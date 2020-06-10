Пользователи YouTube сравнили конфликт в Манасе и дело убитых пастухов

10 июня 2020, 16:41

Стихийный сход после конфликта в поселке Манас вынудил полицейских извиняться, тогда как отец братьев-пастухов Гасангусейновых больше трех лет пытается привлечь внимание к делу об убийстве сыновей, указали пользователи YouTube, посмотревшие видео на канале Руслана Курбанова.

Как писал "Кавказский узел", МВД по Дагестану объявило о служебной проверке действий полицейских, задержавших двух мужчин, чьи односельчане устроили акцию протеста в Манасе. Пользователи Instagram поспорили о том, кто спровоцировал конфликт на дороге – пожилой мужчина и его спутник, задержанные силовиками, или полицейские.

9 июня жители Карабудахкентского района собрались на федеральной трассе "Кавказ" у поселка Манас после того, как полицейские с применением силы задержали двух жителей села Гурбуки. По данным МВД, один из задержанных, пожилой мужчина, находясь за рулем машины, ответил грубостью на просьбу полицейского показать документы, чем спровоцировал конфликт. Задержанные были отпущены после того, как суд оштрафовал их за нарушение режима самоизоляции. Сотрудники полиции извинились за грубое обращение с задержанными, сообщил глава сельской администрации.

Видеоролик о конфликте в Манасе опубликовал на своем YouTube-канале дагестанский журналист и политолог Руслан Курбанов, озаглавив его "Столкновения в Дагестане и примирение". На кадрах видео показан момент конфликта, а также обращение сына пожилого мужчины, адресованное собравшимся на улице людям. "Человек, который позволил себе неправомерные действия в отношении моего отца, извинился перед ним, и дальнейшую его судьбу будет решать начальство", - сказал на видео сын задержанного, показав при этих словах на стоящих рядом людей, в том числе офицеров полиции.

"Самые жёсткие противостояния и конфликты на Кавказе всегда завершаются с помощью методов народной дипломатии", - написал Руслан Курбанов в аннотации к видео. Его публикация набрала к 15.00 мск 10 июня более 23,8 тысячи просмотров, под ней размещено 419 комментариев.

Авторы многих из них поспорили о степени виновности сторон конфликта, при этом несколько пользователей вспомнили об истории с убитыми братьями Гасангусейновыми. "А почему дагестанцы не помогут отцу двух сыновей, которых убили органы и имитировали ликвидацию боевиков? Почему отец уже несколько лет стоит в одиночном пикете... где же вы, поборники справедливости и кавказской чести?" – написала, в частности, Нурия Алиева.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых не согласились с этой версией, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане". Отец убитых пастухов Муртазали Гасангусейнов добился возбуждения уголовного дела по факту убийства сыновей и требует привлечь к ответственности виновных силовиков. С 14 по 22 ноября 2019 года он проводил одиночные пикеты в Махачкале и прекратил их после встречи с главой республиканского управления СКР.

Схожее мнение высказал и пользователь Сабир Х. "Власти вынуждены считаться с народом, когда он един и организован - в противном случае никому бы и в голову не пришло бы извиняться - к примеру, отец братьев Гасангусейновых, на которого власти махнули рукой именно потому, что он один, и за ним не стоит организованная сила народа", - написал он.

"Насчёт братьев Гасангусейновых тоже сделали бы такой пикет", - прокомментировала инцидент в Манасе Зайнаб Романова. "Увы, у сельчан тогда, наверное, не было сил на такие действия, поскольку они были потрясены, а остальные даже не знали, что происходит, а это же (массовый протест) возникает спонтанно", - высказала мнение Майсат Халикова.

Пользователь с ником "Созданный Создателем" предположил, что в поддержку Гасангусейновых "давно бы сделали еще больше, если бы их отец захотел".

Часть пользователей согласились, что массовые выступления могут быть эффективнее одиночных. "Вот так за каждого надо выходить, чтоб неповадно было", - написал Василий алибабаев. "Молодцы, что поддержали, все вышли, всегда бы так", - согласилась Лейла Измаилова. "Наконец мой народ вместе решает какие-то вопросы", - удовлетворенно заметил Али Алиев. Пользователь Абдулла Мухаммадов в свою очередь предположил, что инцидент в Манасе не вызвал бы такого резонанса, "если бы на камеру не сняли".

МВД по Дагестану пока не опубликовало на своем сайте информацию об итогах служебной проверки инцидента в Манасе.