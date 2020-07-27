Суд отказался приговорить ростовских застройщиков к максимальному сроку

27 июля 2020, 14:13

Ростовский областной суд вопреки требованиям обманутых дольщиков оставил сегодня без изменения приговор Андрею Захаревичу, Олегу Железнову и Ольге Попушенко, осужденным по делу о хищении 240 миллионов рублей. Власти должны организовать публичные слушания закона о поддержке тех, кто купил жилье в самостроях, заявила представитель потерпевших.

Как писал "Кавказский узел", дело Андрея Захаревича, Олега Железнова и Ольги Попушенко, обвиненных в обмане 340 участников долевого строительства в Ростове-на-Дону, рассматривалось с 2017 года. 2 октября 2019 года Кировский райсуд Ростова-на-Дону приговорил Захаревича к 8,5 года колонии, а Железнову и Попушенко дал по пять лет колонии. Дольщики заявили, что не получили ни жилья, ни компенсации ущерба.

Согласно приговору, обвиняемые в 2009-2013 годах похитили 240 миллионов рублей, которые их клиенты вложили в строительство 17 многоэтажек. Кроме того, Захаревич с 2010 года по 2014 год совершил фиктивные сделки по продаже своим родственникам и знакомым трех земельных участков стоимостью не менее 12 миллионов рублей, которые ранее им были приобретены за счет похищенных у дольщиков денег. Всем трем обвиняемым было предъявлено обвинение в мошенничестве, а Захаревичу - еще и в отмывании средств. Максимальная санкция, предусмотренная статьей о мошенничестве, составляет десять лет заключения, по статье об отмывании средств - семь лет лишения свободы.

Апелляции подали в Ростовский областной суд как потерпевшие, так и застройщики. Жалобы рассматривались на трех заседаниях суда. Заседания посещали около 50 обманутых дольщиков, однако в первый раз приставы пропустили в зал только 15 из них, сославшись на необходимость соблюдения социальной дистанции и недостаточные размеры зала. Во второй и третий раз для заседания выделяли конференц-зал, где поместились все пришедшие, передал корреспондент "Кавказского узла".

Осужденные участвовали в заседаниях по видеосвязи с изолятором в Новочеркасске. Они настаивали на оправдательном приговоре, тогда как потерпевшие просили ужесточить наказание застройщикам и обязать их вернуть вложенные в строительство деньги.

Дольщики раскритиковали мягкий приговор

Представительница потерпевших Анастасия Степанова попросила суд удовлетворить все гражданские иски дольщиков, которые суд первой инстанции оставил без рассмотрения, указав на то, что не у всех потерпевших есть деньги на юристов.

Пожилой дольщик Петр Дудошников рассказал суду, что заплатил 500 тысяч рублей за квартиру в Жизненном переулке, 2. "Мне 80 лет, я живу в халабуде, туалет и вода на улице. Они мне <...> испортили жизнь! Верните мне деньги!" - потребовал он.

Дольщица Екатерина Кривошей сообщила, что лично с Андреем Захаревичем заключила договор о покупке квартиры по Инициативной улице, 12, однако дом не был сдан, а деньги ей до сих пор не возвращены. По словам Кривошей, позднее земельный участок под домом был переписан на других лиц и несколько раз перепродан. "За вред и страдания людей они заслуживают максимального наказания по этим статьям! Вор должен сидеть в тюрьме!" - обратилась она к суду.

Потерпевшая Ольга Ястребова рассказала, что в 2010 году она заключила договор с Железновым и Захаревичем, а через два года заключила дополнительное соглашение о выплате неустойки. Застройщик предложил ей перезаключить договор на другую квартиру, пообещав сдачу дома через месяц, однако позднее выяснилось, что эта квартира уже была оформлена на других людей, заявила Ястребова.

Ростовчанка Лилия Воробьева рассказала, что заплатила за квартиру 1 700 000 рублей, но так и не получила ни жилья, ни компенсации. «Нам рассказывали и показывали, в каком раю мы будем жить, обещали беседки на берегу реки Темерник, но мы остались без денег и квартир. Я перенесла пять операций, у меня умер брат, мне испортили жизнь полностью. Пусть вернут мои деньги!" - потребовала она.

На отсутствие компенсаций от застройщика пожаловалась и дольщица Людмила Юхина, купившая в 2009 году квартиру в доме по адресу Тракторная, 48. "За это время моя старшая дочь умерла, мне сделали пять операций. Мне негде жить - живу вместе с младшей дочкой и зятем на съемной квартире", - расплакавшись, сказала потерпевшая.

84-летняя дольщица Зоя Сорокина пожаловалась, что отдала более 700 тысяч рублей лично Андрею Захаревичу, который обещал сдать дом еще в 2014 году. "Как теперь верить закону, который нас якобы защищает? Почему закон против нас?" - обратилась к суду Сорокина.

Участники долевого строительства зачастую не осознают, что фактически инвестируют деньги в строительный бизнес. Жилье, купленное на этапе строительства или до его начала, дешевле, но покупатели квартир в строящихся домах разделяют риски с застройщиком. А таких рисков может быть масса, даже если сам застройщик вполне добросовестный. Подробнее о том, как не стать жертвой обмана, участвуя в долевом строительстве, говорится в материале "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Потерпевшая Алла Ушкалова сообщила, что заключала с Олегом Железновым договор о покупке жилья в доме на улице Леваневского, 37, но потом участок был оформлен на посторонних лиц. "Они (застройщики. - Прим. "Кавказского узла") действовали не по закону, я прошу для них максимального наказания", - попросила судей молодая женщина.

Представитель ряда потерпевших Максим Эдемский отметил, что у осужденных было разрешение на строительство индивидуальных домов, а не многоквартирных. Участки под домами, по словам юриста, были переоформлены на связанных с застройщиками лиц по минимальной цене уже после возбуждения дела. Эдемский считает, что следователь слишком поздно наложил арест на имущество фигурантов дела.

Застройщики требовали полностью оправдать их

Осужденный Олег Железнов возразил, что "все потерпевшие изучали строящиеся объекты, приходили с юристами, а разрешения на строительство были получены". "Половина из построенных домов готовы на 90%, а оставшиеся были не сданы по причине нехватки финансирования, и за все объекты заплачены налоги", - добавил Железнов. Своей вины он не признал. "Денежные средства не похищены, а пущены в дело! Я эти средства не похищал, даже не пользовался ими, не участвовал в мошеннических схемах", - заявил Железнов, попросив судей об оправдательном приговоре.

Ольга Попушенко также заявила, что "не совершала мошеннических действий, которые суд квалифицировал по части 4 статьи 159 УК РФ". "Прошу отменить приговор либо применить ко мне статью 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. — Прим. "Кавказского узла")", - сказала Ольга Попушенко.

Все документы на строительство были "оформлены надлежащим образом", сказал, в свою очередь, Андрей Захаревич. Он также заявил, что "сам просил наложить арест на имущество". "Строительство велось в соответствии с Гражданским и Градостроительным кодексом... Возможно, я являюсь плохим предпринимателем, но не преступником", - подчеркнул Захаревич.

Имеющиеся в деле экспертизы проведены с нарушениями, были нарушены и право обвиняемых на защиту и состязательность сторон, заявил адвокат Андрея Захаревича Евгений Сергеев. Он попросил оправдать своего подзащитного.

Адвокат Олега Железнова Наталья Барбар назвала приговор "незаконным и необоснованным", сославшись, в частности, на то, что застройщиками "проводилось межевание земель, получались разрешения в органах архитектуры и строительства". Она попросила оправдать своего подзащитного.

Адвокат Ольги Попушенко Елизавета Белякова среди прочего указала, что суд первой инстанции оставил гражданские иски потерпевших без рассмотрения. Она попросила отменить приговор и вернуть дело на новое рассмотрение.

При этом прокурор Михаил Миньков заявил, что суд "дал надлежащую оценку, учел все обстоятельства" и вынес справедливое решение. Прокурор попросил оставить без удовлетворения жалобы как застройщиков, так и дольщиков. В итоге коллегия по уголовным делам, состоящая из трех судей, изменила приговор лишь в части уточнения взысканий судебных издержек с застройщиков. Сроки наказания осужденным оставлены прежними.

Дольщики добиваются публичных слушаний закона о самостроях

Представитель объединенной рабочей группы дольщиков Екатерина Кривошей пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что потерпевшие не планируют подавать новую жалобу на приговор застройщикам. "Сейчас мы намерены добиваться публичных слушаний закона о мерах поддержки граждан, купивших жилье в самостроях, который пообещал принять губернатор" - сказала она.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе 2019 года ростовские дольщики провели у здания областного правительства, прокуратуры и районных администраций одиночные пикеты, заявив, что власти проигнорировали их требование принять закон о защите прав владельцев квартир в самостроях.

Кривошей также уточнила, что после вынесения приговора в октябре 2019 года потерпевшие не подавали гражданских исков к застройщикам, надеясь на их удовлетворение в апелляции, но теперь намерены обратиться в суд с требованием компенсаций.