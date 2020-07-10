Гражданам Азербайджана запрещено видеться с родными после приезда из Куллара

10 июля 2020, 21:48

Прибывшие из Дагестана на родину граждане Азербайджана удовлетворены условиями проживания в карантинном лагере близ пограничного пункта Самур. До окончания карантина им запрещено видеться с родственниками, поскольку у части прибывающих выявляют COVID-19.

Как информировал "Кавказский узел", для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана был открыт пункт временного размещения. Первая группа азербайджанцев отправилась на родину 18 мая. 24 июня в палаточном лагере были развернуты дополнительные места, столовая, медпункт и офис постоянного представителя Азербайджана, начали работу психологи и врачи. Поток прибывающих в лагерь снизился.

Очередная группа из 250 человек прибыла в Азербайджан 7 июля. Прибывшие были размещены в карантинном пункте, созданном МЧС Азербайджана близ границы в Гусарском районе. По прибытии все граждане прошли медицинский осмотр. В карантинном пункте созданы условия для одновременного размещения в палатках 1200 человек. Прибывшие останутся там на 7-14 дней – в зависимости от заключения врачей. В штабе МЧС Азербайджана заявили, что граждане обеспечены питанием, гигиеническими средствами, постельным бельем.

Как минимум семь человек из числа прибывших в Азербайджан из Дагестана отправлены в больницу в связи с подозрением на коронавирус, сообщил один из обитателей карантинного пункта Халид Гасымов.

"Мы прибыли на автобусах. Прежде чем нас пропустили в палаточный лагерь, нам дистанционно измерили температуру тела. У подавляющего большинства она была в норме. Примерно у десяти человек температура оказалась повышенной, их отделили и направили в палаточный медпункт. Из них 7-8 человек отправили с подозрениями на COVID-19, как нам сказали, в Губинскую региональную больницу", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, к моменту приезда новой группы граждан лагерь был пуст. "Нам сказали, что за один день до прибытия нашей группы всех предыдущих обитателей, у кого коронавирус не подтвердился, отправили по домам. Нас разместили по пять человек в палатках. Дали чистое постельное белье. В палатке есть столик, установлен вентилятор. Пол устлан диктом (фанерой, – прим. "Кавказского узла"), то есть мы не по земле ходим. Три раза в день нас кормят", – отметил Гасымов.

Он затруднился назвать точное количество палаток в лагере, отметив, что, может быть, около 200. "Вот нас 250 человек разместили. Но еще в 2-3 раза больше палаток пустые", – сказал мужчина.

Другой обитатель карантинного пункта Исмаил Агаев рассказал, что дважды в день дежурные медики измеряют прибывшим из Дагестана температуру. Говоря об условиях пребывания, он особо отметил решение санитарно-гигиенических вопросов.

"В Кулларе у нас были большие проблемы с этим. Купаться было негде. Только под конец там установили душевые. Здесь этот вопрос решен хорошо. Оборудованы душевые кабинки, где постоянно есть горячая вода – работают электронагреватели. Туалеты также сборные", – отметил мужчина.

По его словам, кормят обитателей пункта три раза в день в помещении столовой. Еду готовят в палаточном лагере. Кроме того, на территории есть площадка под навесом, где можно пить чай.

"Все обеспечение на солдатах МЧС. Они готовят еду, обслуживают нас, помогают в решении различных вопросов. После перехода границы мы, наконец, обрели душевное спокойствие", – признался Агаев.

Он также добавил, что в случае если у прибывших не будет проблем со здоровьем, их отпустят домой через неделю.

Обитатели палаточного лагеря в Кулларе жаловались на качество еды, жару и неопределенность с возвращением на родину. 15 июня в лагере прошла акция протеста, которая переросла в столкновения с силовиками. Ранения получили четыре правоохранителя и 10 граждан Азербайджана. 83 участника акции протеста были помещены под арест на 10 суток. Против еще 10 азербайджанцев было возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителям власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества, все они были арестованы по решению суда на два месяца. Арестованные нуждаются в эффективной защите, заявили участники видеоконференции, организованной Институтом свободы и безопасности репортеров. Участники протестов не признали своей вины.

Молодой человек по имени Самир доволен наличием сотовой связи в лагере. "Честно говоря, я беспокоился, что здесь не будет сотовой связи, мобильного интернета, все-таки это место оборудовали далеко от населенных пунктов. Но, как оказалась, связь здесь нормальная. Я сразу поставил на телефон азербайджанский номер. У меня денег не было, попросил сделать это товарища по палатке, а потом позвонил брату, и он уже перебросил деньги на банковскую карту этого человека. Наличие связи очень важно было, потому что родные беспокоились за меня, они не знали, попал ли я в группу отправляемых в Азербайджан. Вообще в лагере без Интернета сложно, надо время как-то проводить, да и быть в курсе происходящего в мире", – рассказал Самир.

При этом он сообщил, что родственники не могут посещать обитателей лагеря.

"Общение с посторонними даже при условии соблюдения социальной дистанции не разрешается. Я даже брату сказал, чтобы не приезжал за мной к окончанию карантина. Во-первых, он проживает в Сумгаите, а оттуда выезд запрещен, и надо ходатайствовать о получении разрешения. Во-вторых, пусть лишний раз избегает контактов. Я сам как-нибудь доберусь домой. Главное было пересечь границу, а тут уже разберемся как-нибудь", – добавил молодой человек.

Эльшан Мухтаров после возвращения из Дагестана побывал в карантинном пункте и уже вернулся домой в Масаллинский район на юге Азербайджана.

"Я прибыл в Азербайджан 23 июня. Нас разместили в палаточном лагере МЧС Азербайджана прямо у границы. Условия там были лучше, чем в лагере в Кулларе. В Дагестане в палатках мы жили по 8-10 и более человек. Было очень жарко, питание было некачественным. В карантинном лагере Азербайджана в палатках мы оставались по пять человек, был вентилятор, хоть как-то спасающий от жары. В палатке был деревянный пол. Единственное, что было хуже, чем в Кулларе, это узкие кровати. Кормили в карантинном пункте также хорошо. Нас обслуживали солдаты МЧС, были медработники", – сообщил он.

По его словам, из группы, в составе которой он прибыл в Азербайджан, у нескольких человек выявили коронавирус. "Их сразу отправили в Губинскую больницу. Всех остальных отпустили на шестой день после результатов второго теста. Мы выехали, а на следующий день, как я узнал из СМИ, приехала другая группа", – рассказал Мухаров корреспонденту "Кавказского узла".

Он сказал, что в карантинном пункте в палатках можно разместить не менее 500-600 человек, "а может, и больше".

К 10 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Азербайджане достигло 22 990, за последние сутки выявлено 526 новых случаев заражения. Число жертв COVID-19 достигло 292 за счет восьми новых летальных исходов. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В оперативном штабе при кабинете министров Азербайджана пояснили, что в приеме граждан, прибывающих из других стран, учитываются возможности карантинной инфраструктуры.

"Дело не только в количестве мест для размещения, но и в готовности медперсонала обследовать определенное количество людей, а также в возможностях больниц принять на лечение потенциально зараженных", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель оперштаба.

Точное количество граждан, у которых по возвращении из России был выявлен COVID-19, он назвать не смог, сославшись на то, что "цифры постоянно меняются".

В оперштабе также сообщили, что на следующей неделе из Дагестана планируется привезти еще 250 человек. Данными о том, сколько всего азербайджанцев ожидают возвращения из Дагестана, там не располагают, потому что число прибывающих в лагерь в Кулларе постоянно меняется.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".