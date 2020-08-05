Жители Шамилькалы выступили против реорганизации больницы

05 августа 2020, 02:49

Медперсонал, пациенты больницы в поселке Шамилькала, а также местные жители потребовали остановить реорганизацию медучреждения, которая привела к закрытию консультационной поликлиники, а также сокращению коек в стационаре.

4 августа несколько десятков жителей поселка Шамилькала Унцукульского района собрались во дворе местной больницы, чтобы обратиться к властям республики с просьбой вернуть медицинскому учреждению статус республиканской межрайонной больницы. К ним присоединились медработники и пациенты больницы. С собой жители поселка принесли плакат с надписью «Сохраните нашу межрайонную больницу», однако развернули они его на несколько минут, так как у больницы дежурил наряд полиции, сообщил корреспондент «Кавказского узла», побывавший на месте проведения акции.

Как пояснила одна из инициаторов акции Бика Хайбулаева, первоначально планировалось провести мероприятие во дворе больницы, но еще накануне этой акцией заинтересовались правоохранительные органы. Вечером 3 августа Хайбулаеву пытались вызвать в райотдел, но она, по ее словам, отказалась прийти без повестки. Сбор людей у больницы был объявлен к 11.00 мск, но уже за полчаса до назначенного времени к зданию медучреждения приехал наряд из четырех сотрудников полиции, позже подъехали еще сотрудники, передал корреспондент «Кавказского узла». В итоге собравшиеся поговорили недолго с журналистами во дворе больницы, а затем провели небольшую экскурсию по больнице.

Недовольство у медперсонала, пациентов и жителей поселка вызвала начавшаяся в прошлом году реорганизация республиканской межрайонной многопрофильной больницы, расположенной в населенном пункте, которая обслуживала население 13 горных районов. В результате реорганизации медучреждение потеряло самостоятельный статус и было передано под ведомство районной больницы, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» участники акции.

«Врачи уже начали уезжать: кто перебрался в Москву, кто в Буйнакск, кто в Махачкалу. Эта больница для нас важна даже не для того, чтобы у врачей было рабочее место. Наши врачи - хорошие специалисты, и без работы они не останутся. Каждый из них может устроиться в престижные больницы. Но от того, что они уедут, пострадает население. Шамилькала - это своего рода мост между Махачкалой и горными районами. Людям из горных районов намного удобнее и быстрее приезжать в Шамилькалу, чем ехать в Махачкалу», - заявила Хайбулаева.

После реорганизации больница осталась без консультационной поликлиники

В состав больницы в поселке входили консультационная поликлиника и стационар на 80 коек, пояснила заместитель главврача по лечебной части Патимат Магомедова. По ее словам, в поликлинике вели прием четыре специалиста – терапевт, хирург, гинеколог и невропатолог, ежегодно лечение в стационаре получало порядка 2300-2500 человек, и еще около 9-10 тысяч человек обращались в поликлинику.

«После начавшейся реорганизации финансирование поликлиники было прекращено, 5-6 человек попали под сокращения, а остальные были переведены в другие отделения. В стационаре же сократилось количество коек до 60», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Магомедова.

Она добавила, что на первом этаже раньше располагалась поликлиника, коридоры которой всегда были заполнены пациентами не только из горных районов Дагестана, но и даже из Чечни, однако теперь этаж пустует, а кабинеты специалистов закрыты на ключ. «Сейчас наше учреждение - это Центр специализированной медицинской помощи на базе Центральной районной больницы. Раньше мы могли принимать больных напрямую, осматривать их, назначать им либо амбулаторное лечение, либо же госпитализировать. Сейчас же госпитализация к нам возможна только по направлению врача», - пояснила замглавврача.

Получить направление, объясняют врачи поселковой больницы, пациентам из других районов уже сложнее, так как врачи их районной больницы, не могут выписывать направления для лечения в другой районной больнице. Во время эпидемии коронавируса больных с диагнозом COVID-19 госпитализировали в Унцукульскую районную больницу, а в Шамилькале проводили прием всех больных с различными хроническими или острыми болезнями, не связанными с коронавирусом, уточнили корреспонденту «Кавказского узла» медработники.

Сотрудница медучреждения Раисат Раджабова, проработавшая в больнице больше 30 лет, отметила, что больница за последние годы значительно преобразовалась. «Нам сейчас обидно за то, что с нами делают. И это несмотря на все наши старания, нашу работу, столько всего было сделано, столько условий создано», - посетовала она.

Пациенты, которые уже один раз лечились в больнице в Шамилькале, не хотят проходить лечение в других медучреждениях, заявили корреспонденту «Кавказского узла» несколько пациентов. «Я лежала в разных больницах Северного Кавказа. Мне есть с чем сравнивать. Такого отношения со стороны врачей к пациентам, как в Шамилькале, не встречала нигде», - рассказала Раисат Ибнмаксудова.

Жительница Буйнакска Асият Омарова заявила, что поселковая больница с каждым разом становится все лучше и лучше. «Нам здесь нравится, я всем советую обращаться именно сюда», - отметила она.

Требование местных жителей поддержали районные депутаты и администрация

Глава района Унцукульского района Иса Нурмагомедов встретился 4 августа в больнице с коллективом и собравшимся местными жителями. По его словам, райадминистрация заинтересована в том, чтобы учреждению вернули республиканский статус, поэтому администрация уже обратилась с соответствующей просьбой к главе республике Владимиру Васильеву.

«Мы всех поставили в известность. Попросили главу Дагестана, правительство, министра (здравоохранения) рассмотреть вопрос, чтобы вернуть прежний статус больнице. Она обслуживала не только жителей районов и даже не только горный округ, но и весь Дагестан. Здесь хорошие условия, она в прекрасном состоянии, кругом красота, климат способствует оздоровлению. Этот центр нужен всем. К тому же нельзя допускать того, чтобы наши специалисты уезжали из района», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» Нурмагомедов.

По его словам, ситуация с больницей была обсуждена и на встрече с депутатом Госдумы от Дагестана Абдулмажидом Маграмовым, который обещал поднять этот вопрос на уровне парламента страны. Отдельное обращение главе Дагестана Владимиру Васильеву было направлено также и от имени депутатов райсобрания.

«Мы недавно приняли поправки в Конституцию России, одна из которых гарантирует доступную качественную медицину для населения. И получается, что с одной стороны мы принимаем поправки, а с другой - сокращаем больницы», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» председатель райсобрания Магомед Юсупов, и выразил надежду, что Владимир Васильев примет положительное решение по их обращению.

Инициированные президентом поправки к Конституции были приняты после всероссийского голосования. Реальная явка намного меньше объявленной, утверждают представители оппозиции."Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". О процедуре голосования, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".

Минздрав сообщил о планах создать в Шамилькале онкоцентр

На базе многопрофильной больницы в поселке Шамилькала в 2022 году будет открыт центр амбулаторной онкологической помощи, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана.

«Создание центра амбулаторной онкологической помощи позволит приблизить оказание специализированной медицинской помощи по профилю онкология жителям восьми районов республики, сократить сроки начала лечения больных, обеспечить оказание необходимой химиотерапевтической помощи по месту жительства пациентов», - пояснили в ведомстве.

Согласно постановлению правительства республики № 47, с 7 марта 2019 года участковая больница в Шамилькале больше не является отдельным юридическим лицом - в полном своем составе, со всеми отделениями и службами она вошла в структуру Уцукульской ЦРБ. При этом функционирование больницы и оказание стационарной помощи проводится в тех же объемах, что и до реорганизации, сокращения штатов медицинских работников не проводилось и не планируется, отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

«По направлению врача лечь на лечение (в больницу в Шамилькале) могут жители нескольких соседних районов. В открываемый в скором времени в Уцукульской ЦРБ на ее базе в больнице Шамилькалы центр амбулаторной онкологической помощи смогут обращаться пациенты Унцукульского, Цунтинского, Цумадинского, Тляратинского, Шамильского, Хунзахского, Ботлихского, Гумбетовского районов, с общей численностью населения более 235 000 человек. Центр будет дооснащен дополнительным диагностическим оборудованием», - говорится в сообщении.

На организатора акции составили административный протокол

Уже после того как все участники акции 4 августа у поселковой больницы разошлись, а один из инициаторов мероприятия, Бика Хасбулаева, вернулась домой, ей вручили повестку о вызове на допрос в райотдел полиции. Как пояснила дочь Хасбулаевой Патимат, в отделе полиции ее мать продержали пять часов, угрожали, что привлекут за оскорбление сотрудников полиции, требовали написать объяснительную.

«Мама отказалась писать объяснительную. Сказала, что мирные собрания людей гарантированы Конституцией страны. Но они в итоге написали административный протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ «организация публичного мероприятия без подачи уведомления», - рассказал девушка.

Отметим, что максимальная санкция по данной статье – административный арест на десять суток.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте 2019 года жители Махачкалы начали сбор подписей под петицией в защиту городской клинической больницы №3. По их словам Больница оказалась на грани закрытия, лишившись финансирования. Учреждение очень нужно людям, в том числе из-за отсутствия альтернативных бесплатных медучреждений, сказано в петиции.