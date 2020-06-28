Задержаны 26 участников столкновений между жителями двух дагестанских сел

28 июня 2020, 23:07

Столкновениям между жителями сел Старый Сивух и Цилитль Гумбетовского района Дагестана предшествовали нападение на сивухских чабанов и поджог их имущества. Полиция установила и задержала 26 активных участников драки.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня полицейские выстрелами в воздух остановили драку между жителями сел Старый Сивух и Цилитль Гумбетовского района, которые несколько лет конфликтуют из-за нерешенных земельных вопросов. Глава района Хаджимурад Магомедов после инцидента анонсировал совещание, на котором власти намерены решить вопрос с разграничением земель.

После локализации конфликта в Гумбетовском районе в отдел полиции были доставлены 26 человек, сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

"Были установлены и доставлены в отдел полиции зачинщики драки и нарушители - 26 человек, в отношении которых были составлены административные протоколы: 5 - по статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции") и 21 - по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), - сказано в сообщении на странице МВД Дагестана в Instagram.

По данным ведомства, "на место событий, помимо сотрудников Гумбетовского отдела полиции, были привлечены 200 полицейских из Казбековского, Унцукульского, Ботлихского и Хасавюртовского отделов, в также оперативные службы МВД по республике".

В ведомстве подчеркнули, что силовики разняли конфликтующие стороны, а также опровергли информацию о продолжении конфликта.

"Информация о том, что события продолжаются, не соответствует действительности. Лица, заинтересованные в распространении дезинформации, для большей убедительности, направляют представителям СМИ отснятые видео как подтверждение эскалации конфликта", - говорится в сообщении.

Гумбетовский район расположен в горной части Дагестана и граничит с Чечней. В состав района входят 27 населенных пунктов, объединенных в 15 сельских муниципальных образований, с населением более 24 тыс. человек. Традиционно гумбетовцы занимаются скотоводством и садоводством и успешно развивают эти отрасли, указано на сайте районной администрации.

Перед столкновениями между жителями Старый Сивух и Цилитль произошло нападение на сивухских чабанов, сказано в публикации на странице old_sivukh в Instagram.

"26 июня на жителей селения Старый Сивух произошло нападение с поджогом имущества [...] жители соседнего села Цилитль пришли в составе 150 человек и избили 20 жителей, которые находились в селе, в частности чабанов. Далее [...] цилитлинцы совершили поджог объекта «дом Сивухского чабана»", - говорится в сообщении, посвященном Старому Сивуху.

"Кавказский узел" не может подтвердить информацию, опубликованную в паблике.

После конфликта состоялись переговоры между жителями конфликтующих сел, в которых приняли участие зампред Народного собрания Дагестана Сайгидахмед Ахмедов, министр по земельным и имущественным отношениям Агарагим Кагиргаджиев, а также представители МВД, сообщил со ссылкой на источник сайт "Черновик".

"На встрече стороны выразили озабоченность сложившейся ситуацией и осудили совершённые диверсии жителями села Цилитль, которые после пятничной молитвы избили чабанов и совершили поджоги. Имуществу [...] чабанов причинён ущерб на несколько миллионов рублей", - приводит издание слова источника.

Источник утверждает, что "цилитлинская сторона выступила против передачи сивухцам двух земельных участков площадью 1 480 и 2 068 га".

По состоянию на 22.50 мск на сайте администрации Гумбетовского района нет информации о поджоге в селе Старый Сивух.