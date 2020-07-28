Ставрополье стало лидером в СКФО по приросту смертей от COVID-19

28 июля 2020, 12:25

За сутки в Северо-Кавказском федеральном округе зафиксированы пять смертей от коронавируса, три из них пришлись на Ставрополье и две – на Кабардино-Балкарию. Ставропольский край также стал лидером в округе и по числу новых случаев COVID-19.

Как сообщал "Кавказский узел" первое место по приросту смертей от коронавируса среди регионов СКФО 26 июля разделили Ставропольский край и Дагестан. В обоих регионах от COVID-19 за сутки с 25 на 26 июля умерли по три зараженных пациента.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония", к 22 мая с этим диагнозом в республике умерли 820 человек, указала по итогам мониторинга ситуации в республике представитель федерального медцентра Ирина Трагира. Число смертей от коронавируса в Дагестане на ту же дату составляло 65. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

За сутки с 27 на 28 июля в СКФО от коронавируса умерли пять пациентов. Трое – на Ставрополье и двое – в Кабардино-Балкарии, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от COVID-19 в округе за все время эпидемии достигло 849. Из них 442 пришлись на Дагестан, который является лидером по этому показателю среди регионов СКФО. На втором месте расположилось Ставрополье – 148, на третьем Ингушетия – 73. Далее идут Кабардино-Балкария – 68, Северная Осетия – 67, Чечня – 31 и Карачаево-Черкесия – 20, сообщается на сайте.

Половина новых случаев коронавируса в СКФО пришлась на Ставрополье

За сутки в СКФО коронавирус подтвержден у 224 пациентов. Наибольшее число новых случаев COVID-19 пришлось на Ставрополье – 110, на втором месте Дагестан – 40, за сутки по 18 новых заражений зафиксированы в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии, по 15 – в Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Еще восемь пришлись на Чечню, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Общее число случаев COVID-19 за все время эпидемии в округе достигло 37 508. Больше всего зафиксировано в Дагестане – 9143, на втором месте Ставрополье – 7880, на третьем Кабардино-Балкария – 5931. Затем идут Северная Осетия – 4501, Карачаево-Черкесия – 4415, Ингушетия – 3620 и Чечня – 2018, следует из данных Роспотребнадзора.

Дагестан также является лидером по количеству вылечившихся от коронавируса, число выздоровевших пациентов в регионе возросло до 8051, на втором месте Кабардино-Балкария – 5457, на третьем Ставрополье – 5107. После него расположились Северная Осетия – 3955, Карачаево-Черкесия – 3079, Ингушетия – 2860 и Чечня – 1343. Всего в СКФО общее число излечившихся достигло 29 852, сообщил Роспотребнадзор.

На 10.30 мск 28 июля общее количество болеющих коронавирусом в СКФО составило 6807. Больше всего на Ставрополье – 2625, на втором месте Карачаево-Черкесия – 1316, на третьем Ингушетия – 687. Далее идут Дагестан – 650 и Чечня – 644, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Согласно данным Росстата на 1 января 2020 года, самым крупным по численности населения в СКФО является Дагестан (3,11 млн человек), на втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни - 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

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