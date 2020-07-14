Около 350 азербайджанцев вернулись на родину из лагеря в Кулларе

14 июля 2020, 21:28

Азербайджан принял сегодня на сто человек больше запланированного из числа тех, кто ожидает открытия границы в Дагестане. Дополнительные места были организованы для женщин и детей, сообщил представитель Национальной культурной автономии азербайджанцев в Московской области Афиг Аллахвердиев.

Как писал "Кавказский узел", для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана у поселка Куллар был открыт пункт временного размещения. Первая группа азербайджанцев отправилась на родину 18 мая. Последний раз очередная группа из 250 человек из Куллара прибыла в Азербайджан 7 июля. После их отъезда в палаточном лагере оставалось свыше 500 человек. На 14 июля была запланирована отправка на родину 250 обитателей лагеря.

Сегодня в лагерь в Кулларе подъехали шесть автобусов, которые отвезли 250 человек включенных в список, к границе, сообщил зампредседателя региональной Национальной культурной автономии азербайджанцев в Московской области Афиг Аллахвердиев.

«Чуть позже подъехал еще один автобус, в который сели женщины с детьми. Они не были в списке, но, видимо, решили женщин с детьми также пропустить сегодня. Одного автобуса было мало, и после обеда подъехал еще один», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Афиг Аллахвердиев, уточнив, что в каждый из дополнительных автобусов вмещается около 50 человек.

Национальная культурная автономия азербайджанцев в Московской области оказывала помощь тем, кто не мог пересечь границу, еще до того, как это начало делать государство, отметил Аллахвердиев, добавив, что сам побывал в палаточном лагере на прошлой неделе. Информация о сегодняшней отправке азербайджанцев на родину он получил от проживающих в лагере в Кулларе людей и высокопоставленных чиновников из МВД и МЧС Азербайджана, имена которых не назвал.

В настоящее время, по словам Аллахвердиева, в лагере не осталось женщин с детьми, а также тех, кто испытывает какие-либо проблемы со здоровьем. По имеющимся у него данным, всего открытия границы в Дагестане теперь ожидают около 300 человек.

Обитатели палаточного лагеря в Кулларе жаловались на качество еды, жару и неопределенность с возвращением на родину. 15 июня в лагере прошла акция протеста, которая переросла в столкновения с силовиками. Ранения получили четыре правоохранителя и 10 граждан Азербайджана. 83 участника акции протеста были помещены под арест на 10 суток. Против еще 10 азербайджанцев было возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителям власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества, все они были арестованы по решению суда на два месяца. Арестованные нуждаются в эффективной защите, заявили участники видеоконференции, организованной Институтом свободы и безопасности репортеров. Участники протестов не признали своей вины.

Поток людей, приезжающих к границе, значительно сократился, в основном приезжают те, кто проживал в Дагестане, говорит Аллахвердиев. «Уже практически никого не осталось из тех, кто приехал в лагерь несколько месяцев назад. Они все вернулись на родину», - отметил он.

Высокопоставленные чиновники МВД и МЧС Азербайджана, которые приезжали в лагерь, сообщили, что со следующей недели азербайджанская сторона начнет сворачивать свои палатки, так как таможня может перейти в обычный режим работы, отмечает Аллахвердиев. «Возможно, с конца следующей недели таможня начнет пропускать людей без предварительных списков. На азербайджанской стороне уже развернут палаточный лагерь на 2400 человек. Все пересекающие границу должны будут там находиться некоторое время», - рассказал Аллахвердиев.

12 июля исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев сообщил, что спецкоридор, по которому азербайджанская сторона вывозит своих граждан на родину, открывается каждый вторник. Также, по словам Шихиева, у 47 граждан Азербайджана, которые проживают временно в палаточном лагере, выявлен коронавирус, все они госпитализированы и проходят лечение в Дагестане.

Напомним, граждане Азербайджана, прибывающие из Дагестана, размещаются в карантинном лагере близ пограничного пункта Самур. До конца карантина (7-14 дней – в зависимости от заключения врачей) им запрещено видеться с родными.

К 14 июля в Азербайджане выявлено 543 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 25113, от инфекции скончались 319 человек. В Дагестане на 14 июля общее число инфицированных за все время пандемии составляет 8560 (прирост за последние сутки - 47), умерли 417 человек. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

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