Жители Дагестана раскритиковали Минздрав из-за ситуации с больницей в Шамилькале

11 августа 2020, 01:15

Несмотря на заверения Минздрава Дагестана о том, что больница в Шамилькале работает в штатном режиме, жители горных районов республики пожаловались на сложности с тем, чтобы попасть в медучреждение. Работники больницы отметили, что после реорганизации значительно сократилось финансирование и обеспечение лекарствами, а многие врачи уезжают.

Как писал «Кавказский узел», 4 августа несколько десятков жителей поселка Шамилькала Унцукульского района провели акцию с просьбой вернуть местной больнице статус республиканской межрайонной больницы. В акции участвовали медперсонал и пациенты больницы, а также местные жители. Руководство районной больницы, в состав которой входит медучреждение в Шамилькале, объявило выговор десяти медработникам, которые приняли участие в акции.

Приказ об объявлении выговора работникам больницы в Шамилькале, принявшим участие в акции 4 августа, является попыткой запугать коллектив, полагают сотрудники учреждения.

«На следующий день после этого на пятиминутке нам в скрытой форме сказали, что, возможно, придется применить такие методы, как сокращения. Руководство районной больницы понимает, что жители поселка опять соберутся на митинг, они не остановятся. И решили таким образом запугать нас, оказать психологический прессинг, чтобы в следующий раз, когда приедут журналисты, никто не высовывался», - сказала 10 августа корреспонденту «Кавказского узла» одна из работниц медучреждения в Шамилькале на условиях анонимности.

Оснований объявлять выговор не было, считает она. «Приказ на нас написан за то, что мы в рабочее время вышли из своих кабинетов. Вышли те, кто не был занят с пациентами. Никто бы из нас никогда не оставил пациента, если бы ему требовалась наша помощь. И никакого митинга не было. Там просто пришли люди, которые решили поддержать нас. И мы вышли к ним на 10 минут», - пояснили сотрудница больницы.

По ее словам, пока достоверной информации о предстоящих увольнениях в больнице нет. «Когда только началась реорганизация, многих подразумевалось перевести на другую должность или же перевести на полставки. Но после начала пандемии об этом уже никто не говорил, потому что и так была нехватка медработников. Наша больница хоть и не принимала вирусных больных, но многие врачи работали в Унцукульской районной больнице, а мы продолжали прием пациентов, чьи болезни не были связаны с коронавирусом», - отметила она.

Многие специалисты, работавшие в больнице, по словам сотрудницы медучреждения, после реорганизации были вынуждены перейти на другую работу, так как снизилась нагрузка.

«Статус республиканской межрайонной больницы и статус участковой больницы – это две совсем разные вещи. Не каждый хороший специалист захочет работать в участковой больнице. Это и система финансирования иная, и обеспечение медикаментами совсем другое. Хорошим врачам просто уже не интересно здесь работать», - добавила она.

По словам заместителя главврача по лечебной части Патимат Магомедовой, после реорганизации было прекращено финансирование поликлиники, входящей в состав больницы, 5-6 ее сотрудников попали под сокращение, остальные были переведены в другие отделения, уменьшилось также количество коек в стационаре с 80 до 60. Стало сложнее попасть в больницу и пациентам из других районов, так как врачи их районных больницы не могут выписывать направления на лечение в больницу в Шамилькале.

Бика Хайбулаева, которую правоохранители посчитали организатором акции 4 августа, и в отношении которой был составлен административный протокол, обратилась в прокуратуру 6 августа с заявлением на силовиков.

«Митинга как такового не было. Если бы это был митинг, то на него собралось бы тысячи человек. Это была просто встреча медперсонала и пациентов с журналистами. В ходе этой встречи они рассказали о своих проблемах, надеясь, что руководство их услышит через СМИ. Мы просто говорили, никому не мешали, общественный порядок не нарушали. Работники полиции там стояли, все видели», - пояснила Хайбулаева корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в заявлении в прокуратуру она также попросила принять меры в отношении одного из сотрудников правоохранительных органов, которые к ней "относился грубо и неэтично".

«Мне он пригрозил, что составит дело якобы за то, что я их всех обругала матом и пятеро сотрудников в отдел это подтвердят. Это все я изложила в обращении прокурору и попросила привлечь этого сотрудника к ответственности за оскорбление личности и достоинства», - рассказала Бика Хайбулаева.

По ее словам, ответа на свое заявление пока она еще не получила. Нет информации также и о дате рассмотрения ее административного дела. На суд ее по данным материала еще не вызывали, но она предполагает, что дело может быть прекращено после прокурорской проверки.

Как отмечает Хайбулаева, жители поселка намерены все-таки провести митинг с подачей официального уведомления, на который, как она считает, соберется огромное количество людей.

Выговор - полшага до увольнения

Второй выговор в течение одного года является основанием для увольнения сотрудника, отметил руководитель дагестанского отделения профсоюза «Альянс врачей» Салим Халитов.

«Фактически один выговор – это полшага от увольнения. Второй выговор может быть составлен за нарушение трудовой дисциплины, трудового законодательства. Поэтому важно разобраться, насколько обоснован и правомерен приказ, по которому был объявлен выговор сотрудникам больницы в Шамилькале», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Министерство здравоохранения Дагестана ранее в своем паблике в соцсети Instagram опровергло информацию о закрытии больницы.

В Министерстве здравоохранения заверяют, что «больница в поселке Шамилькала работает в обычном режиме». "Больница в поселке Шамилькала работает в обычном режиме. В рамках реорганизации проведенной еще в начале 2019 году ее объединили с ЦРБ Унцукульского района, с тех она потеряла статус межрайонной, в остальном медучреждение продолжает функционировать, как и прежде, никого из врачей не сократили, и делать этого никто не собирается. Желающие получить лечение в трех действующих отделениях больницы, стационар которой рассчитан на 60 коек могут, и сегодня это сделать. Например, жители соседних районов могут взять направление на госпитализацию в поликлинике по месту жительства", - говорится в сообщении.

Местные жители пожаловались на отсутствие возможности попасть в больницу в Шамилькале

Впрочем, пояснения Минздрава не успокоили жителей горных районов республики, которые заявили корреспонденту "Кавказского узла", что попасть в больницу в Шамилькале стало значительно сложнее, так как врачи районных больниц отказываются выдавать направления в это медучреждение.

Лучшие специалисты постепенно уезжают из Шамилькалы, отметила жительница поселка Индира.

«Условия, персонал - все в больнице было отлично. Не понимаю, зачем понадобилось что-то в ней менять. Были хорошие врачи - нам нужны такие специалисты [...] Был прекрасный хирург Магомедали Магомедов. Но он сначала перевелся в Унцукуль, а оттуда уехал в Москву. Мы потеряли такого хорошего хирурга [...] Зачем таких специалистов мы отпускаем? Кто подумает о нас, наших больных, что им делать?», - задается она вопросом.

По ее словам, в больнице в Шамилькале ее матери провели лечение, благодаря которому удалось спасти палец на ноге от ампутации.

«Врачи в Унцукуле говорили, что необходимо ампутировать палец на ноге. Никакого другого лечения они не предложили. Мы обратились к профессору в Махачкале, он нам назначил лечение. Но по такому назначению в Унцукуле лечить нас отказались. Маму мы положили в Шамилькалу. И после проведенного там лечения уже об удалении не было и речи», - рассказала девушка.

Жительнице селения Верхний Дженгутай Буйнакского района Асият Абдулмукминовой необходимо проходить лечение позвоночника и суставов два раза в год. Раньше она периодически приезжала в Шамилькалу и всегда оставалась довольна лечением.

«В Шамилькале я лежала раза шесть-семь. Там очень хорошее было лечение. За все это время я ни разу не покупала лекарств, все, что нужно было, выдавалось. Даже были редкие дорогие препараты. Уход персонала, чистота в палате, отношение врачей - это все оказывало дополнительный лечебный эффект», - рассказала женщина.

Сейчас же, по ее словам, уже около года она не может получить направление в Шамилькалу. «Раньше никаких направлений не требовалось. В больнице была поликлиника, там врачи могли осмотреть и сразу уложить в больницу. Сейчас же в Шамилькале без направления не могут никого принять. А в нашей районной поликлинике отказываются направлять в Шамилькалу. Говорят, что я могу пойти только в больницу Казанище или Нижний Дженгутай. Чтобы попасть в Шамилькалу, мне необходимо сделать временную прописку в Унцукульском районе. Но где я ее сделаю - это невозможно», - отметила Абдулмукминова.

При этом, добавила она, в медучреждениях Буйнакского района не могут провести те процедуры, которые ей делали в Шамилькале. «С нашего села человек пять лечились в Шамилькале. У всех были разные проблемы со здоровьем. Я лежала в неврологии, некоторые в гинекологии, других отделениях. Я всегда была в восторге от этой больнице, всем рекомендовала ее. Сейчас я без этого лечения как без рук, без ног», - отметила Абдулмукминова.

Рукият Батырова из Хунзахского района прошла лечение в Шамилькале только однажды в 2017 году, и новости о том, что ей, скорее всего, не удастся больше попасть в эту больницу, восприняла с огорчением.

«Я лежала во многих клиниках республики - в Махачкале, Кизилюрте, Хунзахе. Но такого обращения со стороны персонала я никогда не встречала. Главный врач говорил с пациентами на равных, как с самым близким человеком», - отметила она.

По словам женщины, чтобы попасть в больницу в Шамилькале, не требовалось никаких справок. «В Шамилькале смотрели не на бумаги, которые привезли с собой, а на самого человека, на его состояние. И если у него было такое положение, что медлить нельзя, то его сразу укладывали», - рассказала Батырова.

Вместе с ней в палате лежали люди из разных районов, отметила она. «За все время лечения мне ни разу не пришлось покупать лекарства. Обычно за врачами приходится бегать, но здесь совсем все по-другому было. Врачи сами подходили, спрашивали, что нужно», - отмечает она.