Координатор краснодарского штаба Навального вызван в полицию после ролика о Путине

06 июля 2020, 18:56

Силовики потребовали от координатора штаба Навального в Краснодаре Льва Гяммера явиться в отдел полиции для беседы по поводу опубликованного им в соцсети видеоролика с критикой Путина.

В штаб Навального в Краснодаре пришли сотрудники уголовного розыска и потребовали от Льва Гяммера проследовать с ними в отдел, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Михаил Беньяш, который приехал в штаб, чтобы представлять интересы Гяммера.

Сам Гяммер заявил корреспонденту "Кавказского узла", что сотрудники уголовного розыска вызвали его, чтобы опросить в связи с публикацией на Youtube видеоролика, где он критикует Владимира Путина. "Возможно, сотрудники усмотрели в нем оскорбление власти...", - сообщил Гяммер.

В рапорте замначальника УМВД по Краснодару сказано, в марте на Youtube появилось видео пользователя Льва Гяммера, где он критикует президента России. "Формально в данном событии можно усматривать признаки правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.20.1 КоАП РФ "Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в "Интернет", информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству...", - сказано в документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

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