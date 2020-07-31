Координатор краснодарского штаба Навального оштрафован за оскорбление Путина

31 июля 2020, 18:09

Суд постановил оштрафовать на 80 тысяч рублей координатора краснодарского штаба Навального Льва Гяммера за ролик с критикой политики российского президента. Защита настаивает на том, что Гяммер не говорил ничего оскорбительного, но судья отказался назначить лингвистическую экспертизу и спросить у Путина, оскорблен ли он.

Как писал "Кавказский узел", 7 июля было передано в суд административное дело против координатора штаба Навального в Краснодаре Льва Гяммера, в видеоролике которого о поправках к Конституции силовики усмотрели оскорбление Путина.

Инициированные президентом поправки к Конституции были приняты после всероссийского голосования. Это голосование не имеет правовой силы, заявили в краснодарском региональном отделении движения "Голос", указав, что Общественная палата и ЦИК мешали освещению этого процесса и наблюдению за ним. Реальная явка намного меньше объявленной, утверждают представители оппозиции.

Сегодня судья Ленинского суда Краснодара Мария Лаптева признала Льва Гяммера виновным в оскорблении президента России Владимира Путина и постановила оштрафовать активиста на 80 тысяч рублей, сообщил адвокат Гяммера Михаил Беньяш. Адвокат отметил, что просил суд вернуть дело в полицию из-за нарушений в материалах дела, где нет экспертизы ролика, проведенной лицензированным экспертом.

"По всем признакам должно быть постановление о прекращении административного дела. Недопустимо, чтобы суд выполнял работу сотрудников полиции. Судья отказала, мотивируя это тем, что не может принять такое решение на стадии подготовки к заседанию", - рассказал Беньяш. Он также отметил, что ходатайство о привлечении в качестве стороны обвинения сотрудника полиции, который составлял протокол в отношении Гяммера, судья удовлетворила, поскольку прокурора в процессе не было.

"Я просил провести экспертизу видеоролика, которую не сделали сотрудники полиции. Защита хочет узнать, являются ли высказывания Гяммера неприличными. Мы не видим в словах Гяммера ничего неприличного. Судья отказала в удовлетворении ходатайства", - сказал Беньяш.

Защита сомневается в том, что сотрудник полиции, составлявший протокол, имеет полномочия делать заключения по видеоролику, на основании которых Гяммера привлекли к ответственности. Беньяш также рассказал, что Гяммер в процессе заявил ходатайство о привлечении Владимира Путина к участию в процессе, как потерпевшее лицо, чтобы опросить его, оскорбили ли президента высказывания Гяммера. Но судья отказала и в этом ходатайстве. Беньяш также попросил суд прекратить дело за отсутствием состава преступления, поскольку в ролике нет неприличных и оскорбительных для президента слов.

Сам Лев Гяммер считает обвинение политическим и отрицает свою вину. "Слова были выдернуты из контекста, моя речь была протестом против изменений Конституции. Я никого не оскорблял. Мои слова - это обоснованная критика в адрес должностного лица", - заявил Гяммер корреспонденту "Кавказского узла". Он намерен обжаловать решение суда.

На сайте Ленинского райсуда Краснодара к 17.30 мск 31 июля не появилось информации о результате сегодняшнего рассмотрения дела.

Отметим, что 29 июля суд на Кубани оштрафовал на 30 тысяч рублей активиста Николая Макухина, признав его комментарий в Facebook с упоминанием президента России Владимира Путина оскорбительным для общества и власти.