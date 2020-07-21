Суд отказался смягчить меру пресечения Валерию Карданову

21 июля 2020, 22:36

Нальчикский городской суд отказал в замене домашнего ареста на подписку о невыезде либо на запрет определенных действий бывшему главе Кабардино-Балкарской топливной компании Валерию Карданову. Защита заявила, что обжалует это решение.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший глава Кабардино-Балкарской топливной компании Валерий Карданов был арестован по обвинениям в мошенничестве, присвоении или растрате имущества и подделке документов. 5 февраля суд постановил перевести его под домашний арест. 4 марта суд продлил Карданову меру пресечения до 11 июня, при этом смягчив условия домашнего ареста.

Следствие полагает, что Валерий Карданов, возглавляя Кабардино-Балкарскую топливную компанию "Роснефть", перевел на счета подконтрольных ему фирм-однодневок 45 миллионов рублей, а незадолго до увольнения оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". Обвинения предъявлены по статьям о мошенничестве, присвоении имущества и подделке документов. Своей вины Карданов не признает. Бухгалтерских документов, которые свидетельствовали бы о многомиллионной недостаче, нет, а база "Баксан" всегда оставалась в пользовании КБТК, утверждает защита. Показания свидетелей обвинения не доказывают виновность Карданова, дело имеет заказной характер, считает адвокат.

Суд отказал защите в удовлетворении ходатайства о замене домашнего ареста Карданову на подписку о невыезде, либо на наложение запрета на определенные действия, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мурат Березгов. По его словам, суд не мотивировал никакими объективными доводами свое решение. "Мы не согласны с принятым решением и намерены его обжаловать", - сказал адвокат.

Сторона обвинения уже закончила представлять доказательства, допрошены все свидетели обвинения, теперь доказательства представляет сторона защиты, рассказал Березгов.

По его словам, следующее заседание назначено на 3 сентября, на нем сторона защиты продолжит представлять доказательства.