Около 600 граждан Азербайджана ожидают в Кулларе возвращения на родину

20 июля 2020, 19:45

Порядка 300 граждан Азербайджана прибыли к российско-азербайджанской границе за неделю, и число ожидающих в Кулларе возвращения на родину составило около 600. Власти составили списки тех, кто 21 июля отправится в Азербайджан, но не обнародовали их, сообщили в Национальной культурной автономии азербайджанцев в Московской области.

Как писал "Кавказский узел", для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана у поселка Куллар был открыт пункт временного размещения. Первая группа азербайджанцев отправилась на родину 18 мая. 7 июля очередная группа из 250 человек из Куллара прибыла в Азербайджан. 14 июля из лагеря в Кулларе на родину вернулись около 350 граждан Азербайджана. После их отъезда в палаточном лагере оставалось около 300 человек.

Обитатели палаточного лагеря в Кулларе жаловались на качество еды, жару и неопределенность с возвращением на родину. 15 июня в лагере прошла акция протеста, которая переросла в столкновения с силовиками. Ранения получили четыре правоохранителя и 10 граждан Азербайджана. 83 участника акции протеста были помещены под арест на 10 суток. Против еще 10 азербайджанцев было возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителям власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества, все они были арестованы по решению суда на два месяца. Арестованные нуждаются в эффективной защите, заявили участники видеоконференции, организованной Институтом свободы и безопасности репортеров. Участники протестов не признали своей вины.

Число ожидающих возвращения в Азербайджан за неделю выросло вдвое

В палаточном лагере у поселка Куллар и в населенных пунктах вокруг него находятся около 600 граждан Азербайджана, которые ждут открытия границы, чтобы вернуться на родину, сообщил сегодня зампредседателя региональной Национальной культурной автономии азербайджанцев в Московской области Афиг Аллахвердиев. По его словам, люди продолжают прибывать из разных регионов страны к лагерю в надежде, что им удастся вернуться домой.

"Сейчас в основном приезжают те, кто живет в разных частях Дагестана. Но есть и те, кто приехал из Москвы, Санкт-Петербурга, несколько семей прибыли из Красноярского края, Ярославской области и Новосибирска. Сегодня, например, приехали 6-8 человек. Многие приезжают к лагерю, регистрируются там и едут в Махачкалу или Дербент к родственникам и знакомым дожидаться своей очереди и приезжают по вторникам, в день отправки", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Афиг Аллахвердиев.

По его словам, 21 июля очередная группа граждан Азербайджана отправится на родину. "Списки уже составлены, их отправка готовится. Но сколько точно людей туда включено, нам пока не известно. Мы сами составили свой список, куда включили около 130 человек. Это те, кто ждет своей очереди уже два-три месяца. Такие списки мы отправляли в посольство и в Азербайджан постоянно, но границу в итоге пересекают только 10-20 человек, из тех, кого мы рекомендовали пропустить в первую очередь", - отметил Аллахвердиев.

Принцип составления списков на отправку по-прежнему остается непрозрачным, считает он. "Кого-то могут включить по блату, кого-то – по звонку. Принцип очередности не соблюдается. Уехать могут из лагеря те, кто прибыл за день до отправки, некоторые, кто находится месяц-два, так и остаются там. Ответственность за составление списков власти перекидывают друг на друга. Но мы, как понимаем, их составляют как российские, так и азербайджанские власти", - сказал Афиг Аллахвердиев.

Условия в дагестанском временном лагере остаются тяжелыми

Сам Аллахвердиев был в лагере на дагестанской стороне дважды. На прошлой неделе он провел там два дня. "С водой в лагере иногда возникают проблемы, отсюда сложности с приемом душа. Там стоит невыносимая жара. В палатках находиться невозможно. Такой же лагерь есть и на азербайджанской стороне, рассчитанный на 1200 человек. Но условия в нем намного лучше. В палатках там установлены вентиляторы, еда более качественная, ванная, туалет получше", - рассказал Аллахвердиев.

По его словам, лагерь на азербайджанской стороне заполнен на треть. "Лагерь вмещает 1200 человек. Но сейчас в нем находится 400 человек. Они сегодня уже должны вернуться к себе домой после карантина. Если бы всех, кто находится на российской стороне пропустили туда, то людям было бы полегче. Но азербайджанская сторона не может всех принять, объясняя это тем, что врачей не хватает. Но на сегодняшний день, по нашим данным, в лагере нет ни одного заразившегося. У девятерых, приехавших на прошлой неделе, был заподозрен COVID-19, но тест не подтвердил наличие у них инфекции", - отметил Афиг Аллахвердиев.

Граждане Азербайджана, прибывающие из Дагестана, размещаются в карантинном лагере близ пограничного пункта Самур. До конца карантина (7-14 дней – в зависимости от заключения врачей) им запрещено видеться с родными.

Он отметил, что представители азербайджанской диаспоры оказывают посильную помощь жителям лагеря у Куллара. "Мы иногда отправляем посылки в лагерь. У нас есть группа в мессенджере. Правда, сейчас удается реже собирать посылки, потому что люди устали, вся эта поддержка уже длится больше трех месяцев", - рассказал Афиг Аллахвердиев.

Помимо материальной помощи, говорит Аллахвердиев, они также помогают поселенцам лагеря и решать бюрократические вопросы. "У двоих поселенцев пропали паспорта. Сейчас мы пытаемся им помочь, потому что денег приехать в посольство и оформить все необходимые документы у них нет", - пояснил он.

Учет приехавших в район жителей Азербайджана для возвращения на родину ведут представители министерства иностранных дел этого государства, которые находятся в лагере, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации Дербентского района Дагестана.

"Районные власти следят за санитарным состоянием в лагере, обеспечивают поселенцев водой и решают возникающие бытовые вопросы", - отметил представитель администрации муниципалитета.

Ранее, 12 июля, исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев сообщил "Спутнику-Азербайджан", что спецкоридор, по которому азербайджанская сторона вывозит своих граждан на родину, открывается каждый вторник. Также, по словам Шихиева, у 47 граждан Азербайджана, которые проживают временно в палаточном лагере, выявлен коронавирус, все они госпитализированы и проходят лечение в Дагестане.

Как сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в больнице Дербента, у них в "ковидном госпитале" сейчас проходят лечение четыре человека с коронавирусом, еще 24 пациента - с вирусной пневмонией. При этом ответить на вопрос, есть ли среди пациентов жители Азербайджана, не смогли.

Напомним, у гражданки Азербайджана, прибывшей на родину 14 июля, врачи заметили симптомы коронавируса и госпитализировали ее в Губинскую центральную районную больницу для больных COVID-19. До прибытия на родину она находилась в лагере близ Куллара, куда приехала из Волгоградской области. Тест на коронавирус у нее оказался положительным. Состояние зараженной удовлетворительное, сообщили 15 июля корреспонденту "Кавказского узла" в приемном отделении больницы.

К 20 июля в Азербайджане выявлено 369 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 27 890, от инфекции скончались 363 человека. В Дагестане на 20 июля общее число инфицированных за все время пандемии составляет 8819 (прирост за последние сутки - 41), умерли 427 человек. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".