Обманутые дольщики отказались от претензий к главному архитектору Ростова-на-Дону

30 июня 2020, 03:11

Суд признал, что главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин не обязан контролировать строительство домов после выдачи разрешений. Адвокат заявила, что полностью удовлетворена решением суда, оправдавшим Илюгина. Обманутые дольщики, признанные пострадашими по делу, отказались от претензий к главному архитектору областного центра.

Как информировал "Кавказский узел", 29 июня главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин был оправдан по делу о превышении полномочий и халатности с правом на реабилитацию.

Согласно обвинительному заключению, в 2014 году Роман Илюгин после проверки документов согласовал выдачу разрешения на строительство жилого дома застройщику, который впоследствии был осужден за мошенничество на почти пять миллионов рублей. Илюгин, по данным следствия, также выдал разрешение на строительство одноквартирного трехэтажного дома другому застройщику, который построил вместо дома автосервис. Также прокуратура обвиняла чиновника в том, что он в 2011-2017 годах не помешал возведению самостроев по 12 адресам в Ростове-на-Дону. Главный архитектор не признал своей вины.

На оглашение приговора по делу Романа Илюгина в Ворошиловский райсуд Ростова-на-Дону пришли около 20 родственников и друзей обвиняемого, а также пять представителей масс-медиа, передал корреспондент "Кавказского узла". Из-за ограничительных мер в связи с эпидемией в суде были приняты повышенные меры безопасности: в зал суда пропустили только адвокатов Илюгина, его жену и еще двух родственников.

«У нас есть указание от руководства суда не пускать прессу в зал», - сказал журналистам отказавшийся представиться судебный пристав. Он добавил, что в суде еще «карантин», и прессу не пустили в целях соблюдения социальной дистанции в судебном зале.

Оглашение приговора заняло около двух с половиной часов, и закончилось оправданием Илюгина «в связи с отсутствием в действиях архитектора состава преступления по всем инкриминируемым ему статьям, а именно - превышение должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК России) и халатность (ч.1 ст. 293 УК России), сообщила его адвокат по соглашению Екатерина Водяник после заседания. Также суд отменил Илюгину подписку о невыезде.

«Суд оправдал моего подзащитного полностью по всем статьям обвинения, и я считаю, что это единственное законное решение, которые могло быть в этом деле […] суд признаёт право Илюгина на реабилитацию. Сторона защиты полностью довольна решением», - прокомментировала решение суда корреспонденту «Кавказского узла» Водяник, добавив, что ей неизвестно, будет ли прокуратура обжаловать решение суда.

Прокурор в суде требовал для Романа Илюгина четыре года тюрьмы и штраф 100 тысяч рублей, сообщил 29 июня Donnews.ru.

По словам адвоката, суд согласился с позицией защиты о том, что выданные Илюгин разрешения на строительство были законными.

«Суд пришёл к выводу, что разрешения на строительство выданы абсолютно законно, а выявление объектов самовольного строительства и их пресечение не входило в обязанности архитектора», - пояснила адвокат.

Ранее супруга Романа Илюгина Екатерина заявляла, что в деле о халатности речь шла о 64 самостроях. "Чтобы решить вопрос со сносом здания, необходимо подать иск в суд - у архитектора нет на это полномочий. Кроме того, меры принимались: по многим объектам иски поданы, часть находится на рассмотрении в суде, а по большинству уже приняты решения", - заявляла Екатерина Илюгина.

Водяник добавила, что хотя по делу пострадавшими проходят шесть дольщиков, в реальности они пострадали не от действий ее подзащитного, а от недобросовестного застройщика, который уже осужден. Приговором от 29 июня суд согласился с позицией защиты, считает Водяник.

«Пострадавшими по делу проходят шесть человек, которые пришли в суд, и сказали, что у нас никаких претензий к Илюгину нет, что деньги брал застройщик, а застройщик сидит в тюрьме. Ходатайства о компенсационных выплатах они также не заявляли, гражданские иски к Илюгину не подавали. Это следователь их привлек, людей признали потерпевшими без их особого желания», - уточнила адвокат.

Водяник также отметила, что застройщик начал строить дом, но после того, как было принято решение суда о его сносе, дом снесли, «при этом дольщикам деньги выплачены не были, несмотря на то, что многие из них выиграли суды и имеют исполнительные листы».

Роман Илюгин был задержан 14 февраля 2019 года. Через полгода его перевели под домашний арест, а 3 февраля 2020 года освободили под подписку о невыезде. После этого Илюгин взял отпуск, а в марте вышел на работу.

Точечная застройка уничтожает исторический центр Ростова-на-Дону

Ситуация с точечной застройкой в Ростове-на-Дону привела к тому, что опасность, в частности, нависла над исторической частью города, считает активист Леонид Санкин.

«Точечная застройка уничтожает исторический центр. Примеры - это Парк строителей, где возник несколько лет назад ЖК. В Ленинском и Кировском районах (Ростова-на-Дону) сносят исторические купеческие особняки на улицах Серафимовича, Социалистической, Пушкинской: уничтожен дом на улице Шаумяна, где родилась великая балерина Фея Балабина, уничтожается дом, где жил вирусолог Дмитрий Иосифович Ивановский на улице Социалистической, грязелечебница Рыдзюна, которую посещал Чехов, и другие дома, многие из которых являются памятниками культуры», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» активист.

По его мнению, чтобы прекратить уничтожение исторического центра города и повлиять на власть в этом вопросе, «необходимо помимо правозащитной деятельности идти в гордуму, влиять на формирование бюджета, на выборы сити-менеджера и формирование администрации города», которая, по словам Санкина, «работала бы на ростовчан, а не на приближенные к власти строительные компании».

Статус памятника культуры «не спасает» исторические здания от разрушений, ранее заявил председатель ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин, комментировавший снос исторического здания лицея №20. «Признание здания памятником — это не панацея. У нас Парамоновские склады (комплекс складских помещений, расположенный на берегу Дона,в конце XIX века он использовался для хранения зерна, памятник архитектуры федерального значения) активно разрушать стали ровно после того, как их признали памятником федерального значения. Есть масса зданий, которые имеют статус памятника, но они постепенно разрушаются и исчезают", - пояснил Кожин.

Отметим, что ранее в июне власти Ростова-на-Дону проигнорировали требования местных жителей, которые опубликовали в интернете две петиции с призывом прекратить снос одного из образовательных учреждений в городе в стиле сталинского ампира. Строительство нового здания лицея №20 позволит разгрузить другие школы, сообщили в райадминистрации.

"Кавказский узел" подготовил материал "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в котором собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.