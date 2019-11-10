Волгоградские дольщики пригрозили властям голодовкой

10 ноября 2019, 13:01

Чиновники не выполнили обещание достроить жилые комплексы в Волгограде и вновь сдвинули срок окончания строительства, заявили сегодня на митинге обманутые дольщики. Они пообещали начать голодовку, если их требования не будут услышаны.

Как писал "Кавказский узел", дольщики трех волгоградских ЖК "Чайка-2", "Адмиралтейский" и "Династия", связанных с одним застройщиком, неоднократно проводили акции протеста. В начале апреля гендиректор застройщика на встрече с дольщиками заявил, что найдена компания, готовая завершить возведение ЖК "Адмиралтейский". Около 80 дольщиков выразили недовольство отсутствием реальных результатов встречи и заявили, что живут на съемных квартирах, так и не получив присужденные им неустойки.

Два недостроенных 20-этажных дома ЖК "Адмиралтейский" в Красноармейском районе Волгограда должны были сдать еще в 2015 году, как и дом ЖК "Династия" в Ворошиловском районе города. В строительстве ЖК "Династия" и "Адмиралтейский" участвовал Волгоградский завод железобетонных изделий (ЗЖБИК), против застройщика возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями с тяжелыми последствиями.

На двухчасовой митинг, который прошел сегодня на площади Металлургов в Волгограде, пришли, по данным организаторов, 150 человек. Люди стояли с плакатами "Бездомный полк города-героя", "ЖК «Династия» 5 лет у администрации «на контроле», второй срок губернатор «решает»", "Чиновники в телевизоре, а люди на улице" и другими, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

"Мы требуем от администрации, стройнадзора, в конце концов, от государства, чтобы они повернулись лицом к людям. Дом строим с 2014 года, сдать должны были в 2015-м, квартир все нет. Многие у нас уже ипотеки повыплатили. [Губернатор Андрей] Бочаров приходил к нам на стройку и обещал сдать дом в 2017 году. Потом обещали в 2018-м, потом в 2019-м, потом во втором квартале 2020 года, а теперь уже в 4-м квартале 2020 года. Каждый раз нам называют новые даты. В августе мы были на совещании в инспекции Госстройнадзора, нас было трое, [замглавы ведомства] Роман Касьянов сказал нам, что с 11 сентября приступят к строительству. Никакая стройка до сих пор не ведется", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница митинга Наталья Рогожина.

Эту информацию подтвердил дольщик ЖК "Адмиралтейский" Максим Ванеев. "11 сентября по соглашению администрации с новым застройщиком выйдут полномасштабные бригады на стройку, все закипит и зашевелится - это было нам обещано на собрании в Госстройнадзоре в августе, нам показали допсоглашение. Но до сих пор строительство не возобновилось, работает один фасадчик на два дома. В мою квартиру вложена ипотека, материнский капитал, накопления, заемные средства. У меня двое детей, мы ютимся с родителями. Тяжело и финансово, и морально", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" дольщик.

"На заборе стройки повесили новую табличку - что наш дом сдадут в 4-м квартале 2020 года, - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" дольщица ЖК "Династия" Лариса Александровна. – Летом нам сказали, что будет параллельно идти банкротство застройщика и строительство дома. А суды постоянно откладываются, и на стройке тоже тишина. Я продала дом в Калужской области и вложила в квартиру. Живу с семьей, но хотелось бы отдохнуть уже. Я только вышла из кардиологии – был сердечный приступ из-за постоянных переживаний".

Дольщица Надежда Елфимова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что ее 32-летний сын приобрел квартиру в ипотеку. "Четыре года уже платит за воздух, выплатил 700 тысяч. Подавал в суд на застройщика, его душевные страдания, то есть моральный ущерб, судья оценила в 1000 рублей. Молодая семья рассталась из-за ипотеки и съема жилья", - сказала участница митинга.

Выступающие на митинге заявили, что будут проводить акции протеста ежемесячно, и планируют снова поехать в Москву и начать голодовку. В резолюции митинга дольщики потребовали провести служебную проверку соответствия занимаемой должности руководства региональной инспекции Госстсройнадзора, до 20 ноября вывести на объекты строительные бригады и до 31 марта 2020 года завершить строительство домов.

Резолюцию митинга дольщики решили направить Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, Андрею Бочарову, а также в Минстрой и Генпрокуратуру.

На сайте администрации Волгоградской области 11 июля сообщалось, что жилищные комплексы "Династия" и "Адмиралтейский" в Волгограде будут достраивать новые застройщики и инвесторы, и около 480 обманутых дольщиков смогут стать новоселами.

"20-этажный ЖК «Династия» в Ворошиловском районе и два 21-этажных здания ЖК «Адмиралтейский» в Красноармейском районе Волгограда достроит ООО «СЗ «Валенсия», которая входит в группу «Крайс». Компания известна на рынке более 20 лет и реализует проекты как на территории России, так и за рубежом. После завершения необходимых юридических процедур новый технический заказчик выведет на объекты специалистов и технику. Завершение работ и передача квартир гражданам по условиям соглашения намечены на 2020 год", - говорится в публикации.

17 июля администрация области сообщила на своем сайте, что "по условиям соглашения ООО "СЗ Валенсия" в течение 1 месяца с момента подписания соглашения заключает с ООО "Стройснаб" и ООО "Строй-Сити" договоры о выполнении функций технического заказчика и в течении еще 1 месяца возобновляет работы на объектах".

Обязанности власти помогать дольщикам и решать их проблемы в законах не прописаны, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Юрий Бенгардт. "Но исходя из функций государства, предполагается, что они должны решать такого рода проблемы. Дольщики вложили свои сбережения в строительство... С 1 июля 2019 года предполагается, что банк обеспечивает строительство, поэтому если застройщик будет испытывать проблемы, банк будет финансировать дальнейшее строительство или возвращать деньги. Долевое строительство станет дороже, но это хоть какая-то защита дольщиков", - рассказал юрист.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны на "Кавказском узле" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".