Обитатели лагеря в Кулларе критикуют принцип составления списков на выезд

09 июля 2020, 03:52

Лагерь в Кулларе, где проживают ожидающие отправки на родину граждане Азербайджана, разросся, как и стихийный лагерь вокруг него, передает корреспондент "Кавказского узла". Обитатели лагеря рассказали, что списки на отправку составляются хаотично, и многие старожилы не могут уехать даже на похороны близких.

Как сообщал "Кавказский узел", для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, на границе Дербентского и Магарамкентского районов был открыт пункт временного размещения. Первая группа азербайджанцев отправилась на родину 18 мая. 24 июня в палаточном лагере были развернуты дополнительные места, столовая, медпункт и офис постоянного представителя Азербайджана, начали работу психологи и врачи. Поток прибывающих в лагерь снизился.

Жители палаточного лагеря жаловались на качество еды, жару и неопределенность с возвращением на родину. 15 июня в лагере прошла акция протеста, которая переросла в столкновения с силовиками. Ранения получили четыре правоохранителя и 10 граждан Азербайджана. 83 участника акции протеста были помещены под арест на 10 суток. Против еще 10 азербайджанцев было возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителям власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества, все они были арестованы по решению суда на два месяца. Арестованные нуждаются в эффективной защите, заявили участники видеоконференции, организованной Институтом свободы и безопасности репортеров. Участники протестов не признали своей вины.

Корреспондент "Кавказского узла" побывал 8 июля в палаточном лагере в Кулларе, где проживают граждане Азербайджана, которые не могут попасть на родину из-за закрытия границы в связи с коронавирусом.

Как только корреспондент прибыли к месту развертывания лагеря, к нему приставили сотрудника МЧС, которого позже сменил сотрудник МВД. В лагерь корреспондента пустили лишь после того, как он показал редакционное задание. При этом сотрудник полиции указывал, кого из обитателей лагеря можно снимать и с кем можно разговаривать, мотивируя свои действия указанием вышестоящего руководства. Многие обитателя лагеря, заметив рядом с корреспондентом сотрудника полиции, отказывались отвечать на вопросы.

Общее количество палаток как в азербайджанской части лагеря, так и в лагере МЧС России увеличилось. При этом питаются обитателя лагеря только в азербайджанской части, тогда как часть МЧС России по-прежнему предоставляет им ночлег. Разросся и стихийный лагерь вокруг официальных российского и азербайджанского.

На территории лагеря азербайджанская сторона развернула несколько палаток, которые используются как кухня-столовая, а также административные офисы. В лагере постоянно находится представитель руководства Азербайджана, который, в частности, занимается составлением списка людей для отправки на родину, здесь же дежурят медработник и два психолога, сообщил исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев.

Граждане Азербайджана рассказали о жизни в лагере

Обитатель лагеря, гражданин Азербайджана Орудж рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что находится здесь уже десять дней. Условия проживания в лагере он назвал хорошими, электричество подается бесперебойно.

По словам Оруджа, он ранее работал в Грозном, но с введением карантина работу потерял. Когда он сможет попасть домой, Орудж не знает. По его словам, в лагере есть азербайджанцы, которые живут здесь уже два-два с половиной месяца, но таких немного.

Гражданин Азербайджана Вагиф Мурсабов, по его словам, работал в Нижнем Новгороде. С началом карантина работы он лишился и приехал к границе, чтобы вернуться на родину.

Корреспонденту "Кавказского узла" Мурсабов рассказал, что находится в лагере уже "второй месяц". В Азербайджане пятнадцать дней назад умер его отец, и ему не удалось попрощаться с ним, и мужчина хочет попасть хотя бы на траурные мероприятия, приуроченные к 40 дням со дня смерти отца.

Мурсабов отметил, что ему пришлось просидеть в заключении десять дней после акции протеста, а после освобождения ему пообещали, что включат в ближайшую группу, но границу уже пересекли две группы, а он до сих пор остается в России. «Уже пропустили два раз людей, [но] меня не пустили. Мне сказали: "Мы тебя освободим, и через три дня ты домой уедешь», - посетовал он.

По данным агентства Turan, обвинения по двум статьям Уголовного кодекса России были предъявлены: Агаеву Нахиду Рахман оглы (1980 года рождения), Ахмедову Эльбрусу Идрис оглы (1983 года рождения), Гусейнову Ровшану Ариф оглы (1988 года рождения), Гиясову Таралу Назим оглы (1996 года рождения), Намазову Джейхуну Арзу оглы (1999 года рождения), Имамалиеву Эмину Сахиб оглы (1999 года рождения), Мусаеву Эльмару Магомед оглы (1990 года рождения), Мехтиеву Эльмару Гайдар оглы (1990 года рождения), Мурадову Анвару Буржула оглы (1990 года рождения), Ферекзада Азизу Афган оглы (1994 года рождения). После событий 15 июня в лагере постоянно находятся азербайджанские силовики. Их миссия – не позволять возникновений новых протестов, предположил ранее директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов.

При этом Мурсабов сообщил, что некоторые граждане Азербайджана приехали в лагерь после него, не жили в нем "даже неделю", но попали в списки и уехали домой. При этом у него есть друг, у которого в Азербайджане умер ребенок, прошло уже сорок дней, а он не может попасть на родину. "Нужно хотя бы пускать тех людей, кто болеет, тех, у кого кто-то умер или есть проблем. Уважать надо людей", - сказал Мурсабов.

Он отметил, что группы людей отправляются в Азербайджан еженедельно. В лагере проживающим обеспечивается трехразовое питание, раз в неделю по понедельникам они могут помыться в душевой.

Граждане Азербайджана спокойно реагируют на оглашение списков на отправку

В пресс-службе администрации Дербентского района корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что отправка граждан Азербайджана на родину производится раз в неделю.

7 июля более 200 азербайджанцев выехали на родину из лагеря в Кулларе. После отъезда там остаются свыше 500 человек.

«Пока отправляют каждый вторник. Увеличение лимита уже есть. Раньше отправляли по 140- 150 человек, а сейчас 240-250 человек», - рассказал сотрудник пресс-службы корреспонденту "Кавказского узла".

Первоначально граждане Азербайджана, которые не попали в списки, реагировали на это эмоционально и критично, но сейчас эмоции и критика отсутствуют, так как списки на отправку составляется министерством иностранных дел Азербайджана и МЧС Азербайджана, сообщил представитель администрации района.

Обитатели палаточного лагеря рассказали 19 июня, что после акции протеста изменился принцип формирования списков на отправку. Раньше их составляли в Азербайджане, и в списки попадали те, кто недавно прибыл к границе, а те, кто находился там уже два и более месяцев, не могли уехать. Однако при этом недовольные принципом составления списков все же остались.

«В связи с этими списками и беспорядки там были, а сейчас уже нормально. Там МЧС Азербайджана им разъясняет, что эти списки [на отправку] составляет Азербайджан. Российская сторона к этому [к составлению списков на отправку] отношения не имеет», - отметил представитель мэрии, пояснив, что этим Россия занималась на первоначальном этапе.

Списки на отправку оглашаются в лагере накануне, за день. «Если, например, во вторник отправляются, в понедельник уже озвучивается», - сказал представитель мэрии.

В первую очередь на отправку стоят женщины с детьми и больные люди преклонного возраста, а затем те, кто приехал в лагерь давно и находится на границе в течении долгого времени. На данный момент в лагере находятся 450-500 человек, при этом каждый день лагерь пополняется новыми обитателями, рассказал представитель мэрии Дербентского района.

Он также отметил, что районным властям неизвестно, сколько граждан Азербайджана ожидают отправки за пределами лагерям, например, в гостиницах.