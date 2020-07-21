Валерий Карданов. Фото: пресс-служба Кабардино-Балкарской топливной компании, http://www.kbtk.ru

21 июля 2020, 22:36

Суд отказался смягчить меру пресечения Валерию Карданову

Нальчикский городской суд отказал в замене домашнего ареста на подписку о невыезде либо на запрет определенных действий бывшему главе Кабардино-Балкарской топливной компании Валерию Карданову. Защита заявила, что обжалует это решение.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший глава Кабардино-Балкарской топливной компании Валерий Карданов был арестован по обвинениям в мошенничестве, присвоении или растрате имущества и подделке документов. 5 февраля суд постановил перевести его под домашний арест. 4 марта суд продлил Карданову меру пресечения до 11 июня, при этом смягчив условия домашнего ареста.

Следствие полагает, что Валерий Карданов, возглавляя Кабардино-Балкарскую топливную компанию "Роснефть", перевел на счета подконтрольных ему фирм-однодневок 45 миллионов рублей, а незадолго до увольнения оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". Обвинения предъявлены по статьям о мошенничестве, присвоении имущества и подделке документов. Своей вины Карданов не признает. Бухгалтерских документов, которые свидетельствовали бы о многомиллионной недостаче, нет, а база "Баксан" всегда оставалась в пользовании КБТК, утверждает защита. Показания свидетелей обвинения не доказывают виновность Карданова, дело имеет заказной характер, считает адвокат.

Суд отказал защите в удовлетворении ходатайства о замене домашнего ареста Карданову на подписку о невыезде, либо на наложение запрета на определенные действия, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мурат Березгов. По его словам, суд не мотивировал никакими объективными доводами свое решение. "Мы не согласны с принятым решением и намерены его обжаловать", - сказал адвокат.

Сторона обвинения уже закончила представлять доказательства, допрошены все свидетели обвинения, теперь доказательства представляет сторона защиты, рассказал Березгов.

По его словам, следующее заседание назначено на 3 сентября, на нем сторона защиты продолжит представлять доказательства.

Напомним, свои ходатайства в суд с просьбой смягчить Карданову меру пресечения в декабре 2019 года  направили 25 общественных организаций из Кабардино-Балкарии и соседних республик, а также известные в республике и за ее пределами люди. Они попросили заменить меру пресечения Карданову на другую, более мягкую, объективно рассматривать дело, а также поручились за него.

Примечание:

"В деле Карданова обозначилась политическая подоплека", "Суд в Кабардино-Балкарии поддержал продление ареста Карданову", "Родственники Карданова отменили митинг в Нальчике после смягчения ему меры пресечения".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

21 июля 2020, 23:59

  • Анапчане назвали основные упущения в работе ушедшего в отставку мэра

    Бывший мэр Анапы Юрий Поляков не смог справится с коррупцией среди чиновников, остановить бесконтрольную застройку прибрежной зоны и решить коммунальные проблемы, заявили опрошенные «Кавказским узлом» горожане. Критика мэра города со стороны губернатора является признанием собственных кадровых ошибок, считает эколог Евгений Витишко. Выражение недовольства работой нижестоящих чиновников является частью предвыборной кампании главы региона, уверен главред телепрограммы «Советская Кубань» Вячеслав Потапов.

21 июля 2020, 23:36

21 июля 2020, 23:25

  • Жители Азербайджана сообщили о пустующих местах в карантинном лагере

    Карантинный лагерь в Азербайджане, где разместили прибывших из Дагестана граждан, заполнен примерно на треть, рассказали постояльцы. Число людей, которых может принять азербайджанская сторона, зависит от возможностей карантинных пунктов и количества свободных мест в больницах, сообщил сотрудник оперштаба.

21 июля 2020, 22:32

21 июля 2020, 22:26

  • Активисты Дагестана призвали Васильева отправить в отставку главу Минздрава

    Представители Координационного совета НКО Дагестана сочли неудовлетворительной работу регионального Минздрава в период эпидемии, поэтому намерены обратиться к главе республики с просьбой отставки министра здравоохранения. В республике не хватало лекарств, врачи не были обеспечены средствами защиты, а мест для больных COVID-19 в больницах насчитывалось меньше заявленных, заявили активисты.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи