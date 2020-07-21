Жители Губдена посчитали проверки силовиков актом давления

21 июля 2020, 01:54

В ходе рейдов силовиков в Губдене никто задержан не был, однако сами обходы дворов стали актом давления на сельчан, заявили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Как писал "Кавказский узел", о проверках силовиков в домах жителей села Губден Карабудахкентского района, куда 16 июля прибыли военные и ОМОН, сообщил дагестанский политолог и журналист Руслан Курбанов. "По всему селу ходят, заходят в дома, проводят досмотры и проверки. Есть версия, что за противостояние жителей Губдена с силовиками в Манасе примерно месяц назад", - написал он. Рейды силовиков подтвердили и жители Губдена, которые рассказали, что правоохранители проводят обходы дворов и записывают личные данные каждого жителя.

9 июня жители Карабудахкентского района собрались на федеральной трассе "Кавказ" у поселка Манас после того, как полицейские с применением силы задержали двух жителей села Гурбуки. По данным МВД, один из задержанных, пожилой мужчина, находясь за рулем машины, ответил грубостью на просьбу полицейского показать документы, чем спровоцировал конфликт. Задержанные были отпущены после того, как суд оштрафовал их за нарушение режима самоизоляции. Сотрудники полиции извинились за грубое обращение с задержанными, сообщил глава сельской администрации.

Жители села Губден рассказали 20 июля корреспонденту "Кавказского узла" о неоднократных проверках силовиками.

По словам Абдурахмана, силовики начали обход дворов в восемь утра и продолжали его до послеобеденного времени следующего дня. При этом, сообщил он, у жителей Губдена претензий к пришедшим силовикам нет, но они возмущены самим фактом проверок.

«Против них сказать я ничего не могу. Они вели себя нормально и корректно», - отметил житель села. При этом он заявил, что конкретных претензий не предъявляли. "Главное - побеспокоить. Вот такая, по-моему, цель была", - добавил Абдурахман.

Он также сообщил, что обход силовики проводили с привлечением большого количества людей и единиц техники. По его словам, силовики приехали в село на нескольких военных "Уралах" и патрульных машинах. «Патрульных машин было семь-восемь, пять-шесть "Уралов" стояло. Бронетранспортер стоял. Люди в камуфляже с пулеметами стояли почему-то», - рассказал местный житель.

Он также добавил, что в ходе рейда не был задержан ни один житель села, а мероприятие назвал актом психологического давления.

Аналогичного мнения придерживает и житель Губдена Абдул, который считает обходы попыткой запугать людей. Он также связал их с событиями в Манасе Карабудахкентского района.

При этом Абдул отметил, что это уже вторая проверка, первая прошла спустя неделю после произошедшего инцидента. «Они будут проверять. Не оставят они нас в покое», - уверен сельчанин.

По словам мужчины, силовики вели себя максимально корректно и не допускали грубостей по отношению к сельчанам, задержанных по результатам рейда не было.

Житель Губдена Ибрагим считает, что с помощью таких проверок невозможно оказать давление на сельчан. При этом он не считает, что нынешние проверки и события в Манасе являются звеньями одной цепи. Он также отметил, что проверки проводились не только в Губдене, но и в других селах Карабудахкентского района.

Напомним, что по данным пресс-службы МВД Дагестана, аналогичные проверки действительно проводились не только в Губдене, но и по всему Карабудахкентскому району. По словам начальника УВМ МВД по Дагестану Магомеда Магомедова, подворовый обход проводился в селах Губден и Какашура, а также селениях Карабудахкент, Уллубийаул и Гурбуки.

Комментариями министерства внутренних дел Дагестана относительно итогов прошедших рейдов "Кавказский узел" пока не располагает.