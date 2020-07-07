Кубанский активист сообщил о преследовании за ролик с критикой Путина

07 июля 2020, 17:06

Передано в суд административное дело об оскорблении Владимира Путина координатором краснодарского штаба Навального Львом Гяммером, который опубликовал ролик против поправок к Конституции. Гяммер раскритиковал президента в приличной форме, оспорил позицию силовиков адвокат активиста.

Как писал "Кавказский узел", силовики потребовали от координатора штаба Навального в Краснодаре Льва Гяммера явиться в отдел полиции для беседы по поводу опубликованного им в соцсети видеоролика с критикой Путина.

Лев Гяммер настоял сегодня на том, чтобы прибыть в отдел в сопровождении адвоката. "Пришлось долго доказывать, что без адвоката я не поеду. <Силовики> хамили, очень неприлично себя вели. В штаб приехал адвокат [Михаил] Беньяш, только тогда я согласился поехать в отдел", - рассказал Гяммер корреспонденту "Кавказского узла". Против Льва Гяммера возбуждено административное дело об оскорблении власти, оно уже передано в суд.

Координатор штаба Навального отметил, что решил не давать силовикам объяснений относительно содержания ролика. "Они пытались меня опрашивать, я сначала начал отвечать, а потом решил, что лучше в суде это сделать", - сообщил Гяммер. Он пояснил, что силовиков интересовало, почему он связал имя российского президента с войной.

Ролик, который вызвал недовольство силовиков, был опубликован в марте, сообщил Лев Гяммер. "Ролик касался поправок [к Конституции], на тот момент голосование было назначено на апрель. После того как [депутат Госдумы Валентина] Терешкова сделала свое заявление об обнулении президентских сроков и что Путина нужно оставлять. Я на эмоциях записал ролик, высказал свое мнение", - сказал Лев Гяммер, пояснив, что призывал голосовать против поправок, напомнив, в частности, о политзаключенных, заказных убийствах.

Голосование по поправкам к Конституции было перенесено на конец июня - начало июля, оно проходило семь дней. По данным избиркома Кубани, поправки поддержали 88,92% участников голосования при явке в 85,56%. Голосование по поправкам к Конституции не имеет правовой силы, заявили в краснодарском региональном отделении движения "Голос", указав, что Общественная палата и ЦИК мешали освещению этого процесса и наблюдению за ним. Реальная явка намного меньше объявленной, утверждают представители оппозиции.

Гяммер добавил, что ролик не удалил, он остается в свободном доступе на канале активиста. Силовики сочли, что ролик содержит оскорбления в адрес президента и в неприличной форме выражает неуважение к обществу, государству и государственным символам.

Льву Гяммеру грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Михаил Беньяш. "С юридической точки зрения я не вижу в этих высказываниях никакой неприличной формы", - прокомментировал юрист содержание ролика.

На сайтах управления МВД по Краснодарскому краю и регионального главка Следкома к 17.05 мск 7 июля не появилось информации об административном деле против Льва Гяммера.

Отметим, что ранее жителям Кубани уже назначались штрафы за оскорбление власти. Так, 22 апреля 2020 года Лабинский районный суд оштрафовал Илью Юркова на 30 тысяч рублей за репост в "Инстаграм" карикатуры художника Сергея Елкина, на которой был изображен Владимир Путин и человек, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких, информировало в тот же день "Настоящее время". 25 февраля 2020 года Динской районный суд оштрафовал 70-летнего пенсионера Анатолия Лилейкина на 70 тысяч рублей за пост в социальной сети "ВКонтакте", где он критиковал президента России Владимира Путина, информировал в тот же день "Коммерсант".

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".

Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина", а новости о преследовании активистов в регионах юга России - на тематической странице "Преследование активистов".