Волгоградские дольщики приостановили голодовку после обещаний возобновить стройку

20 июля 2020, 12:58

Обманутые дольщики волгоградских ЖК "Адмиралтейский" и "Династия" приостановили начатую сегодня акцию протеста после встречи с представителями властей, пообещавшими достроить дома до конца 2020 года.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля несколько десятков дольщиков ЖК "Адмиралтейский" на акции протеста пригрозили начать 20 июля бессрочную голодовку вместе с дольщиками ЖК "Династия". Для голодовки они сняли квартиру на улице Пролетарской, где можно разместить шесть голодающих. Дольщики потребовали возобновить строительство не позднее 1 августа, обозначить сроки сдачи домов в эксплуатацию и предоставить им дорожную карту работ.

В декабре 2019 года обманутые дольщики волгоградских ЖК "Династия" и "Адмиралтейский" заявили на митинге, что не верят обещаниям властей достроить их дома во втором квартале 2020 года, поскольку работы на объектах не ведутся. 22 июня, когда их опасения подтвердились, они направили в Генпрокуратуру жалобу на бездействие властей. Под обращением подписались более 300 человек.

Сегодня в 11.00 мск три дольщика ЖК «Адмиралтейский» и дольщица ЖК «Династия» начали голодовку в съемной квартире, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» дольщица ЖК «Династия» Марина Тесленко.

Однако, по ее словам, дольщики прекратили акцию протеста после обещания чиновников приступить к строительству домов с 15 августа. "К началу голодовки к дому подъехал замгубернатора Владимир Марченко, гендиректор компании-застройщика ООО "Пересвет-Юг" Алексей Цуканов, прокурор Красноармейского района, начальник юротдела Госстройнадзора Олейников. Нас убедили, что 15 августа [застройщик] выходит на наши стройки и будет делать работы, которые зимой нельзя делать – благоустройство, крышу. Но суды и банкротства будут идти параллельно. В этом году нам обещали сдать два дома – один в ЖК «Адмиралтейский» и один ЖК «Династия», а второй дом ЖК «Адмиралтейский» перенесут на первый квартал 2021 года. Мы спустились из квартиры, к дому подошло очень много дольщиков – человек 150-200. Марченко и Цуканов дали людям честное слово, что 15 августа строители заходят на наши стройки. Если 15 августа никого не будет, мы выйдем на голодовку", - рассказала Тесленко.

Два недостроенных 20-этажных дома ЖК "Адмиралтейский в Красноармейском районе Волгограда должны были сдать еще в 2015 году. Против застройщика возбуждено уголовное дело. В Арбитражном суде Волгоградской области рассматривается заявление "Инвестторгбанка", который кредитовал застройщика и теперь пытается вернуть вложенные средства. Дольщики считают, что кредитор может отобрать их квартиры в недостроенных домах. Ранее дольщики волгоградских ЖК "Чайка-2", "Адмиралтейский" и "Династия", связанных с одним застройщиком, неоднократно проводили совместные акции протеста.

Прокуратура решила организовать "горячую линию" для дольщиков проблемных ЖК

По словам Тесленко, дольщики «Династии» и «Адмиралтейского» 18 июля приняли участие в заседании прокуратуры области по своему вопросу. "Было много дольщиков. Вела совещание и.о. прокурора Светлана Чиженькова, была председатель комитета облдумы [Валентина] Гречина, глава Волгограда [Виталий] Лихачев, Марченко, Цуканов, весь Госстройнадзор, прокурор города и его зам, и прокуроры двух районов – Ворошиловского и Красноармейского с замами. Разговор был ни о чем, нет конкретики – даты начала строительства называли разные", - посетовала дольщица.

18 июля в прокуратуре области прошло внеочередное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере строительства многоквартирных домов, пояснила корреспонденту «Кавказского узла» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По ее словам, на заседании обсуждали вопросы достройки двух ЖК, а дольщиков проинформировали об алгоритме достройки объектов. 22 мая между администрацией области и Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства подписано соглашение о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в фонд из бюджета области для достройки пяти проблемных многоквартирных домов, в том числе жилых комплексов «Адмиралтейский» и «Династия». Сегодня ожидается прибытие в Волгоград экспертной комиссии фонда, которая оценит строительную готовность объектов и определит необходимое финансирование, рассказала представитель прокуратуры.

"Результаты работы комиссии будут вынесены на рассмотрение Наблюдательным советом фонда. По завершении этих процедур к достройке жилищных комплексов незамедлительно приступит застройщик, имеющий все необходимые ресурсы для завершения строительства многоквартирных домов в течение 3-6 месяцев. Руководителям органов власти и территориальным прокурорам поручено не снижать активность контроля за ходом завершения строительства многоквартирных домов, организовать «горячую линию» для граждан – участников долевого строительства жилых комплексов «Адмиралтейский» и «Династия». Прокурорам Красноармейского и Ворошиловского районов Волгограда поручено продолжить работу временных приемных по оказанию правовой помощи участникам долевого строительства данных жилых комплексов. Инспекции госстройнадзора области поручено незамедлительно актуализировать «дорожные карты» по завершению строительства жилых комплексов «Адмиралтейский» и «Династия». Кроме того, в настоящее время на завершающей стадии расследования находится уголовное дело в отношении застройщика, действия которого повлекли нарушения прав граждан - участников долевого строительства. В ближайшее время оно будет направлено в суд", - рассказала Оксана Черединина.

Волгоградский адвокат по защите прав дольщиков Сергей Жигачев сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что в этом году у него не появилось новых клиентов из числа обманутых дольщиков. Он предположил, что это связано с поправками в 214-ФЗ «О долевом строительстве».

Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части усиления защиты прав участников строительства)" был принят Госдумой 7 июля, а 8 июля - Советом Федерации и в тот же день направлен президенту России, следует из публикации на сайте Госдумы.

"После введения поправок дольщикам стало безопаснее приобретать недвижимость на стадии строительства. Раньше дольщики приобретали квартиры на свой страх и риск, после изменения законодательства у меня и коллег стало гораздо меньше клиентов по долевому строительству, мы сейчас судимся по старым клиентам. Думаю, новых клиентов и не будет, потому что условия заключения договоров полностью изменились – денежные средства застройщик у дольщиков больше не забирает, а строит за счет собственных или за счет привлечения заемных средств от банков", - пояснил юрист.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, "Кавказский узел" привел в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".