Ростовские дольщики. 4 июля 2020 г. Фото Ирины Власовой для "Кавказского узла"

04 июля 2020, 20:01

Ростовчане потребовали публичных слушаний закона о поддержке дольщиков

Более 70 дольщиков отправили письма губернатору Ростовской области с просьбой провести публичные слушания закона о мерах поддержки граждан, купивших жилье в самостроях, до его принятия.

Как писал "Кавказский узел", обманутые дольщики неоднократно проводили акции протеста в Ростове-на-Дону. Так, с 22 по 24 мая ростовские участники онлайн-акции обманутых дольщиков потребовали от федеральных властей легализовать самострои, в которых они купили квартиры, или обеспечить им компенсации.

Представители объединенной рабочей группы дольщиков и пайщиков Ростовской области сегодня направили письма губернатору Ростовской области с требованием провести публичные слушания перед принятием закона о мерах поддержки граждан, пострадавших в результате самовольного строительства. О том, что такой закон планируется принять, глава региона заявил 29 июня на заседании совета при полномочном представителе президента России в Южном федеральном округе Владимире Устинове, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" координатор рабочей группы дольщиков Ирина Власова.

29 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании совета при полномочном представителе президента России в ЮФО сообщил, что в этом году будет принято решение по поддержке граждан, пострадавших в результате самовольного строительства. Он отметил, что проект соответствующего областного закона разрабатывается. "Рассматривается вариант, чтобы работать с этими людьми так же, как и с дольщиками: чтобы они могли получать жилье в наших новых микрорайонах по квоте муниципального образования. По нашим расчетам, в 2021 году у нас появится новый механизм обеспечения этих людей жильем", - приведены слова Голубева в публикации на сайте правительства Ростовской области.

Письма главе региона отправили более 70 человек. Авторы обращений собрались у отделения Почты России, чтобы коллективно отправить их губернатору, сообщила Ирина Власова.

В письмах дольщики попросили главу региона в июле провести публичные слушания с дольщиками, представителями парламентских партий, прокуратуры, глав министерств и ведомств, "чтобы были услышаны проблемы граждан, их пожелания и их мнения". "Также просим Вас решить вопрос о выделении денежных средств для проведения инструментального обследования жилых домов и домов с высокой степенью готовности. Считаем, что только при тесном взаимодействии властей и объединенной рабочей группы мы сможем добиться самых оптимальных результатов," - говорится в одном из писем, которое Ирина Власова передала "Кавказскому узлу".

Ирина Власова напомнила, что в 2019 году дольщики предлагали властям принять законопроект, который защитил бы их права. "Мы не можем сказать, тот ли это законопроект, который мы предлагали в прошлом году, ведь его так и не рассмотрели, он год провалялся в Законодательном собрании. Мы просим: "покажите нам текст закона", но никто ничего не знает", - сказала координатор рабочей группы дольщиков.

По ее данным, в Ростовской области 175 самостроев и более 4500 пострадавших семей.

На сайте правительства Ростовской области сегодня к 20.00 мск нет информации относительно требований дольщиков.

"Кавказский узел" собрал советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Примечание:

"Обманутые дольщики отказались от претензий к главному архитектору Ростова-на-Дону", "Волгоградские дольщики попросили Сбербанк об уступках", "Власти пообещали обманутым дольщикам сдать три дома до конца года".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

04 июля 2020, 22:52

  • Жители Чечни раскритиковали назначение родственника Кадырова секретарем Совбеза

    Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил на должность секретаря Совета безопасности республики своего родственника Хас-Магомеда Кадырова, занимавшего должность мэра города Аргун. Глава республики продолжает укреплять власть, назначая своих родственников и односельчан на руководящие должности, несмотря на их возраст и управленческие способности, указали пользователи Instagram и жители Чечни.

04 июля 2020, 22:32

04 июля 2020, 21:35

04 июля 2020, 21:00

04 июля 2020, 19:36

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи