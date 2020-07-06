06 июля 2020, 18:56

Координатор краснодарского штаба Навального вызван в полицию после ролика о Путине

Силовики потребовали от координатора штаба Навального в Краснодаре Льва Гяммера явиться в отдел полиции для беседы по поводу опубликованного им в соцсети видеоролика с критикой Путина.

В штаб Навального в Краснодаре пришли сотрудники уголовного розыска и потребовали от Льва Гяммера проследовать с ними в отдел, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Михаил Беньяш, который приехал в штаб, чтобы представлять интересы Гяммера.

Сам Гяммер заявил корреспонденту "Кавказского узла", что сотрудники уголовного розыска вызвали его, чтобы опросить в связи с публикацией на Youtube видеоролика, где он критикует Владимира Путина. "Возможно, сотрудники усмотрели в нем оскорбление власти...", - сообщил Гяммер.

В рапорте замначальника УМВД по Краснодару сказано, в марте на Youtube появилось видео пользователя Льва Гяммера, где он критикует президента России. "Формально в данном событии можно усматривать признаки правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.20.1 КоАП РФ "Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в "Интернет", информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству...", - сказано в документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Кубанские активисты выразили недоверие официальным данным о явке на голосование", "Врач из Сочи пожаловалась на давление после сообщения о нехватке средств защиты", "Краснодарский сторонник Навального получил предупреждение за пост о Кондратьеве".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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