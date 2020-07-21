Группа из 250 граждан Азербайджана вернулась на родину из лагеря в Кулларе

21 июля 2020, 19:38

В число выехавших сегодня в Азербайджан вошли 15 человек из тех, кто давно проживает в палаточном лагере, остальные приехали накануне, сообщили в Национальной культурной автономии азербайджанцев. Один из обитателей лагеря госпитализирован с коронавирусом.

Как писал "Кавказский узел", для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана у поселка Куллар был открыт пункт временного размещения. Первая группа азербайджанцев отправилась на родину 18 мая. 14 июля из лагеря в Кулларе на родину вернулись около 350 граждан Азербайджана. После их отъезда в палаточном лагере оставалось около 300 человек, но за неделю это число увеличилось вдвое, сообщили в Национальной культурной автономии азербайджанцев в Московской области.

Жители палаточного лагеря в Кулларе жаловались на качество еды, жару и неопределенность с возвращением на родину. 15 июня в лагере прошла акция протеста, которая переросла в столкновения с силовиками. Изначально сообщалось, что ранения получили четыре правоохранителя и 10 граждан Азербайджана. 83 участника акции протеста были помещены под арест на 10 суток. Против еще 10 азербайджанцев было возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителям власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества, все они были арестованы по решению суда на два месяца. Арестованные нуждаются в эффективной защите, заявили участники видеоконференции, организованной Институтом свободы и безопасности репортеров. Участники протестов не признали своей вины. После событий 15 июня в лагере постоянно находятся азербайджанские силовики. Их миссия – не позволять возникновений новых протестов, предположил ранее директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов.

Среди 250 выехавших на родину большинство тех, кто приехал в Куллар накануне

Сегодня 250 граждан Азербайджана выехали из палаточного городка у населенного пункта Куллар на пяти автобусах к государственной границе, чтобы вернуться на родину сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Министерства по национальной политике и делам религии Дагестана.

Списки людей формировались азербайджанской стороной, отправка следующей группы состоится через неделю, 28 июля, пояснили в ведомстве.

Граждане Азербайджана, прибывающие из Дагестана, размещаются в карантинном лагере близ пограничного пункта Самур. До конца карантина (7-14 дней – в зависимости от заключения врачей) им запрещено видеться с родными.

Среди отбывших сегодня на родину граждан Азербайджана находились те, кто прибыл в лагерь накануне, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" зампредседателя региональной Национальной культурной автономии азербайджанцев в Московской области Афиг Аллахвердиев. По его словам, организация составила список из более 130 человек, которые находятся в лагере от полутора до трех месяцев.

"Эти данные мы передавали в посольство России и в Азербайджан. Но окончательный состав группы с нами никто не согласовывает. В итоге из нашего списка сегодня уехать домой смогли только 15 человек. Остальные 120 по-прежнему остаются ждать своей очереди. Среди тех, кто, по нашим данным, сегодня перешел границу, были те, кто приехал только вчера, 20 июля. Они, как только приехали, передали паспорта работникам администрации в лагере и уже сегодня сели в автобус до границы. Многие считают, что списки составляются несправедливо", - отметил Афиг Аллахвердиев.

Все это, по его словам, вызывает недовольство у тех, кто остается в лагере. "Ситуация в лагере напряженная. С людьми отказываются говорить по-человечески. Вчера чуть не дошло до драки. Людям не хотят объяснить, как составляются эти списки. Им просто грубо говорят, чтобы ждали своей очереди, и все. Возможно, они ждут, что кто-то их заинтересует чем-то. Но у находящихся там нет такой возможности. Они там сидят без денег. Мы им помогаем чем можем, чтобы у них были хоть сигареты и прохладительные напитки. Потому что жара там стоит невыносимая, дышать невозможно", - рассказал Афиг Аллахвердиев.

По его словам, на родину не может вернуться и 19-летняя девушка, которая осталась в России одна и уже больше двух недель живет в лагере. "У этой девушки в Дагестане нет родственников, мать в Азербайджане, она росла без отца, он погиб. Я пытался добиться, чтобы ее сегодня проводили до границы, но пока безуспешно. Оставлять ее одну там нельзя. За каждого человека приходится вести целую войну. В прошлый раз с трудом удалось добиться включения в список на отправку мужчину, у которого были проблемы со здоровьем", - рассказал Афиг Аллахвердиев.

По его мнению, жители палаточного лагеря дошли до отчаяния. "Я их постоянно пытаюсь успокоить, но уже сейчас, что им сказать, я не знаю", - добавил Аллахвердиев.

Напомним, принцип составления списков на отправку на родину граждан Азербайджана называли непрозрачным и ранее. Так, в начале июля обитатели лагеря в Кулларе рассказали, что списки на отправку составляются хаотично, и многие старожилы не могут уехать даже на похороны близких. Как сообщил 20 июля Аллахвердиев, власти составили списки тех, кто 21 июля отправится в Азербайджан, но не обнародовали их.

У жителя лагеря в Кулларе обнаружен коронавирус

У одного из поселенцев палаточного лагеря в Кулларе обнаружена коронавирусная инфекция, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в городской больнице Дербента.

"Он был госпитализирован в инфекционный госпиталь. Вчера (20 июля) тест показал наличие у него COVID-19. Его перевели в специальное отделение. Он сейчас находится под наблюдением врачей", - отметил представитель больницы.

По его словам, в учреждении проходят лечение около 30 больных с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией. Реанимационных больных, а также тех, кто находится в тяжелом состоянии, среди них нет, добавил представитель медучреждения.

Ранее, 12 июля, исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев сообщил "Спутнику-Азербайджан", что у 47 граждан Азербайджана, которые проживают временно в палаточном лагере, выявлен коронавирус, все они госпитализированы и проходят лечение в Дагестане.

Напомним, у гражданки Азербайджана, прибывшей на родину 14 июля, врачи заметили симптомы коронавируса и госпитализировали ее в Губинскую центральную районную больницу для больных COVID-19. До прибытия на родину она находилась в лагере близ Куллара, куда приехала из Волгоградской области. Тест на коронавирус у нее оказался положительным. Состояние зараженной удовлетворительное, сообщили 15 июля корреспонденту "Кавказского узла" в приемном отделении больницы.

К 21 июля в Азербайджане выявлено 352 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 28 242, от инфекции скончались 376 человек. В Дагестане на 21 июля общее число инфицированных за все время пандемии составляет 8860 (прирост за последние сутки - 41), умерли 428 человек. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Суд принял жалобу одного из азербайджанцев, арестованных после беспорядков 15 июня в Кулларе

Региональная национальная культурная автономия азербайджанцев в Московской области занимается поиском адвокатов для обвиненных в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов во время акции протеста у кулларского поста 15 июня, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Афиг Аллахвердиев.

"У двоих уже есть адвокат, их защищает Мурад Велиханов, еще двоим задержанным адвоката наняли родственники. Мне сейчас удалось достичь предварительного соглашения с еще одним адвокатом из Дагестана, который готов взяться за защиту интересов и других обвиненных. В дело пока еще он не вступил", - пояснил Аллахвердиев.

Первоначально трое арестованных были оставлены в ИВС Магарамкента, а остальных семерых, по словам адвоката Мурада Велиханова, отвезли в СИЗО Хасавюрта. 8 июля Велиханов сообщил, что все трое переведены из изолятора Магарамкентского района в СИЗО Дербента. Адвокат также заявил о намерении добиться смягчения для своих подзащитных избранной меры пресечения. После столкновений с силовиками 15 июня у кулларского поста возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – части 2 статьи 318 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). В результате этих столкновений пострадали девять сотрудников правоохранительных органов, повреждены пять служебных автомобилей, нанесенный арестованными ущерб оценен в сумму около 400 000 рублей, говорится в сообщении от 17 июня на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану. Максимальное наказание по первой статье составляет 10 лет лишение свободы, по второй статье – до двух лет заключения.

Все десять обвиняемых уже находятся в СИЗО Дербента, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из работников этого изолятора. "Они были переведены из СИЗО Хасавюрта после того, как завершился срок нахождения в карантине", - пояснил он.

По словам адвоката Мурада Велиханова, Верховный суд Дагестана принял апелляционную жалобу на арест одного из его подзащитных, и в ближайшее время должно состояться ее рассмотрение.

Обвинения по двум статьям Уголовного кодекса России по факту столкновения 15 июля у кулларского поста в Дагестане были предъявлены: Агаеву Нахиду Рахман оглы (1980 года рождения), Ахмедову Эльбрусу Идрис оглы (1983 года рождения), Гусейнову Ровшану Ариф оглы (1988 года рождения), Гиясову Таралу Назим оглы (1996 года рождения), Намазову Джейхуну Арзу оглы (1999 года рождения), Имамалиеву Эмину Сахиб оглы (1999 года рождения), Мусаеву Эльмару Магомед оглы (1990 года рождения), Мехтиеву Эльмару Гайдар оглы (1990 года рождения), Мурадову Анвару Буржула оглы (1990 года рождения), Ферекзада Азизу Афган оглы (1994 года рождения), сообщило ранее азербайджанское агентство Turan.

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