Суд смягчил приговор футболисту Павлу Мамаеву

03 августа 2020, 18:22

Мосгорсуд оправдал бывшего футболиста "Краснодара" Павла Мамаева по обвинению в хулиганстве и заменил уже отбытый им срок в колонии на исправительные работы. Теперь Мамаев может рассчитывать на компенсацию, указала его защита.

Как информировал "Кавказский узел", Мамаев, осужденный по делу о драке в центре Москвы, в сентябре 2019 года вышел из колонии по УДО. При этом футбольный клуб "Краснодар", за который раньше играл Мамаев, расторг с ним договор. Футболиста взяли в ФК "Ростов". Лишение Мамаева работы не должно считаться двойным наказанием, несмотря на то, что он был осужден за драку, пояснили "Кавказскому узлу" юристы Наталья Баянова и Айнур Нуриев. Опрошенные "Кавказским узлом" краснодарские болельщики поспорили о том, следует ли Мамаеву уйти из спорта после этой драки и нужно ли его строго наказывать.

8 октября 2018 года во время драки с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в центре Москвы пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Спортсмены были обвинены в умышленном причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве группой лиц по предварительному сговору. Мамаев также был обвинен в побоях. Пресненский райсуд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии, а Кокорина - к 1,5 года колонии.

Мосгорсуд оправдал сегодня Павла Мамаева по обвинению в хулиганстве и изменил ему приговор, снизив срок наказания до года исправительных работ. Таким образом, Мамаев признан виновным только по статье о побоях.

Приговор Александру Кокорину апелляционная инстанция оставила прежним - полтора года колонии общего режима. Его брата, Кирилла Кокорина, и приятеля футболистов Александра Протасовицкого суд так же, как и Мамаева, оправдал по обвинению в хулиганстве и назначил каждому по году исправительных работ, передал "Интерфакс".

Теперь Мамаев может рассчитывать на реабилитацию, отметил его адвокат Игорь Бушманов. "Мамаев имеет право на реабилитацию и компенсацию в соответствии с законом. С этого дня приговор вступил в силу, и он получил такое право", - процитировал адвоката ТАСС.

Защита и Кокорина, и Мамаева решила обжаловать сегодняшнее решение суда. Игорь Бушманов пояснил, что надеется добиться для своего подзащитного наказания в виде штрафа. "Он признал вину в причинении побоев, но не согласен с наказанием. Хочет добиться штрафа в размере 40 тыс. рублей, мы считаем именно такое наказание справедливым и подадим жалобу", - сказал Бушманов. Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова не согласна с тем, что ее подзащитный виновен в хулиганстве, говорится в публикации.