111 человек вернулись в Азербайджан из лагеря близ Куллара

28 июля 2020, 13:33

Очередная группа жителей расположенного в Дагестане палаточного лагеря вернулась сегодня на родину. В лагере остались 249 человек, но отправка продолжается, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", российско-азербайджанская граница закрыта из-за пандемии коронавируса, и граждане Азербайджана, ожидая выезда на родину, вынуждены жить в пункте временного проживания близ дагестанского села Куллар. Обитателей лагеря отправляют домой группами. Так, 21 июля в Азербайджан были отправлены 250 человек, однако в основном в их число вошли не старожилы лагеря, а новоприбывшие. Принципы формирования групп граждан Азербайджана для отправки из Дагестана непрозрачны, а представители властей Азербайджана появляются в лагере лишь накануне отправки, пожаловались обитатели палаточного лагеря близ Куллара.

Пункт временного размещения для граждан Азербайджана открыт на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана. Первая группа азербайджанцев отправилась на родину 18 мая. В лагере постоянно находятся несколько сотен человек. Вокруг официального лагеря расположился стихийный, где находятся те, кому не хватило места в палатках. Кроме того, часть граждан Азербайджана приютили местные жители, кто-то живет в отелях.

Сегодня проходит отправка новой группы граждан Азербайджана из лагеря близ Куллара. С утра в официальном пункте временного размещения МЧС России находились 360 человек, в том числе двое детей. По состоянию на 12.06 мск 28 июля, отправлено 111 человек. "Отправка продолжается", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в главном управлении МЧС России по Республики Дагестан.

Напомним, что 15 июня в лагере в Кулларе прошла акция протеста, которая переросла в столкновения с силовиками. Ранения получили четыре правоохранителя и 10 граждан Азербайджана. 83 участника акции протеста были помещены под арест на 10 суток. Против еще 10 азербайджанцев были возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Все они были арестованы по решению суда на два месяца. Участники протестов не признали своей вины. 24 июля Верховный суд Дагестана направил на повторное рассмотрение ходатайство следователя о заключении под стражу жителя Азербайджана Эльмара Мехтиева, обвиняемого в насилии во время акции протеста.

Власти оставили закрытыми государственные границы Азербайджана до 1 августа. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

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