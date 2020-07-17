МВД объяснило рейды силовиков в Дагестане рядовыми мерами профилактики

17 июля 2020, 11:33

Проверки правоохранителей в селе Губден связаны с реакцией силовиков на конфликт в Манасе, предположили опрошенные "Кавказским узлом" сельчане. Рядовые профилактические мероприятия пройдут в нескольких районах и городах республики, сообщили в МВД.

Как писал "Кавказский узел", о проверках силовиков в домах жителей села Губден Карабудахкентского района, куда 16 июля прибыли военные и ОМОН, сообщил дагестанский политолог и журналист Руслан Курбанов. "По всему селу ходят, заходят в дома, проводят досмотры и проверки. Есть версия, что за противостояние жителей Губдена с силовиками в Манасе примерно месяц назад", - написал он. Рейды силовиков подтвердили и жители Губдена, которые рассказали, что правоохранители проводят подворовые обходы и записывают личные данные каждого жителя.

Рейды силовиков в селе Губден проходят во второй раз, правоохранители не объясняют причин проверок, переписывают личные данные местных жителей, рассказал сельчанин Абдул. "Конкретно ничего [силовики] нам не говорят. Никого не задерживают", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, знакомые жители села высказали предположение, что рейды связаны с событиями в Манасе, а проверками силовики хотят напугать сельчан.

9 июня жители Карабудахкентского района собрались на федеральной трассе "Кавказ" у поселка Манас после того, как полицейские с применением силы задержали двух жителей села Гурбуки. По данным МВД, один из задержанных, пожилой мужчина, находясь за рулем машины, ответил грубостью на просьбу полицейского показать документы, чем спровоцировал конфликт. Задержанные были отпущены после того, как суд оштрафовал их за нарушение режима самоизоляции. Сотрудники полиции извинились за грубое обращение с задержанными, сообщил глава сельской администрации.

Это же мнение высказал и сельчанин Абдурахман. "Это как карательная операция получается. Силовики с [оружием] ломятся в двери в восемь часов утра", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель.

Он также рассказал, что пришедшие в полном обмундировании силовики спрашивали жителей платят ли они за газ, за электричество и за воду, чем вызвали недоумение и протест местных жителей.

Рейдовые мероприятия силовиков проведены в плановом порядке не только в селении Губден, но и во всем Карабудахкентском районе, заявили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МВД республики. "Проверки [проводятся] не [только] в Губдене, а во всем Карабудахкентском районе. Какие-то населенные пункты сегодня охвачены, а какие-то будут [охвачены завтра]", - пояснил представитель пресс-службы ведомства, добавив, что аналогичные рейдовые мероприятия пройдут и в нескольких других районах Дагестана в течение двух недель.

Суть профилактических мероприятий в различных районах и городах региона заключается в проверке паспортного режима для профилактики правонарушений, заявил начальник УВМ МВД по Дагестану Магомед Магомедов. По его словам, проходящие рейды – "рутинная полицейская работа".

"С 16 по 18 июля в рамках [мероприятий] по профилактике преступлений и проверке паспортного режима с привлечением сотрудников Росгвардии, прикомандированных сотрудников [силового ведомства], сотрудников МВД Дагестана проводился подворовый обход в селах Губден и Какашура, [а также] в селениях Карабудахкент, Уллубийаул и Гурбуки […] согласно нашим федеральным законам, лица, достигшие 14-летнего возраста, должны получать паспорт и быть зарегистрированы по месту жительства или по месту пребывания […] очень многие наши граждане не проживают по месту прописки или не зарегистрированы", - пояснил цель рейдов Магомедов. Видеоролик с его обращением опубликован на странице МВД республики в Instagram вечером 16 июля и к 11.30 мск сегодня набрал 61 850 просмотров и 527 комментариев.

Магомедов добавил, что рейды силовиков также пройдут в Буйнакске и Буйнакском районе, Хасавюрте и Хасавюртовском районе, Кизляре и горных районах региона. "Здесь ничего такого нет. Идет рутинная полицейская работа. Цели и задачи одни – профилактика правонарушений", - заключил силовик.

Мнения пользователей соцсети о необходимости подобных рейдов разделились. Часть высказалась против рейдов. "Какая профилактика с автоматами в руках, профилактика запугивания?" - спрашивает пользователь под ником avar2501.

"Почему такие проверки ведутся только в Дагестане, но нигде в России вы не увидите такого […] Неужели, если нужно проверить документы, нельзя просто пройтись к участковому?" - возмутился ustanovka_lustr_.

Другие пользователи отметили необходимость проверок силовиков ввиду различных нарушений в сфере ЖКХ, общественного порядка и других. "Все правильно. Давно пора было прошерстить этот район и села […] Прошу обратить внимание на врезки в избербашский водопровод", - написал rupor_izberbasha.

"Нашей республике профилактика всегда необходима. Было время, когда мирные жители Губдена или же других сел и городов боялись на улицы выходить. Полным-полно [боевиков] и полным-полно оружия", - считает artur_19871.

"Это хорошая идея, сколько нарушений у нас в районах по экологии, на заправках и так далее. Наведите порядок по этому направлению", - прокомментировал syleiman_665.

Силовики могут проверять персональные данные

Запрет на обработку персональных данных не распространяется на сотрудников МВД, пояснил адвокат Арсен Шабанов. По его словам, человек может не сообщать сотруднику правоохранительных органов персональные данные, сославшись на 51-ю статью Конституции России.

Согласно статье 51 Конституции России, "никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом".

"Запрет на обработку персональных данных на сотрудников правоохранительных органов не распространяется. Они в рамках своей деятельности могут обрабатывать любую информацию", - уточнил корреспонденту "Кавказского узла" Шабанов.

Он добавил, что сотрудник правоохранительных органов может требовать предоставить информацию, но человек может не предоставить эту информацию. "Это не говорит о том, что человек обязан предоставить информацию. Человек может ничего не сообщать", - отметил адвокат.