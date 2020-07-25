Суд потребовал пересмотреть решение об аресте участника протестов в Кулларе

25 июля 2020, 02:58

Верховный суд Дагестана направил на повторное рассмотрение ходатайство следователя о заключении под стражу жителя Азербайджана Эльмара Мехтиева, обвиняемого в насилии во время акции протеста в лагере в Кулларе. Защита настаивала о переводе Мехтиева под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня в лагере в Кулларе прошла акция протеста, которая переросла в столкновения с силовиками. Ранения получили четыре правоохранителя и 10 граждан Азербайджана. 83 участника акции протеста были помещены под арест на 10 суток. Против еще 10 азербайджанцев, в том числе Эльмара Мехтиева, были возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Все они были арестованы по решению суда на два месяца. Участники протестов не признали своей вины. 6 июля стало известно, что адвокат Мурад Велиханов приступил к защите прав трех из десяти арестованных, 8 июля из перевели из изолятора Магарамкентского района в СИЗО Дербента.

Пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, открыт у села Куллар на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана. Постояльцев лагеря отправляют домой группами. 21 июля очередная группа из 250 граждан Азербайджана была отправлена на родину. В эту группу вошли лишь 15 человек из тех, кто давно проживает в палаточном лагере, остальные приехали в лагерь накануне, сообщили в Национальной культурной автономии азербайджанцев. Принципы формирования групп граждан Азербайджана для отправки из Дагестана непрозрачны, а представители властей Азербайджана появляются в лагере лишь накануне отправки, пожаловались обитатели палаточного лагеря близ Куллара.

Рассмотрение апелляционной жалобы на арест Эльмара Мехтиева состоялось 25 июля в Верховном суде Дагестана. Обвиняемый участвовал в процессе по видеосвязи из СИЗО Дербента, передал корреспондент "Кавказского узла".

Перед началом заседания сотрудник изолятора сообщил суду, что обвиняемый не говорит по-русски. В зале присутствовал переводчик. Судья делал паузы после каждого выступления, чтобы переводчик мог передать Мехтиеву, о чем шла речь на заседании.

Адвокат Мурад Велиханов указал, что Магарамкентский районный суд допустил процессуальные ошибки, а также напомнил "о гуманитарных обстоятельствах дела". По словам адвоката, довод суда первой инстанции о том, что у его подзащитного нет постоянного места жительства, не может служить основанием для назначения ареста. "На момент задержания Мехтиев уже несколько дней был зарегистрирован во временном палаточном лагере МЧС, где он ожидал разрешения на въезд в Азербайджан. По уголовно-процессуальному кодексу, временное место проживания приравнивается к постоянному. То есть на тот момент у него было место, где он жил", - пояснил Велиханов.

По его словам, Мехтиев был фактически лишен права на защиту при рассмотрении вопроса о санкции судом первой инстанции. "Несмотря на то, что Мехтиев отрицал свою вину и просил оставить его на свободе, назначенный ему госзащитник в своем выступлении оставил вопрос об избрании меры пресечения на усмотрение суда", - указал адвокат.

По ходатайству Велиханова суд приобщил к материалам дела положительные характеристики, выданные по месту жительства Мехтиева, свидетельство о браке, а также справку о наличии у обвиняемого малолетнего ребенка.

На заседание суда приехал также бывший школьный учитель Мехтиева, который пять лет назад переехал жить в Дербентский район. Он представил в суд письменное согласие на то, что готов поселить Мехтиева в свое жилье, если того переведут под домашний арест. О готовности временно поселить в своем доме Мехтиева заявил и Велиханов, предоставив в суд все необходимые документы на жилье.

С учетом всего этого адвокат попросил отменить постановление о заключении Мехтиева под стражу и назначить ему домашний арест.

Сотрудник прокуратуры выступил против смягчения меры пресечения Мехтиеву. Он заявил, что, оставаясь на свободе, обвиняемый сможет "воспрепятствовать производству по делу". "Препятствий для содержания под стражей судом первой инстанции установлено не было", - сказал он.

Эльмар Мехтиев заявил, что не собирается никуда сбегать, и попросил отпустить его.

Велиханов напомнил, что государственная граница между Россией и Азербайджаном закрыта, а загранпаспорт Мехтиева изъят следователем.

Власти оставили закрытыми государственные границы Азербайджана до 1 августа. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Даже при сильном желании мой доверитель не сможет покинуть страну. Домашний арест и запрет на использование технических средств - это тоже достаточно жесткая мера, которая сможет обеспечить производство по делу. Назначать еще более строгую меру оснований нет", - заявил защитник.

Обвиняемый заявил, что не считает себя виновным. "Моей вины нет. Прошу освободить меня", - сказал он.

В результате суд частично удовлетворил апелляционную жалобу Велиханова, отменив постановление Магарамкентского районного суда об аресте Мехтиева. Суд также направил ходатайство следователя об избрании меры пресечения на повторное рассмотрение в тот же райсуд, но в ином составе. Мехтиева он оставил под арестом до 10 августа.