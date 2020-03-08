Участницы круглого стола в Москве назвали основные проблемы кавказских женщин

08 марта 2020, 10:58

Для женщин Северного Кавказа актуальны проблемы с получением образования, "убийствами чести", калечащими операциями и практикой многоженства, перечислили участницы круглого стола, прошедшего в Москве.

5 марта в конференц-зале Центрального дома кинематографистов в рамках международного фестиваля «Восемь женщин» (совместного проекта Гильдии кинорежиссёров России и филиала Фонда им. Розы Люксембург в России) состоялся круглый стол «Социально-экономическая трансформация России (1990-2020) и положение женщин», передал корреспондент "Кавказского узла".

Цель круглого стола - ознакомить кинематографистов с положением женщин в России, пояснила ведущая круглого стола, сопредседатель международного клуба «Журналистка» Надежда Ажгихина.

В рамках круглого стола была затронута и тема положения женщин на Кавказе. О них рассказала президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем «Кавказ. Мир. Развитие» Саида Сиражутдинова. Положение женщин в регионе неоднородно, оно разнится, в частности, в зависимости от района и социального статуса, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Саида Сиражутдинова. "Все это происходит на фоне реисламизации, роста традиционализма и создания неотрадиционалистских обычаев и традиций", - сказала она. Среди тревожных новшеств она выделила ограничения на получение образования, запрет на передвижения и полигамию. «Последнее приносит женщинам неуверенность за свое будущее и будущее своих детей", - уточнила Сиражутдинова.

Руководитель гендерной (женской) фракции партии «Яблоко» Галина Михалева подчеркнула, что положение женщин на Кавказе заметно отличается в худшую сторону от ситуации в других российских регионах. "Это и «убийства чести», и многоженство, и принуждение к ранним бракам, и женское обрезание в Дагестане", - перечислила корреспонденту "Кавказского узла" Галина Михалева.

Жертвами "убийств чести" на Кавказе становятся женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат. Термин "убийство чести", хотя и является общепринятым, не совсем точен, так как возвеличивает убийц, отмечается в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован материал "Женское обрезание на Кавказе", в котором собрана информация о типах женского обрезания, его распространении и последствиях для здоровья, а также об отношении к этой практике в исламе.

Особенностью проблемы является то, что о ней почти не пишут в СМИ, подчеркнула Галина Михалева. "Это все замалчивается, не замечается. В отличие от историй с преследованием и убийствами геев, об этом почти не пишут", - сказала она.

Надежда Ажгихина в свою очередь считает, что ситуация с освещением проблем, связанных с положением женщин на Кавказе, в последние годы стала меняться в лучшую сторону. "Об этом стали говорить. В частности начался разговор об «убийствах чести», что говорит о постепенных изменениях, происходящих в кавказском обществе", - сказала Ажгихина.

В отличие от регионов центральной России, в Дагестане само общество не поддерживает женщин, осмеливающихся «вынести сор из избы», констатировала дагестанская журналистка Светлана Анохина, много пишущая о положении женщин в регионе. "В условном Саратове женщина, подвергающаяся насилию, может обратиться к родственникам, друзьям и знакомым и получить поддержку. У нас же считается, что в семью лезть не надо - сами разберутся. А у родственников часто такая позиция - куда выдали, там и умри", - сказала Светлана Анохина корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в махачкалинском шелтере «Теплый дом на горе» сложилась ситуация, когда «женщины, убегавшие от абьюза в доме, попали в ситуацию, когда они подвергались абьюзу в кризисном центре».

31 января Светлана Анохина сообщила, что руководители махачкалинского приюта для жертв семейного насилия "Теплый дом на горе" пытались выставить на улицу своих подопечных. Требование о выселении женщин связано с нарушением ими правил шелтера, заявило руководство приюта в ответ на публикацию Светланы Анохиной.

Галина Михалева добавила, что не слышала об истории с "Теплым домом на горе", но убеждена, что шелтеров "категорически недостаточно". «Их очень мало, а государство вообще финансирует единицы из них. Должен быть один шелтер на сто тысяч населения, а у нас иногда бывает 1-2 шелтера на регион», - сказала Михалева.

Схожее мнение высказала и Саида Сиражутдинова. "Женщинам, страдающим о насилия, срочно необходимы шелтеры, которые защищали бы их", - сказала она.