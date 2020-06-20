Футбольные болельщики раскритиковали "Сочи" за неэтичный матч с "Ростовом"

20 июня 2020, 15:50

Клуб "Сочи" отказался перенести матч с "Ростовом", весь основной состав которого помещен на карантин по коронавирусу, и со счетом 10:1 обыграл несовершеннолетних игроков. "Сочи" покрыл себя несмываемым позором, заявили пользователи Instagram, раскритиковав и руководство Российской премьер-лиги. Пресс-атташе "Сочи" принес извинения за глумление над соперниками.

"Сочи" удалил издевательскую публикацию об игроках "Ростова"

Пресс-атташе "Сочи" Александр Груднев от имени клуба извинился за шутки в адрес школьников, которых ФК "Ростов" вынужден был выставить против сочинцев в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. "В первую очередь хочу извиниться перед болельщиками "Ростова" и самим клубом. <...> Чувствую вину, и не только перед "Ростовом", но и перед нашими тренерами и руководством. Была попытка креатива, а в итоге она обернулась против нас. Если бы мы знали, как все обернется, то не делали бы этого. Поэтому хочется извиниться перед всеми", - процитировал в ночь на 20 июня Груднева ТАСС.

За несколько часов до матча на странице ФК "Сочи" в Instagram был опубликован мем "Школьник в болоте", в публикации был отмечен аккаунт "Ростова". "Вся страна будет болеть за школьников! <...> Мы все были когда-то школьниками - играем, пока мама не позовет домой", - говорилось в публикации. Пост был удален после появления негативных комментариев, сообщило издание.

Отметим, что по состоянию на 15.50 мск 20 июня на страницах ФК "Сочи" в Instagram и Twitter, а также на сайте клуба не появилось извинений за эту публикацию.

19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса, возобновился Чемпионат России. Состоявшаяся в этот день встреча "Сочи" и "Ростова" завершилась со счетом 10:1. "Сочи" благодаря этой победе поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 27 очков. "Ростов" с 38 очками продолжают занимать четвертую строчку, информировал 19 июня "Чемпионат".

Против основного состава "Сочи" вышли игроки 16 и 17 лет

Всего за несколько дней до матча с "Сочи" тесты на коронавирус дали положительный результат у шести игроков основного состава "Ростова". В итоге 42 человека – все футболисты основы, тренерский штаб и персонал команды – оказались на двухнедельном карантине. "В Российском футбольном союзе разрешили перенести матч на июль, однако «Сочи» ответил отказом на данное предложение", - говорится в публикации на сайте ФК "Ростов" от 19 июня.

Ростовский клуб вынужден отправить в Сочи игроков молодежного состава и футболистов академии 2003-2004 годов рождения. Никто из них ранее не играл в премьер-лиге. Средний возраст игроков, вышедших на поле – 17,2 года. Самому молодому игроку встречи, Максиму Ставцеву, 16 лет и 4 месяца. Решение о том, чтобы отправить несовершеннолетних игроков на матч с профессиональными футболистами, принималось накануне вечером, сообщил президент "Ростова" Арташес Арутюнянц.

Счет в матче открыл игрок "Ростова" Роман Романов, который забил гол уже на 47-й секунде и стал самым молодым автором гола в истории своего клуба. "Сочи" сравнял счет через пять минут. Видеосъемка матча зафиксировала, как игрок "Сочи" толкнул игрока "Ростова", который пытался выбить мяч, утверждается в публикации.

Лучшим игроком матча с "Сочи" стал вратарь Денис Попов, который пропустил 10 мячей, но при этом отбил 15 опасных ударов по воротам, указано в одной из публикаций на сайте ФК "Ростов" от 19 июня. К 15.50 мск 20 июня там не появилось реакции на принесенные от имени "Сочи" извинения.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса на Юге России собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Пользователи Instagram раскритиковали руководство РПЛ

ФК "Сочи" подвергся критике в Instagram еще до игры с "Ростовом". "Сегодня вы покроете себя несмываемым позором", - написала 19 июня reklama_mix_krd. "Вы позор российского футбола. Вон в ФНЛ. Детей решили обыграть в футбол", - указал konstantin_shalashnikov. "Сочи". Ни чести. Ни совести. Позор. Как потом жить будете?" - задал вопрос mikhail.4524.

К 15.50 мск 20 июня эта публикация в паблике футбольного клуба "Сочи" в Instagram собрала 77 "лайков" и 325 комментариев. У паблика 13,3 тысячи подписчиков.

Аналогичные комментарии собрала и публикация о победе над "Ростовом" с разгромным счетом. "Сочи", я горжусь вами, обыграли детей", - сыронизировал timofeistepa971. Его комментарий собрал 126 "лайков". "Были бы вы нормальными мужиками, вы бы выпустили свою молодежь", - обратился к руководству "Сочи" serg219219, собравший 153 "лайка". "ФК "Ростов" - сила. Молодцы парни", - отметил pashchenko_ivan61, собрав 149 "лайков".

Критике подверглось и руководство Российской премьер-лиги. "Позор руководству РПЛ, которое идет на поводу у хозяев "Сочи". Позор "Сочи" <...>! Гордимся нашими детьми, молодцы!" - написала svetlana_zhuravleva_pavlovna, собрав 761 "лайк". "РПЛ позор, ни в одной другой стране такого не было, уверен!" - высказался dlm.kv, собрав 104 "лайка".

К 15.50 мск 20 июня эта публикация собрала 276 "лайков" и 2184 комментария.

Участником "позорной" игры стал Кокорин

У Российского футбольного союза не оказалось четкого плана действий на случай подобного форс-мажора, указал сегодня обозреватель "Новой газеты" Владимир Мозговой в статье "Позорники". "Этот результат следовало бы обнулить, признав не соответствующим духу и принципам футбола. Но он уже вписан в реестр, и отнюдь не золотыми буквами", - констатировал обозреватель.

Он также отметил, что клуб "Сочи" отказался переносить матч, так находится рядом с зоной вылета. "Взрослые бородатые дядьки из клуба «Сочи» устроили себе праздник, забив десять голов пацанве из «Ростова». Можно поздравить российский футбол с долгожданным возвращением — отвратительнее зрелища я давно не видел, если видел вообще. Рестарт на олимпийском стадионе «Фишт» войдет в историю российского футбола как пошлое и позорное явление в исполнении людей, которым неведомы не то что принципы фэйр-плей, а вообще элементарные представления о морали", - написал Мозговой.

По словам Владимира Мозгового, клубу "Сочи" предлагали выставить против школьников игроков "со средним возрастом хотя бы лет 20", однако сочинцы выставили основной боевой состав. "Приезжие юнцы <...> забили гол престижа — на исходе первой же минуты, к тому же издевательски красиво. И тут их начали укатывать и утаптывать — методично, неумолимо и безжалостно, по-уголовному. Сосланный из «Зенита» в «Сочи» Александр Кокорин, кстати, посетовал в перерыве, что не настроились должным образом — и, настроившись, сделал хет-трик. Товарищи поддержали", - написал обозреватель "Новой газеты".

Футболист Александр Кокорин, а также Павел Мамаев, прославились дракой в центре Москвы, в которой пострадали чиновники и водитель сотрудницы "Первого канала". В мае 2019 года суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, а Мамаева - к году и пяти месяцам. Однако уже в сентябре 2019 года футболисты были освобождены по УДО. Кокорин до приговора играл за петербургский "Зенит", а Мамаев - за "Краснодар", но эти клубы расторгли с ними контракты. Павел Мамаев перешел в "Ростов".

На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" опубликован материал о футбольном клубе "Ростов".