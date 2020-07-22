Жители лагеря в Кулларе не получили объяснений очередности отправки на родину

22 июля 2020, 12:40

Принципы формирования групп граждан Азербайджана для отправки из Дагестана непрозрачны, а представители властей Азербайджана появляются в лагере лишь накануне отправки, пожаловались обитатели палаточного лагеря близ Куллара после отправки очередной группы.

Как писал "Кавказский узел", 21 июля еще 250 граждан Азербайджана были отправлены на родину из палаточного городка у села Куллар в Дагестане. В эту группу вошли лишь 15 человек из тех, кто давно проживает в палаточном лагере, остальные приехали в лагерь накануне, сообщили в Национальной культурной автономии азербайджанцев.

Пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, открыт у села Куллар на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана. Первая группа азербайджанцев отправилась на родину 18 мая. 14 июля из лагеря в Кулларе на родину вернулись около 350 граждан Азербайджана. После их отъезда в палаточном лагере оставалось около 300 человек, но за неделю это число увеличилось вдвое, сообщили в Национальной культурной автономии азербайджанцев.

На месте оглашения списка тех, кого отправят на родину, 21 июля собрались почти все обитатели лагеря - несколько сотен человек, в том числе множество женщин с детьми. Собравшиеся проигнорировали противоиэпидемиологические рекомендации и не соблюдали социальную дистанцию, передал сегодня присутствовавший при отправке корреспондент «Кавказского узла».

Составление групп началось около 08.00 мск и продолжалось в течении четырех часов. Почти все отправленные в этот раз были женщинами с детьми. Офицер полиции, оглашавший фамилии граждан Азербайджана, которые должны покинуть лагерь, через громкоговоритель несколько раз объявлял об окончании процедуры отправки, но затем возобновлял ее и называл новые фамилии. Безопасность обеспечивали сотрудники силовых структур России. После отправки третьего автобуса ответственный за процедуру объявил, что больше сегодня отправок не будет.

Гражданин Азербайджана и житель Баку Дмитрий Борисов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что проживает во временном лагере в течении трех недель. По словам мужчины, он перенес сложную операцию и просил отправить его в Азербайджан, так как в лагере нет условий для конфортного проживания. В частности, мужчина пожаловался на то, что в палатках кровати расположены вплотную друг к другу. "Нам тут очень тяжело", - посетовал житель Азербайджана.

Обитатели лагеря опасаются заразиться коронавирусом от прибывших

Житель Баку Тариэль живет в палаточном лагере с 4 июля. За это время в Азербайджан было отправлено три группы людей, но мужчина не попал ни в одну из них. Он считает это несправедливым, поскольку, по его словам, отправляют даже тех, кто не пробыл в лагере и нескольких дней.

"Я лично стал свидетелем, как два человека, которые вчера приехали, сегодня уехали", - рассказал Тариэль. Людям неизвестны критерии, по которым составляются списки, пожаловался он. Мужчина считает, что нужно увеличить число людей в отправляемых группах. "С той стороной мы тоже созваниваемся с ребятами. Они говорят, [что в лагере для перевезенных из России] мест пустых полно", - рассказал Тариэль.

При этом, по его словам, представители МИД Азербайджана недоступны для обитателей лагеря, так как всегда окружены плотным кольцом силовиков.

Тариэль рассказал, что 21 июля из их палатки в Азербайджан были отправлены восемь человек, и тут же заселили восемь новых. Он выразил опасение, что кто-то из них может быть носителем коронавируса, поскольку результаты их тестов еще не известны.

В палатках, где живут граждане Азербайджана, не соблюдают социальную дистанцию, и есть риск заражения, считает обитатель лагеря. "Человек, который рядом со мной ложится спать, вчера только приехал. Он сдал тест на коронавирус, но где гарантия, что он не больной?» - сказал Тариэль.

Житель лагеря Абдурахман приехал в Дагестан к родственникам и, по его словам, уже второй месяц не может вернуться домой, в Белоканский район Азербайджана. Абдурахман рассказал, что живет в Махачкале, так как в лагере «нет условий».

В списки на пересечение границы попадают те, кто не жил в лагере, подтвердил он, также пожаловавшись на несправедливость при составлении списков на отъезд в Азербайджан. Среди жителей временного лагеря были и те, кто уехал обратно, так и не дождавшись отправки на родину, рассказал Абдурахман.

Представителей властей Азербайджана сложно застать в палаточном лагере

Журналист из Баку Угар Газиев находится во временном лагере более 15 дней. Он также подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что есть люди, которые приезжают в лагерь и вскоре пересекают границу в составе очередной группы. "А те люди, которые здесь два-три месяца, не могут уехать", - сказал он.

По словам журналиста, он выступил за строгое соблюдение очередности и прозрачную процедуру включения людей в списки, и с этим предложением обратился к правительству России и Дагестана. Большинство обитателей лагеря не знают русского языка и не могут донести до властей свое видение и точку зрения, отметил журналист.

По его данным, представители властей Азербайджана приезжают в лагерь только по понедельникам для составления списков. "Каждый понедельник приезжают, в таком ажиотаже записывают имена-фамилии и уезжают. Целую неделю, если гражданин Азербайджана хочет обратиться к представителям Азербайджана, то их [представителей Азербайджана] здесь нет",- заявил Газиев.

Соседство с временным лагерем для граждан Азербайджана не ухудшило жизнь сельчан в Кулларе, рассказал 21 июля корреспонденту "Кавказского узла" житель села Магомед Абдуллаев.

По его словам, жители Куллара сочувствуют застрявшим на границе людям и по мере возможности помогают им. Часть граждан Азербайджана находятся в селении и снимают там квартиры, так как приехали на границу с семьями, добавил он. "Немного, но есть. Семейные снимают квартиры. В основном [приезжие живут] в лагере",- сказал Абдуллаев.

Конфликтов у местных жителей с гражданами Азербайджана не было, заверил он. «Они очень хорошо ведут себя, к ним претензий нет», - сказал житель села.

Напомним, 15 июня в лагере прошла акция протеста, которая переросла в столкновения с силовиками. Ранения получили четыре правоохранителя и 10 граждан Азербайджана. 83 участника акции протеста были помещены под арест на 10 суток. Против еще 10 азербайджанцев возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителям власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества, все они арестованы. Арестованные нуждаются в эффективной защите, заявили участники видеоконференции, организованной Институтом свободы и безопасности репортеров. Участники протестов не признали своей вины.

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