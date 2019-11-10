Митинг дольщиков. Волгоград, 10 ноября 2019 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".

10 ноября 2019, 13:01

Волгоградские дольщики пригрозили властям голодовкой

Чиновники не выполнили обещание достроить жилые комплексы в Волгограде и вновь сдвинули срок окончания строительства, заявили сегодня на митинге обманутые дольщики. Они пообещали начать голодовку, если их требования не будут услышаны.

Дольщики назвали себя "Бездомным полком Волгограда". Волгоград, 10 ноября 2019 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".Как писал "Кавказский узел", дольщики трех волгоградских ЖК "Чайка-2", "Адмиралтейский" и "Династия", связанных с одним застройщиком, неоднократно проводили акции протеста. В начале апреля гендиректор застройщика на встрече с дольщиками заявил, что найдена компания, готовая завершить возведение ЖК "Адмиралтейский". Около 80 дольщиков выразили недовольство отсутствием реальных результатов встречи и заявили, что живут на съемных квартирах, так и не получив присужденные им неустойки.

Два недостроенных 20-этажных дома ЖК "Адмиралтейский" в Красноармейском районе Волгограда должны были сдать еще в 2015 году, как и дом ЖК "Династия" в Ворошиловском районе города. В строительстве ЖК "Династия" и "Адмиралтейский" участвовал Волгоградский завод железобетонных изделий (ЗЖБИК), против застройщика возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями с тяжелыми последствиями.

На двухчасовой митинг, который прошел сегодня на площади Металлургов в Волгограде, пришли, по данным организаторов, 150 человек. Люди стояли с плакатами "Бездомный полк города-героя", "ЖК «Династия» 5 лет у администрации «на контроле», второй срок губернатор «решает»", "Чиновники в телевизоре, а люди на улице" и другими, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Власти уже пять раз переносили сроки сдачи домов, напомнили дольщики. Волгоград, 10 ноября 2019 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"."Мы требуем от администрации, стройнадзора, в конце концов, от государства, чтобы они повернулись лицом к людям. Дом строим с 2014 года, сдать должны были в 2015-м, квартир все нет. Многие у нас уже ипотеки повыплатили. [Губернатор Андрей] Бочаров приходил к нам на стройку и обещал сдать дом в 2017 году. Потом обещали в 2018-м, потом в 2019-м, потом во втором квартале 2020 года, а теперь уже в 4-м квартале 2020 года. Каждый раз нам называют новые даты. В августе мы были на совещании в инспекции Госстройнадзора, нас было трое, [замглавы ведомства] Роман Касьянов сказал нам, что с 11 сентября приступят к строительству. Никакая стройка до сих пор не ведется", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница митинга Наталья Рогожина.

Участницы митинга дольщиков. Волгоград, 10 ноября 2019 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".Эту информацию подтвердил дольщик ЖК "Адмиралтейский" Максим Ванеев. "11 сентября по соглашению администрации с новым застройщиком выйдут полномасштабные бригады на стройку, все закипит и зашевелится - это было нам обещано на собрании в Госстройнадзоре в августе, нам показали допсоглашение. Но до сих пор строительство не возобновилось, работает один фасадчик на два дома. В мою квартиру вложена ипотека, материнский капитал, накопления, заемные средства. У меня двое детей, мы ютимся с родителями. Тяжело и финансово, и морально", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" дольщик.

Дольщики ждут своих домов почти пять лет. Волгоград, 10 ноября 2019 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"."На заборе стройки повесили новую табличку - что наш дом сдадут в 4-м квартале 2020 года, - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" дольщица ЖК "Династия" Лариса Александровна. – Летом нам сказали, что будет параллельно идти банкротство застройщика и строительство дома. А суды постоянно откладываются, и на стройке тоже тишина. Я продала дом в Калужской области и вложила в квартиру. Живу с семьей, но хотелось бы отдохнуть уже. Я только вышла из кардиологии – был сердечный приступ из-за постоянных переживаний".

Дольщики призвали властей исправить ситуацию с недостроями.Участницы митинга дольщиков. Волгоград, 10 ноября 2019 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".Дольщица Надежда Елфимова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что ее 32-летний сын приобрел квартиру в ипотеку. "Четыре года уже платит за воздух, выплатил 700 тысяч. Подавал в суд на застройщика, его душевные страдания, то есть моральный ущерб, судья оценила в 1000 рублей. Молодая семья рассталась из-за ипотеки и съема жилья", - сказала участница митинга.

Выступающие на митинге заявили, что будут проводить акции протеста ежемесячно, и планируют снова поехать в Москву и начать голодовку. В резолюции митинга дольщики потребовали провести служебную проверку соответствия занимаемой должности руководства региональной инспекции Госстсройнадзора, до 20 ноября вывести на объекты строительные бригады и до 31 марта 2020 года завершить строительство домов.

Губернатор обязан выполнить обещание о сдаче домов, настаивают дольщики. Волгоград, 10 ноября 2019 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".Резолюцию митинга дольщики решили направить Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, Андрею Бочарову, а также в Минстрой и Генпрокуратуру.

На сайте администрации Волгоградской области 11 июля сообщалось, что жилищные комплексы "Династия" и "Адмиралтейский" в Волгограде будут достраивать новые застройщики и инвесторы, и около 480 обманутых дольщиков смогут стать новоселами.

"20-этажный ЖК «Династия» в Ворошиловском районе и два 21-этажных здания ЖК «Адмиралтейский» в Красноармейском районе Волгограда достроит ООО «СЗ «Валенсия», которая входит в группу «Крайс». Компания известна на рынке более 20 лет и реализует проекты как на территории России, так и за рубежом. После завершения необходимых юридических процедур новый технический заказчик выведет на объекты специалистов и технику. Завершение работ и передача квартир гражданам по условиям соглашения намечены на 2020 год", - говорится в публикации.

Плакат участников митинга. Волгоград, 10 ноября 2019 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".17 июля администрация области сообщила на своем сайте, что "по условиям соглашения ООО "СЗ Валенсия" в течение 1 месяца с момента подписания соглашения заключает с ООО "Стройснаб" и ООО "Строй-Сити" договоры о выполнении функций технического заказчика и в течении еще 1 месяца возобновляет работы на объектах".

Обязанности власти помогать дольщикам и решать их проблемы в законах не прописаны, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Юрий Бенгардт. "Но исходя из функций государства, предполагается, что они должны решать такого рода проблемы. Дольщики вложили свои сбережения в строительство... С 1 июля 2019 года предполагается, что банк обеспечивает строительство, поэтому если застройщик будет испытывать проблемы, банк будет финансировать дальнейшее строительство или возвращать деньги. Долевое строительство станет дороже, но это хоть какая-то защита дольщиков", - рассказал юрист.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны на "Кавказском узле" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Примечание:

"Обманутые дольщики подписались под банкротством застройщика ЖК "Адмиралтейский" в Волгограде", "Пикеты волгоградских дольщиков в Москве привлекли внимание чиновников", "Обещания застройщика возмутили дольщиков волгоградского ЖК".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

10 ноября 2019, 16:07

10 ноября 2019, 14:58

10 ноября 2019, 14:00

10 ноября 2019, 11:50

10 ноября 2019, 10:51

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости


Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи