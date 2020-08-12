Муфтият Дагестана выступил против женского обрезания

12 августа 2020, 19:59

Ислам запрещает калечащие операции, если только они не делаются по заключению врача, заявил глава отдела по фетвам при муфтияте Дагестана Зайнулла-хаджи Атаев. Он заверил, что Духовное управление готовит запрет на женское обрезание.

Как сообщал "Кавказский узел", проблема женского обрезания актуальна для Северного Кавказа и особенно остро стоит в Дагестане, где, по данным президента Центра исследований глобальных вопросов современности и региональных проблем Саиды Сиражудиновой, ежегодно около 1240 девочек в возрасте до трех лет становятся жертвами подобных калечащих операций. В июне 12 правозащитных организаций России представили в ООН альтернативный доклад о несоблюдении прав человека в стране, выделив по нескольким показателям регионы Северо-Кавказского федерального округа. В докладе упоминается и о калечащих операциях на женских половых органах.

Дагестанские богословы уклоняются от вынесения ясного суждения по вопросу о женском обрезании, посетовала ранее местная активистка, редактор журнала "Даптар" Светлана Анохина. "Я даже встречалась с женой муфтия, она меня внимательно выслушала, сделала вид, что ничего об этом не знала <...>. Позже на официальном сайте организации было опубликовано заявление, что «ни муфтият Дагестана, ни имамы на местах данным вопросом не занимаются»", - рассказала Светлана Анохина. Она отметила, что при этом муфтият рекомендовал желающим получить более подробную информацию статью, где отмечается, что "этот обычай совершенно незаслуженно называется варварским", и объясняется, почему каждая женщина может мечтать об обрезании.

Муфтият Дагестана "скорее всего, в ближайшие дни" выпустит фетву (разъяснение вопроса религиозно-правового характера), запрещающую женское обрезание, заявил руководитель отдела по фетвам при муфтияте Дагестана Зайнулла-хаджи Атаев. По его словам, общепризнанной в исламе является лишь мужское обрезание, допускается и худэктомия, то есть снятие излишков кожи с женских половых органов, если оно проводится по медицинским и косметологическим соображениям. "Любое другое обрезание, предполагающее ампутацию, удаление каких-то органов, в исламе запрещено", - подчеркнул Атаев. Он добавил, что "ислам запрещает калечить тело человека".

Он раскритиковал сторонников женского обрезания. "Если бы к нам подходили эти "специалисты", которые мотивируют это с религиозной точки зрения, то мы бы напрочь запрещали им это делать", - заявил представитель Духовного управления мусульман Дагестана в интервью, опубликованном сегодня в паблике ROMB в соцсети "ВКонтакте".

Большинство читателей "Кавказского узла" сочли женское обрезание практикой, не соответствующей мусульманским традициям, показал проведенный в 2018 году опрос "Дагестан – надо ли обрезать женщин?". В июне 2020 года пользователи соцсетей Facebook и Instagram назвали практику женского обрезания в регионах Северного Кавказа мерзкой и жестокой. Некоторые из них поделились историями своих близких и подруг, которые подверглись калечащей операции.

Женское обрезание - жестокая, калечащая практика повреждения женских половых органов, нарушающая права человека на здоровье, безопасность и телесную неприкосновенность. В настоящее время в мире насчитывается примерно 140 миллионов девушек и женщин с последствиями женского обрезания, говорится в справке "Кавказского узла" "Женское обрезание на Кавказе". В ней также собрана информация о типах женского обрезания, его распространении и последствиях для здоровья, а также об отношении к этой практике в исламе.