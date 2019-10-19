Представитель Гасангусейновых потребовал наказать офицера полиции за оскорбление

19 октября 2019, 05:00

Юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев подал жалобу на имя министра МВД по Дагестану, потребовав наказать бывшего начальника полиции Шамильского района Ибрагима Алиева.

Как сообщал "Кавказский узел", родители братьев-пастухов Гасангусейновых, убитых в 2016 году в Шамильском районе, проводят акции с требованием наказать виновных в их смерти силовиков. Отец убитых Муртазали Гасангусейнов летом 2019 года проводил в Махачкале пикет с требованием эффективного расследования убийства сыновей. Он добивался согласования митинга с таким же требованием, но чиновники оставили его акции без внимания. 13 октября стало известно, что следствие согласилось повторно допросить силовиков по делу Гасангусейновых. Будет допрошен начальник отдела полиции по Шамильскому району Ибрагим Алиев, который отчитывался о двух убитых боевиках после убийства братьев-пастухов, заявил юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев.

В жалобе, адресованной министру МВД Дагестана, Янгулбаев потребовал провести в отношении Ибрагима Алиева служебную проверку и решить вопрос о его привлечении к дисциплинарной ответственности, информирует 18 октября издание "Кавказреалии".

Сам Абубакар Янгулбаев рассказал изданию, что в разговоре с полицейским столкнулся с обвинениями во лжи, подтасовке фактов, "игре на публику" и прямыми оскорблениями.

"Полагаю, что подобные угрозы и оскорбления со стороны должностного лица препятствуют объективному расследованию резонансного уголовного дела братьев Гасангусеновых", - сказал Янгулбаев.

Комментариев Ибрагима Алиева с связи с поданной жалобой пока не поступало.

Напомним, что 17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время спецоперации, которую силовики проводили в Шамильском районе. Силовики заявили, что убитые были боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых потребовали расследовать их убийство, заявив, что братья Гасангусейновы были пастухами и не имели никакого отношения к вооруженному подполью, говорится в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".

В опубликованном 26 января интервью глава республики Владимир Васильев высказал мнение, что братья Гасангусейновы были убиты из-за трагической ошибки, и что их смерть не была результатом злого умысла. Слова Васильева вызвали негативную реакцию пользователей соцсетей, а правозащитники потребовали допросить главу Дагестана по делу об убийстве Гасангусейновых. Следователь счел, что оснований для допроса Васильева в качестве свидетеля нет.