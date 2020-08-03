Павел Мамаев. Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev

03 августа 2020, 18:22

Суд смягчил приговор футболисту Павлу Мамаеву

Мосгорсуд оправдал бывшего футболиста "Краснодара" Павла Мамаева по обвинению в хулиганстве и заменил уже отбытый им срок в колонии на исправительные работы. Теперь Мамаев может рассчитывать на компенсацию, указала его защита.

Как информировал "Кавказский узел", Мамаев, осужденный по делу о драке в центре Москвы, в сентябре 2019 года вышел из колонии по УДО. При этом футбольный клуб "Краснодар", за который раньше играл Мамаев, расторг с ним договор. Футболиста взяли в ФК "Ростов". Лишение Мамаева работы не должно считаться двойным наказанием, несмотря на то, что он был осужден за драку, пояснили "Кавказскому узлу" юристы Наталья Баянова и Айнур Нуриев. Опрошенные "Кавказским узлом" краснодарские болельщики поспорили о том, следует ли Мамаеву уйти из спорта после этой драки и нужно ли его строго наказывать.

8 октября 2018 года во время драки с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в центре Москвы пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Спортсмены были обвинены в умышленном причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве группой лиц по предварительному сговору. Мамаев также был обвинен в побоях. Пресненский райсуд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии, а Кокорина - к 1,5 года колонии.

Мосгорсуд оправдал сегодня Павла Мамаева по обвинению в хулиганстве и изменил ему приговор, снизив срок наказания до года исправительных работ. Таким образом, Мамаев признан виновным только по статье о побоях.

Приговор Александру Кокорину апелляционная инстанция оставила прежним - полтора года колонии общего режима. Его брата, Кирилла Кокорина, и приятеля футболистов Александра Протасовицкого суд так же, как и Мамаева, оправдал по обвинению в хулиганстве и назначил каждому по году исправительных работ, передал "Интерфакс".

Теперь Мамаев может рассчитывать на реабилитацию, отметил его адвокат Игорь Бушманов. "Мамаев имеет право на реабилитацию и компенсацию в соответствии с законом. С этого дня приговор вступил в силу, и он получил такое право", - процитировал адвоката ТАСС.

Защита и Кокорина, и Мамаева решила обжаловать сегодняшнее решение суда. Игорь Бушманов пояснил, что надеется добиться для своего подзащитного наказания в виде штрафа. "Он признал вину в причинении побоев, но не согласен с наказанием. Хочет добиться штрафа в размере 40 тыс. рублей, мы считаем именно такое наказание справедливым и подадим жалобу", - сказал Бушманов. Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова не согласна с тем, что ее подзащитный виновен в хулиганстве, говорится в публикации.

Примечание:

"Футбольные болельщики раскритиковали "Сочи" за неэтичный матч с "Ростовом"", "Грозненцев заставили посетить игру "Ахмата" вопреки профилактике коронавируса", "Жители Геленджика пожаловались на отсутствие отдыхающих из-за мундиаля".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 августа 2020, 20:10

  • Трансгендеры пожаловались на незащищенность представителей ЛГБТ в Азербайджане 

    Полиция задержала подозреваемого в нападении на трансгендера в Баку и начала расследование. Инцидент стал как минимум третьим нападением на трансгендера в Азербайджане с начала года, подсчитал эксперт в области права Самед Рагимов. В стране нет эффективных механизмов для защиты прав представителей ЛГБТ, констатировали трансгендеры.

03 августа 2020, 19:48

03 августа 2020, 19:12

03 августа 2020, 18:47

  • Ставропольский активист отказался от проведения пикета после угроз

    Второе за месяц сообщение с угрозой получил член партии "Яблоко" на Ставрополье Рональд Айрапетян за два дня до планируемого им пикета в поддержку участников протестов в Хабаровске. Автор сообщения обещал избить активиста, если он решится на акцию. Правоохранители должны расследовать эти угрозы, считает адвокат Евгений Черноусов.

03 августа 2020, 17:33

  • Жители Геленджика потребовали закрыть город для туристов

    Вода почти перестала поступать в дома жителей Геленджика, ее перенаправляют в гостиницы и пансионаты, заявили авторы видеообращения к Путину. Город нужно закрыть для туристов, пока не решится проблема с водоснабжением, заявили местные жители.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи