, ее признание зависит от личного авторитета муфтия, указали исламоведы. Вопрос о женском обрезании является дискуссионным, что приводило к "соревнованию фетв" в мусульманских странах.

Как сообщал "Кавказский узел", актуальная для Северного Кавказа проблема женского обрезания особенно остро стоит в Дагестане, где, по данным Центра исследований глобальных вопросов современности и региональных проблем, ежегодно около 1240 девочек в возрасте до трех лет становятся жертвами таких калечащих операций. Игнорирование дагестанским муфтиятом этого вопроса вызывало критику со стороны местных активистов. В августе представитель Духовного управления мусульман Дагестана Зайнулла-хаджи Атаев заявил, что муфтият готовит фетву (официальное разъяснения верующим вопроса религиозно-правового содержания) с запретом женского обрезания.

Общепризнанным в исламе является лишь мужское обрезание, допускается и худэктомия, то есть снятие излишков кожи с женских половых органов, если оно проводится по медицинским и косметологическим соображениям, пояснил Зайнулла-хаджи Атаев. "Любое другое обрезание, предполагающее ампутацию, удаление каких-то органов, в исламе запрещено", - подчеркнул он, добавив, что "ислам запрещает калечить тело человека". Атаев не назвал конкретной даты, когда будет выпущена фетва, но предположил, что это произойдет в ближайшие к 12 августа дни. На сайте ДУМ Дагестана, по состоянию на 15.14 мск 14 августа, не появилось информации об этой фетве.

Фетва Духовного управления мусульман Дагестана будет иметь значение только для тех, кто признает авторитет нынешнего муфтия Ахмада Абдулаева, указал корреспонденту "Кавказского узла" исламовед, доцент кафедры современного Востока РГГУ, директор научных программ Фонда Марджани Игорь Алексеев. "Это вопрос таклида - следования тому или иному авторитету. Те, для кого этот муфтий является авторитетным, те, наверное, будут следовать этой фетве. А у кого свои авторитеты, они могут вполне проигнорировать и вынести контрфетву", - сказал он.

Алексеев отметил, что раз дагестанские имамы подчинены муфтияту, как минимум формально они должны будут эту фетву признать. "Но инерция традиции очень сильная. Фетва - это же не приказ, это мнение конкретного богослова, в той или иной степени обоснованное", - пояснил исламовед.

По словам Алексеева, в ряде мусульманских стран, где практиковалось женское обрезание, долгое время происходило "соревнование фетв". "В Египте годами шла дискуссия, которая только сейчас вроде утихла чуть-чуть. В Египте это очень широко практикуется в сельской местности, в особенности среди людей, не обремененных современным западным образованием. Некоторые ученые египетского университета аль-Азхар выступали с критикой этого обычая, но даже там не было единой позиции. С критикой выступало в основном руководство аль-Азхара, а многие богословы среднего звена находили аргументы в пользу народной традиции. Тем более что хадисы есть и в пользу того, и в пользу другого. При желании можно найти аргументы в любую сторону", - заключил Алексеев.

Ранее местная активистка, редактор журнала "Даптар" Светлана Анохина заявляла, что не смогла добиться от дагестанских богословов ясного суждения по вопросу о женском обрезании."Я даже встречалась с женой муфтия, она меня внимательно выслушала, сделала вид, что ничего об этом не знала <...>. Позже на официальном сайте организации было опубликовано заявление, что "ни муфтият Дагестана, ни имамы на местах данным вопросом не занимаются", - рассказала Светлана Анохина. Она отметила, что при этом муфтият рекомендовал желающим получить более подробную информацию в статье, где отмечается, что "этот обычай совершенно незаслуженно называется варварским", и объясняется, почему каждая женщина может мечтать об обрезании.

С фетвой вовсе не обязательно согласятся все верующие даже в отдельно взятом Дагестане, указал первый заместитель председателя ДУМ России, ректор Московского исламского института, профессор СПбГУ Дамир Мухетдинов.

"Все фетвы в истории ислама всегда кем-то принимались, а кем-то отвергались. Думаю, что будет такая же ситуация и в этом вопросе. Одни мусульмане, которые ориентированы на ДУМ Дагестана, услышат подобные воззвания, другие будут исходить от апелляции к хадисам и другим правоведам, будут продолжать эту традицию. У татар Поволжья, центрального европейского региона, к примеру, женское обрезание и ранее не практиковалось", - отметил Мухетдинов.

Он подчеркнул, что вопрос о женском обрезании является дискуссионным. "Совсем недавно муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев, который вещает от имени всех мусульман Северного Кавказа, призывал совершить подобный обряд и объяснял причины его. И было очень много голосов, правильно это или неправильно, происходит это от исламской традиции или же от каких-либо прочих верований", - напомнил Дамир Мухетдинов.

В августе 2016 года председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев заявил о том, что он "выступает за обрезание всех женщин". Его слова вызвали большой резонанс, после чего Бердиев назвал свое высказывание шуткой. При этом он добавил, что ислам не предписывает обрезание женщин, но "снизить сексуальность женщин" необходимо.

Мухетдинов назвал женское обрезание не просто традицией отдельных мусульманских народов, но и частью мусульманской культуры в целом.

"Мы в отдельно взятых хадисах находим подобные сообщения о женском обрезании - в сборнике имама Ахмада, например. Соответственно, более поздние ученые, алимы давали фетву, исходя из этого хадиса. Насколько это актуально сейчас и какие цели реально преследует женское обрезание, мне трудно сказать, потому что я не доктор медицинских наук. Я думаю, если Исмаил Хаджи Бердиев апеллирует к вопросу женской сексуальности, надо как минимум спросить врачей, есть ли какие-то результаты медицинские, апробированные и доказанные, что обрезание сокращает женскую сексуальность", - сказал исламовед корреспонденту "Кавказского узла".

Женское обрезание - жестокая, калечащая практика повреждения женских половых органов, нарушающая права человека на здоровье, безопасность и телесную неприкосновенность. В настоящее время в мире насчитывается примерно 140 миллионов девушек и женщин с последствиями женского обрезания, говорится в справке "Кавказского узла" "Женское обрезание на Кавказе". В ней также собрана информация о типах женского обрезания, его распространении и последствиях для здоровья, а также об отношении к этой практике в исламе.

Женское обрезание до сих пор широко распространено во многих странах, указал другой исламовед, руководитель научных исследований в институте "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко. "Женское обрезание - оно еще называется клиторэктомия - действительно очень распространено. Это самые отсталые регионы в Африке или Азии. Миллионы девочек этому подвергаются. Это проблема для всего мира, и каким-то образом это пытаются остановить, но не особенно получается. Насколько мне известно, в Египте, Алжире, Марокко местные богословы и имамы в целом против. Они считают это, во-первых, необязательным, во-вторых, вредным для здоровья девочек", - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, фетва о недопустимости женского обрезания в Дагестане может сыграть положительную роль. "Когда Бердиев поддержал женское обрезание, это ударило прежде всего по Дагестану. Сейчас, если будет принято такое решение муфтията, с моей точки зрения, это очень хорошо. Хотя это вызовет какие-то проблемы. Потому что это для горных районов Дагестана актуальный вопрос", - подчеркнул Малашенко.

При этом исламовед не исключил негативной реакции на фетву со стороны традиционалистов. "Принимает решение [об обрезании] семья. Я читал материал, в котором выясняется, чье мнение должно быть на первом месте при решении о проведении обрезания у девочки - матери или отца. Тут есть тоже разные мнения", - резюмировал Алексей Малашенко.

Большинство читателей "Кавказского узла" считает женское обрезание практикой, не соответствующей мусульманским традициям, показал проведенный в 2018 году опрос "Дагестан – надо ли обрезать женщин?". В июне 2020 года пользователи соцсетей Facebook и Instagram назвали практику женского обрезания в регионах Северного Кавказа мерзкой и жестокой. Некоторые из них поделились историями своих близких и подруг, которые подверглись калечащей операции.