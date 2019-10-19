Абубакар Янгулбаев. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла".

19 октября 2019, 05:00

Представитель Гасангусейновых потребовал наказать офицера полиции за оскорбление

Юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев подал жалобу на имя министра МВД по Дагестану, потребовав наказать бывшего начальника полиции Шамильского района Ибрагима Алиева.

Как сообщал "Кавказский узел", родители братьев-пастухов Гасангусейновых, убитых в 2016 году в Шамильском районе, проводят акции с требованием наказать виновных в их смерти силовиков. Отец убитых Муртазали Гасангусейнов летом 2019 года проводил в Махачкале пикет с требованием эффективного расследования убийства сыновей. Он добивался согласования митинга с таким же требованием, но чиновники оставили его акции без внимания. 13 октября стало известно, что следствие согласилось повторно допросить силовиков по делу Гасангусейновых. Будет допрошен начальник отдела полиции по Шамильскому району Ибрагим Алиев, который отчитывался о двух убитых боевиках после убийства братьев-пастухов, заявил юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев. 

В жалобе, адресованной министру МВД Дагестана, Янгулбаев потребовал провести в отношении Ибрагима Алиева служебную проверку и решить вопрос о его привлечении к дисциплинарной ответственности, информирует 18 октября издание "Кавказреалии".

Сам Абубакар Янгулбаев рассказал изданию, что в разговоре с полицейским столкнулся с обвинениями во лжи, подтасовке фактов, "игре на публику" и прямыми оскорблениями.

"Полагаю, что подобные угрозы и оскорбления со стороны должностного лица препятствуют объективному расследованию резонансного уголовного дела братьев Гасангусеновых", - сказал Янгулбаев.

Комментариев Ибрагима Алиева с связи с поданной жалобой пока не поступало. 

Напомним, что 17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время спецоперации, которую силовики проводили в Шамильском районе. Силовики заявили, что убитые были боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых потребовали расследовать их убийство, заявив, что братья Гасангусейновы были пастухами и не имели никакого отношения к вооруженному подполью, говорится в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане". 

В опубликованном 26 января интервью глава республики Владимир Васильев высказал мнение, что братья Гасангусейновы были убиты из-за трагической ошибки, и что их смерть не была результатом злого умысла. Слова Васильева вызвали негативную реакцию пользователей соцсетей, а правозащитники потребовали допросить главу Дагестана по делу об убийстве Гасангусейновых. Следователь счел, что оснований для допроса Васильева в качестве свидетеля нет.

Примечание:

"Пользователи соцсетей раскритиковали Нурмагомедова за фото с прокурорами", "Мать убитого уроженца Дагестана назвала сфабрикованным дело о перестрелке", "Гасангусейнов и коллеги Гаджиева вышли на пикеты в Махачкале".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

19 октября 2019, 06:46

19 октября 2019, 05:52

  • Свидетелей Иеговы* напугали аресты и обыски в Сочи

    Сторонники религиозной организации "Свидетели Иеговы*" в Сочи после обысков и арестов вынуждены отказаться от открытых встреч. Соседи и знакомые опасаются говорить о верующих открыто, так как боятся интереса к ним силовиков.

19 октября 2019, 04:01

19 октября 2019, 03:02

19 октября 2019, 02:03

  • Суд взял паузу для поисков экспертного учреждения по делу Цкаева

    Санкт-Петербургское бюро судебно-медицинской экспертизы отказалось проводить повторную экспертизу по делу умершего в отделе полиции жителя Северной Осетии Владимира Цкаева, сославшись на занятость и отсутствие необходимых специалистов. Суд объявил недельный перерыв для поисков нового экспертного учреждения.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи