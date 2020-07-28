Более 500 граждан Азербайджана остались в Кулларе после отправки на родину очередной группы

28 июля 2020, 19:20

За сегодняшний день 250 граждан Азербайджана вывезены на родину из Дагестана, еще порядка 500 человек ждут своей очереди в палаточном лагере. Представители московской диаспоры азербайджанцев призвали власти увеличить численность группы, которую раз в неделю отправляют из лагеря.

Как писал «Кавказский узел», российско-азербайджанская граница закрыта из-за пандемии коронавируса, и граждане Азербайджана, ожидая выезда на родину, вынуждены жить в пункте временного проживания близ дагестанского села Куллар. Обитателей лагеря отправляют домой группами, в последнее время еженедельно – по вторникам. 21 июля в Азербайджан были отправлены 250 человек, в основном в их число вошли не старожилы лагеря, а новоприбывшие. Сегодня с утра в официальном пункте временного размещения находились 360 человек. К 12.06 мск 111 из них были отправлены на родину, сообщили в МЧС.

Пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, открыт у села Куллар на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана. Первая группа азербайджанцев из лагеря отправилась на родину 18 мая. В лагере постоянно находятся несколько сотен человек. 14 июля из лагеря в Кулларе на родину вернулись около 350 граждан Азербайджана. После их отъезда в палаточном лагере оставалось около 300 человек, но за неделю это число увеличилось вдвое, сообщили в Национальной культурной автономии азербайджанцев. Вокруг официального лагеря расположился стихийный, где находятся те, кому не хватило места в палатках. Кроме того, часть граждан Азербайджана приютили местные жители, кто-то живет в отелях.

Всего за сегодня 250 поселенцев палаточного лагеря на пяти автобусах отвезли к государственной границе, через которую они смогли вернуться на родину в Азербайджан, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» первый заместитель министра по национальной политике и делам религии Гарун Давыдов. По его словам, составлением списков возвращающихся занимается азербайджанская сторона.

«В Дагестан приезжают работники различных ведомств Азербайджана, в том числе министерства иностранных дел, МВД, уголовного розыска. Они и занимаются отправкой и составлением списков», - отметил Давыдов.

По его данным, в Дагестане в настоящее время находятся еще чуть более 500 граждан Азербайджана, которые ожидают разрешения на пропуск через границу. «Они живут не только в палаточном городке, но и в Дербенте, Дагогнях и других населенных пункта республики», - пояснил замминистра.

В составе сегодняшней группы находилось около 50 женщин и детей, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» зампредседателя региональной Национальной культурной автономии азербайджанцев в Московской области Афиг Аллахвердиев. Он также добавил, что из около ста человек, которые находятся в лагере больше месяца, выехали сегодня только 4-5 человек.

«В этот раз мы свой список не передавали властям. Но сегодня у меня состоялся разговор с представителями азербайджанской и российской власти. Они пообещали, что при следующей отправке они включат 80 человек из числа тех, кто находится в Дагестане уже давно. При разговоре они даже высказали удивление тому, что все еще на территории лагеря есть те, кто приехал туда 15 июня. Сейчас мы составляем список старожилов, чтобы они смогли уже вернуться на родину при очередной отправке», - отметил Аллахвердиев.

В число 250 человек, отправленных 21 июля в Азербайджан, вошли не старожилы лагеря, а новоприбывшие, сообщил тогда Аллахвердов. Принципы формирования групп граждан Азербайджана для отправки из Дагестана непрозрачны, а представители властей Азербайджана появляются в лагере лишь накануне отправки, жаловались ранее обитатели палаточного лагеря близ Куллара.

По его словам, непосредственно в палаточном городке и вокруг него в настоящий момент находится около 300-400 человек. «От лица московской диаспоры хотел бы обратиться к властям с просьбой увеличить еженедельный пропуск до 400 человек. Это бы серьезно облегчило положение людей. Потому что люди постоянно прибывают, а забирают всего 250 человек в неделю. И 300 человек вновь остаются в палатках или на улице. Поэтому необходимо вывозить больше людей, чтобы не было большого скопления людей, это облегчит положение и самих людей», - отметил Афиг Аллахвердиев.

Напомним, 15 июня в лагере прошла акция протеста, которая переросла в столкновения с силовиками. Ранения получили четыре правоохранителя и 10 граждан Азербайджана. 83 участника акции протеста были помещены под арест на 10 суток. Против еще 10 азербайджанцев возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителям власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества, все они арестованы. Арестованные нуждаются в эффективной защите, заявили участники видеоконференции, организованной Институтом свободы и безопасности репортеров. Участники протестов не признали своей вины.

Власти оставили закрытыми государственные границы Азербайджана до 1 августа. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на Южном Кавказе и на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".