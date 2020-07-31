Проведение свадьбы в банкетном зале. Дагестан. Стоп-кадр видео Казик Акимов https://www.youtube.com/watch?v=IplDQPuw4L4

31 июля 2020, 10:23

Решение мэрии Дербента открыть банкетные залы вызвало критику в соцсети

Чиновникам следует в первую очередь решать социальные проблемы жителей Дербента, а не возобновлять работу банкетных залов на фоне угрозы распространения коронавируса, указали пользователи Instagram в ответ на сообщение мэра об открытии заведений.

Как писал "Кавказский узел", представитель махачкалинской клиники, специализирующейся на лечении больных с COVID-19, сообщил 29 июля о 52 поступивших в эту больницу за сутки и констатировал рост числа новых пациентов. В последние десять дней прирост заразившихся коронавирусом в Дагестане не превышал 41, следует из данных оперштаба.

Наряду со смертями, вошедшими в официальную статистику как летальные исходы от коронавируса, в Дагестане зафиксирован резкий всплеск смертей от внебольничной пневмонии. По данным Минздрава республики, в первой половине 2020 года от нее умерли 1194 человека, что более чем в 40 раз превышает показатель первой половины 2019 года (29 умерших). Глава правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности умерли от коронавируса, отмечается в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Банкетные залы Дербента, которые будут следовать правилам Роспотребнадзора в отношении санитарной безопасности в условиях распространения коронавируса, могут возобновить свою работу, сообщил  глава города Хизри Абакаров. Он отметил,  что открытие банкетных залов "под личную ответственность" мэра разрешил глава республики Владимир Васильев. "Уже с сегодняшнего дня специалисты Роспотребнадзора начнут проверять банкетные залы, объяснят критерии, по которым им можно будет работать. Залы, в которых все требования будут соблюдены, смогут начать свою работу хоть сегодня", - говорится в сообщении в Instagram Абакарова от 30 июля. 

Пользователи Instagram назвали решение о открытии банкетных залов поспешным

Заявление мэра Дербента вызвало дискуссию в комментариях. На 10:20 мск 31 июля пост собрал 1826 отметок "нравится" и 50 комментариев. Многие из пользователей отметили, что коронавирус в Дагестане продолжает активно распространяться.

"В городе высокими темпами растёт заболеваемость, о каких требованиях Роспотребнадзора может идти речь, когда все подряд на свадьбах обнимаются, здороваются?", - отметила nailya_alpan.

"Боюсь, что это преждевременное решение. К сожалению, остаются очень много очагов заражения, особенно в районах. Учитывая пренебрежительное отношение наших граждан к мерам индивидуальной защиты, большое скопление людей в закрытых помещениях, каковыми являются банкетные залы, в том числе и приезжих из районов, может привести к резкому росту числа заболевших. Тем более небольшой, но рост по сравнению с первой декадой июля, все же имеет место быть. Скажу больше, считаю необходимым ужесточить масочный режим, обработку рук, термометрию в магазинах, супермаркетах, парикмахерских и в других общественных зданиях и учреждениях", - заявил пользователь mldz_zdorovie_kazi.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, а также на юге России. Информация о динамике распространения вируса опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

Скриншот комментария пользователя larisa_libelll к записи в Instagram @glava_derbenta от 30.07.2020Некоторые пользователи подчеркнули, что в городе множество социальных проблем, которые требуют внимания мэра. "Уважаемый глава Дербента, Вы ходатайствуете об открытии банкетных залов перед главой Дагестана, а в это время часть жителей города осталась либо вообще без воды, либо из кранов льется вода с мусором и запахом канализации, разве это не проблема, требующая решения? Может, Вы проинформируете о ней главу Дагестана, [...], может, он Вам подскажет, как ее решить?" - спросила lydalydmila1207.

"Город без воды! Где вода? Какие банкетные залы? Разве можно? В маршрутках что творится? Переполнены. Водители от жадности готовы на крышу посадить. Полнейший бардак!" - заявила larisa_libelll.

Еще один вопрос, который подняли жители города в комментариях - открытие государственных детских садов. "Детские сады когда откроются? Все частные открыты. Очень трудно, я работаю на госработе, а отдавать ребенка в частный садик возможности нет", - написала jiznyak_.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Более 500 граждан Азербайджана остались в Кулларе после отправки на родину очередной группы", "Ставрополье стало лидером в СКФО по приросту смертей от COVID-19", "Жители Дагестана признались в игнорировании мер безопасности".

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