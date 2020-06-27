Земельный конфликт стал причиной столкновения жителей двух сел в Дагестане

27 июня 2020, 14:50

Полицейские выстрелами в воздух остановили 26 июня потасовку между жителями сел Старый Сивух и Цилитль Гумбетовского района, которые несколько лет конфликтуют из-за нерешенных земельных вопросов. Глава района после инцидента анонсировал совещание, на котором власти намерены решить вопрос с разграничением земель.

Полицейские остановили драку выстрелами в воздух

Жители сел Старый Сивух и Цилитль порядка двадцати лет делят пастбищные земли, и 26 июня между ними произошла потасовка. В ней принимали участие несколько десятков человек с обеих сторон. К месту события были стянуты подразделения полиции, в том числе на бронированной технике. Сотрудникам полиции пришлось стрелять в воздух, пишет сегодня «Черновик».

Видео, как утверждается, с места инцидента в селе Старый Сивух опубликовал Telegram-канал «Спросите у Расула». На кадрах видна большая толпа мужчин, которые кричат, в том числе: «Не стреляйте!» После этих слов находящиеся там же силовики начинают стрельбу в воздух. Многие люди из толпы при этом закрывают уши. "Кавказский узел" не может проверить, когда и где была сделана видеозапись.

В конфликте принимали участие жители села Сиух Хасавюртовского района, которые являются выходцами из Гумбетовского района, пояснил собеседник дагестанского политолога и журналиста Руслана Курбанова, запись разговора с которым опубликована на канале Курбанова в YouTube 26 июня. В него встроена та же видеозапись Telegram-канала «Спросите у Расула». При этом имя своего собеседника Курбанов не называет. Видео к 14.50 мск 27 июня собрало 12 592 просмотра и 278 комментариев.

Власти пообещали заняться решением проблемы

В результате инцидента легко пострадал один человек, сообщил источник, на который ссылается «Молодежь Дагестана».

«Молодежь с обеих сторон собралась по поводу выгула скота. Один слегка пострадавший есть», – рассказал этот источник.

Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов подтвердил, что между двумя селами есть неразрешенный земельный спор, которым решили заняться в Министерстве по земельным и имущественным отношениям Дагестана, указывает издание.

«Этому конфликту много лет. Там речь о землях, которые на балансе минимущества республики. Планируем в ближайший понедельник (29 июня) провести совещание с участием министра и представителей двух сел, чтобы окончательно решить этот вопрос с разграничением земель», - заявил, в частности, Хаджимурад Магомедов.

Министр имущественных и земельных отношений Дагестана Агарагим Кагиргаджиев 26 июня выехал в Гумбетовский район, сообщили в пресс-службе министерства. «Министр поехал туда. Он сразу выехал, как узнал», – сказал представитель пресс-службы.

Администрация Гумбетовского района, сообщив об инциденте, призвала местных жителей добрососедству. Как сообщается на сайте администрации района, сотрудники полиции разняли устроивших драку сивухцев и цилитлинцев.

«Работники ОМВД России по Гумбетовскому району дежурят на месте, также полиция ведет работу по привлечению к ответственности зачинщиков инцидента. Руководство Гумбетовского района призывает цилитлинцев и сивухцев к добрососедству», - говорится в сообщении от 26 июня на сайте райадминистрации.

Министерство по земельным и имущественным отношениям республики и МВД по Дагестану пока никак не прокомментировали ситуацию. На их сайтах информации об инциденте в Гумбетовском районе и принимаемых мерах в связи с ним, по данным, на 14.50 мск 27 июня, нет.

Пользователей Интернета возмутили события в Гумбетовском районе

Пользователи Интернета, которые прокомментировали видеозапись Руслана Курбанова на его YouTube-канале, высказали различные мнения относительно конфликта в селе Старый Сивух. Многие из них осуждают участников инцидента.

«Моя земля, твоя земля – нету, люди. Даже, где похоронят - 2 метра - и то нам не принадлежит, оттуда нас заберут. Всевышний дал нам на временное пользование свою землю и другие блага. Одумайтесь», - пишет Арслан Гаджиев.

«Дагестанцы – братья, давайте мы между собой не будем воевать. Лучше мы эти силы оставим для наших врагов», - отмечает Тофик Алискеров.

«Никто и никогда не должен претендовать на исконные земли другого народа, другого села, рода, семьи и т.д.», - высказывает свое мнение пользователь под ником «Девять гор».

«И сам не ам и другому не дам!!! Просто с жиру бесятся мужики. Опухли от безделья!!! Уверена, что не те, и не эти не обрабатывают эти земли лет 30. Лучше работали бы, чем драться!» - заявляет Патимат Раджабова.

Ранее "Кавказский узел" писал о затяжном конфликте жителей сел Чуни и Цухта в Левашинском районе, которые не могли поделить родник. Этот конфликт также сопровождался массовыми драками, их участники заявляли об ошибке чиновников, допущенной при разграничении земель. В июле 2018 года власти решили проблему с водоснабжением сел Чуни и Цухты, построив там дамбы и резервуары. Это сгладило конфликт между жителями двух сел.