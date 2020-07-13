Коронавирус выявлен у 47 граждан Азербайджана в Кулларе

13 июля 2020, 02:59

Коронавирусная инфекция выявлена у 47 обитателей палаточного лагеря в Кулларе, где в настоящее время проживает 552 гражданина Азербайджана, сообщил и.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев. На этой неделе планируется отправка 250 человек на родину.

Как информировал "Кавказский узел", для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана был открыт пункт временного размещения. Первая группа азербайджанцев отправилась на родину 18 мая. 24 июня в палаточном лагере были развернуты дополнительные места, столовая, медпункт и офис постоянного представителя Азербайджана, начали работу психологи и врачи. Гражданам Азербайджана, прибывшим из Дагестана и размещенным в карантинном лагере близ пограничного пункта Самур до конца карантина им запрещено видеться с родными.

Очередная группа из 250 человек прибыла в Азербайджан 7 июля. Прибывшие были размещены в карантинном пункте, созданном МЧС Азербайджана близ границы в Гусарском районе. По прибытии все граждане прошли медицинский осмотр. В карантинном пункте созданы условия для одновременного размещения в палатках 1200 человек. Прибывшие останутся там на 7-14 дней – в зависимости от заключения врачей. В штабе МЧС Азербайджана заявили, что граждане обеспечены питанием, гигиеническими средствами, постельным бельем.

У 47 граждан Азербайджана, которые проживают временно в палаточном лагере в Дагестане, выявлен коронавирус, сообщает 12 июля "Спутник-Азербайджан" со ссылкой на исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева.

По его словам, в настоящее время в лагере проживают 552 гражданина Азербайджана, но каждый день приезжают и новые люди. Все поступающие проверяются на коронавирус, в случае обнаружения инфекции госпитализируются. Большинство заболевших пошли на поправку. Спецкоридор, по которому азербайджанская сторона вывозит своих граждан на родину, открывается каждый вторник.

На этой неделе планируется возвращение в Азербайджан еще 250 граждан, пишет "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на помощника президента, заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмета Гаджиева.

Из России вернутся 250 граждан Азербайджана, сообщил он и добавил, что планируется возвращение жителей на родину из Грузии, Ирана и Турции.

При этом Гаджиев призвал сограждан по возможности отказаться от поездок за границу. "Эпидемиологическая ситуация в мире непростая, и в любой стане могут быть ужесточены карантинные меры, и граждане Азербайджана будут испытывать трудности с возвращением на родину", - сказал, в частности, он.

12 июля в Азербайджана выявлено 520 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 24 041. От инфекции скончались 306 человек. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".